24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:11
|07:37
|13:17
|16:17
|18:46
|20:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "علاقات متشابكة" .. التجارة الإلكترونية تدعم "الأمن السيبراني"؟
- هذه تفاصيل خطة الويلزي "أوشن روبرتس" لتطوير الكرة المغربية
- العياسي يستعرض مطالب القضاة في لقاء بنعبد القادر
- لما العقرة يعقر الدين والدستور
- سرحان يستظل بشجرة القراءة الوارفة ويَحن إلى عائلة القلم النبيلة
المغرب يرتقي إلى المرتبة الـ53 عالمياً في تقرير ممارسة الأعمال (5.00)
الصحافي بوعشرين يطلب الكلمة الأخيرة قبل إصدار الحكم الاستئنافي (5.00)
شعارات "غير مرحّب بك" تسبق زيارة رئيس الحكومة إلى المحمدية (5.00)
تقرير يتوقع "فشل" المغرب في الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم (5.00)
- أخنوش يعلن نجاح مخطط غرس 3 ملايين نخلة ويرفع إنتاج التمور - (93)
- لأول مرة بالإدارة المغربية .. حرف "تيفيناغ" يؤثث وثائق رسمية بتزنيت - (67)
- الصحافي بوعشرين يطلب الكلمة الأخيرة قبل إصدار الحكم الاستئنافي - (48)
- معهد ملكي يُحذر من "التدهور المستمر" للسمعة الداخلية للمغرب - (47)
- موسم الاحتجاجات الشعبية .. نيران الغضب تندلع في أرجاء العالم - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عدد المسافرين يلامس 19 مليونا في مطارات المغرب
أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن عدد المسافرين الذين عبروا مختلف مطارات المملكة سجل ارتفاعا بنسبة 11.99% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.
وأوضح المكتب، في بلاغ صحافي، الخميس، أن 18 مليونا و869 ألفا و118 مسافرا عبروا مختلف البنيات المطارية للمملكة ما بين يناير ومتم شتنبر الماضي، مقابل 16 مليونا و849 ألفا و52 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2018.
وكشف البلاغ أن مطار محمد الخامس الدولي عرف أعلى نسبة استقبال بتسجيله 7 ملايين و833 ألفا و886 مسافرا، ما يمثل 41.52% من العدد الإجمالي للمسافرين الذين عبروا مختلف مطارات المملكة إلى حدود متم شتنبر من السنة الجارية، مقابل 7 ملايين و424 ألفا و691 مسافرا خلال الفترة نفسها من العام 2018.
من جهته، احتل مطار مراكش -المنارة المرتبة الثانية باستقباله 4 ملايين و702 ألف و320 مسافرا، أي 24.92% من مجموع المسافرين، متبوعا بمطار أكادير بمليون و505 آلاف و792 مسافرا (7.98%).
كما عرفت حركة النقل الجوي للمسافرين ارتفاعا خلال شهر شتنبر الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 9.14%، إذ بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مختلف البنيات المطارية في هذا الشهر ما مجموعه مليونين و176 ألفا و285 مسافرا.