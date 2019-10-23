المكتب الشريف للفوسفاط ينضمّ إلى منظمة عالمية

هسبريس من الرباط

أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط OCP عن التحاقها بالمجلس العالمي للمقاولات من أجل التنمية المستدامة (WBCSD)، وهي جمعية تضم 200 شركة عالمية طلائعية تعمل لصالح التنمية المستدامة. وستتمكن مجموعةOCP، بانضمامها إلى هذه الشبكة الدولية، وفق بيان صحافي لها، "من مواصلة تحقيق طموحاتها في مجال التنمية المستدامة بتعاون مع المجموعات الدولية الكبرى التي تشاطرها نفس الأهداف ونفس القيم".

وفي هذا الصدد، قال مصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة OCP ، في تصريح بالمناسبة: "نحن سعداء بالانضمام إلى المجلس العالمي للمقاولات من أجل التنمية المستدامة WBCSD، وأن نصبح بذلك من بين المقاولات المنضوية في هذه المنظمة العالمية العتيدة، والذين تجمعنا معهم الرغبة في الإسهام بفعالية في تحقيق هذا الالتزام الحيوي الهادف إلى تسريع وتيرة الانتقال نحو مستقبل مستدام. إن رؤيتنا لهذه القضية مترسخة في أعماق هويتنا، لأننا نتولى بشكل واع إدارة أكبر احتياطي للفوسفاط في العالم، والذي يعد عنصرا أساسيا في خصوبة الأرض من أجل إنتاج تغذية مستدامة لساكنة العالم المتسارعة النمو".

من جانبه، قال بيتر باكر، الرئيس المدير العام للمجلس الدولي للمقاولات من أجل التنمية المستدامة: "نحن سعداء باستقبال OCP كعضو جديد في منظمة WBCSD؛ فقضية ضمان إمكانية العيش الرغيد بالنسبة لنحو 9 مليارات من الأشخاص، في حدود ما يمكن أن يجود به كوكبنا في أفق 2050، توجد في صلب رؤيتنا من أجل عالم مستدام. وهذا يجعل من OCP عنصر امتياز فريد وثمين بالنسبة إلى أعضاء منظمتنا، وبالنسبة إلى العديد من مشاريعنا في سياق التحول الذي يعرفه النظام الغذائي العالمي".

يذكر أن مجلس WBCSD هو منظمة مستقلة، ليس لها هدف ربحي، "يعود إنشاؤها إلى عام 1995، وتضم حاليا أزيد من 200 مقاولة من القطاع الخاص، وتتوفر على سكرتارية من 80 عضوا مقرها جنيف، مع مكتب في نيويورك ونيو ديلهي، وشبكة دولية من 60 مجموعة محلية في مختلف عواصم العالم. وتمثل الشركات الأعضاء في WBCSD كل قطاعات النشاط الاقتصادي، وكذلك العديد من الاقتصادات الكبرى في العالم".