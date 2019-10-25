عدد المسافرين يلامس 19 مليونا في مطارات المغرب

هسبريس من الرباط

أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن عدد المسافرين الذين عبروا مختلف مطارات المملكة سجل ارتفاعا بنسبة 11.99% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.

وأوضح المكتب، في بلاغ صحافي، الخميس، أن 18 مليونا و869 ألفا و118 مسافرا عبروا مختلف البنيات المطارية للمملكة ما بين يناير ومتم شتنبر الماضي، مقابل 16 مليونا و849 ألفا و52 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2018.

وكشف البلاغ أن مطار محمد الخامس الدولي عرف أعلى نسبة استقبال بتسجيله 7 ملايين و833 ألفا و886 مسافرا، ما يمثل 41.52% من العدد الإجمالي للمسافرين الذين عبروا مختلف مطارات المملكة إلى حدود متم شتنبر من السنة الجارية، مقابل 7 ملايين و424 ألفا و691 مسافرا خلال الفترة نفسها من العام 2018.

من جهته، احتل مطار مراكش -المنارة المرتبة الثانية باستقباله 4 ملايين و702 ألف و320 مسافرا، أي 24.92% من مجموع المسافرين، متبوعا بمطار أكادير بمليون و505 آلاف و792 مسافرا (7.98%).

كما عرفت حركة النقل الجوي للمسافرين ارتفاعا خلال شهر شتنبر الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 9.14%، إذ بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مختلف البنيات المطارية في هذا الشهر ما مجموعه مليونين و176 ألفا و285 مسافرا.