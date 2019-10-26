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تراجع حجم المبيعات يعمّق أزمة الشركات العقارية بالدار البيضاء (5.00)
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كُتّاب وآراء
تراجع حجم المبيعات يعمّق أزمة الشركات العقارية بالدار البيضاء
سجلت المحكمة الابتدائية المدنية زيادة في عدد القضايا المرفوعة من طرف الزبناء ضد الشركات العقارية، التي يطالبون من خلالها باستعادة مبالغهم المالية التي قدموها للمنعشين العقاريين كتسبيق للحصول على قطعة أرضية أو شقة سكنية.
وقال مصدر قضائي، في تصريح لهسبريس، إن هذا النوع من المنازعات المدنية تم تسجيله في العديد من المحاكم، خاصة بالعاصمة الاقتصادية، ويسعى من ورائها أصحابها إلى استعادة أموالهم التي ترفض الشركات إعادتها بطرق حبية.
وساهم هذا المستجد في تعميق أزمة القطاع العقاري بالعاصمة الاقتصادية وباقي المدن الأخرى، والذي يعاني من ركود حقيقي نتيجة تراجع عمليات بيع الشقق السكنية بنسبة تجاوزت 4 في المائة، وبنسبة 5.4 في المائة في ما يخص المنازل المستقلة، وبنحو 11 في المائة في ما يخص الفلات السكنية.
كما تسبب هذا الركود في انخفاض طلب الشركات العقارية الكبرى على عمليات اقتناء الأراضي المعدة للبناء، إذ كشفت آخر البيانات الصادرة عن مصالح المؤسسات الحكومية المتخصصة تراجعها بنسبة قياسية تجاوزت 20 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2019.
ويؤكد أعضاء الجمعية المغربية للوكلاء العقاريين وجود أزمة خانقة تعيق نمو القطاع، خاصة في ظل استمرار تراجع حجم المبيعات من الشقق السكنية بجميع فئاتها، الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة.
ويربط خبراء الجمعية هذا التراجع المقلق بمجموعة من العوامل المرتبطة بفقدان الثقة في جودة البناء والتشطيبات النهائية، خاصة بالنسبة للسكن الاقتصادي والمتوسط، إلى جانب ارتفاع الأسعار وعدم ملاءمتها للقوة الشرائية للزبناء.
وساهمت هذه المعطيات في تراجع مستوى إنتاج الوحدات السكنية بنسبة 51 في المائة العام الماضي، مقارنة مع المستويات الإنتاجية التي كان يسجلها القطاع قبل سنة 2012.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
من خلال المقال يتبين انكم كمنعشين عارفين الداء و ما عليكم الا بالدواء تاهو راكوم عارفينو و لكن واقفين في point mort........
وهاد الشي مازل غادي يخياب ... حيت فهاد البلاد شي كيجر شي لتحت
مازال غادي يتزادو الفوارق الاجتماعية، وغادي يتقسم المغرب لجوج أنواع .. أهل النعيم هم فيها خالدون .. وأهل الشقاء .. المعذبون في الأرض فيها يُسحقون
المفروض أثمنة العقار تتماشى مع الأجور الحالية الهزيلة
والفوائد الخيالية للقروض أتمنى الكساد المطلق لهؤلاء الذين هم في الحقيقة ليسو منعشين بل سفاكين دماء الفقراء
فقط قطاع العقار من يعرف ركودا...بل جل القطاعات المعيشية منها.....حيث أن بائعي بالجملة يشتكون من تراجع مبيعاتهم بشكل مقلق جدا اي أن عجلة نمو ضعيفة....وهذا لأسباب متعددة منها القدرة الشرائية والضرائب والقوانين التي لا تصب في مصلحة المقاولات الصغرى والمتوسطة....القروض البنكية بالفائدة.....الثقة....
كما أننا كمجتمع متخلف لا نليق للسكن اﻹجتماعي فوضى و ضجيج و صراعات بين الجيران عدم اﻹحترام و التحرش
بالنسبة للسانديك اﻷغلبية يتهربون من اﻷداء لتبقى الحراسة و النظافة غائبة ناهيك عن صيانة و ترميم و صباغة العمارة
و الله العظيم انه الجحيم في الدنيا قابل اﻵخرة ... على الشركات ان تفكر في هذا ... و ان تفرق الشقق و لا تكدسها ... و تبعد باب هذا عن ذاك ... و ووووو
je conseille les masons de changer d'orientation avant le point de non retour
صراحة اللهم زدهم كساد في كساد مصاصوا دماء الفقراء و المعوزين و لكن بتواطؤ مع الابناك يلفوا حبل الربا على عنق المغلوبين على امرهم كيف يعقل ان تعيش عاءلة في بيت مساحته ما بين 48متر و56متر في السكن الاقتصادي المبني من الفلين الاسفنج لا ابواب دات جودة لا تشطيبات لا نوافد لا و لا و لا بالله عليكم الا تخافون من مصيركم الا تفكرون في الكفن و القبر لا في الحساب و العقاب ما دنب المواطن 25سنة و هو مرهون للقروض البنكية و في حرب مع الله و الرسول وزرهم في رقاب الحكومة و وزارة الاسكان و كل متواطء مع مافيا العقار الدي حول المساحات الخضراء و المنتزاهات و الملاعب الى مباني و ابراج لا جمالية لها الا التكدس و تفريخ اناس في بيءة كلها بؤس و عقد.
والذين لم يشتروا بعد استفاقو و استوعبوا الدرس
اشتري بقعة 80او 100او 120مترعشوائي و ابنيها احسن من شقة 46متر
شقة لا تساوي حتى 10 ملايين سنتيم و لان دينها لمدة 25 سنة كانك اشتريتها ب 50ملينون سنتيم
اللهم ان هذا منكر مع هؤلاء المنعشين والابناك الجشعين الذين ليست في قلوبهم ذرة ايمان و شفقة