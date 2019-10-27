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كُتّاب وآراء
حركة النقل الجوي تسجل ارتفاعا في مطار الحسيمة
سجلت حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي الدولي بالحسيمة، في شتنبر الماضي، ارتفاعا بـ 14.25 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأفادت معطيات للمكتب الوطني للمطارات بأن عدد الركاب الذين سافروا عبر هذا المطار خلال شهر شتنبر الماضي بلغ 8877 مسافرا، مقابل 7770 مسافرا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
ويمثل هذه الأداء حصة بنسبة 0.41 في المائة من مجموع حركة النقل الجوي المسجلة على مستوى مختلف مطارات المملكة خلال شهر شتنبر.
أما بخصوص حركة النقل الجوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فقد سجل مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة نموا بنسبة 17.99 في المائة ، لينتقل عدد المسافرين من 62 ألف و 614 مسافرا العام الماضي، إلى 73 ألف و877 مسافرا العام الجاري.
وكان المكتب الوطني للمطارات قد أفاد بأن عدد المسافرين الذين عبروا مختلف مطارات المملكة خلال شهر شتنبر الماضي سجل ارتفاعا بنسبة9.14 في المائة.
وأوضح المكتب، في بلاغ له ، أن مليونين و176 ألفا و285 مسافرا عبروا مختلف البنيات المطارية في شتنبر الماضي، مقابل مليون و993 ألفا و965 مسافرا خلال الفترة نفسها من 2018.