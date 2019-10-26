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الرئيسية | مال وأعمال | تراجع حجم المبيعات يعمّق أزمة الشركات العقارية بالدار البيضاء

تراجع حجم المبيعات يعمّق أزمة الشركات العقارية بالدار البيضاء

تراجع حجم المبيعات يعمّق أزمة الشركات العقارية بالدار البيضاء
هسبريس - محمد لديب
السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:00

سجلت المحكمة الابتدائية المدنية زيادة في عدد القضايا المرفوعة من طرف الزبناء ضد الشركات العقارية، التي يطالبون من خلالها باستعادة مبالغهم المالية التي قدموها للمنعشين العقاريين كتسبيق للحصول على قطعة أرضية أو شقة سكنية.

وقال مصدر قضائي، في تصريح لهسبريس، إن هذا النوع من المنازعات المدنية تم تسجيله في العديد من المحاكم، خاصة بالعاصمة الاقتصادية، ويسعى من ورائها أصحابها إلى استعادة أموالهم التي ترفض الشركات إعادتها بطرق حبية.

وساهم هذا المستجد في تعميق أزمة القطاع العقاري بالعاصمة الاقتصادية وباقي المدن الأخرى، والذي يعاني من ركود حقيقي نتيجة تراجع عمليات بيع الشقق السكنية بنسبة تجاوزت 4 في المائة، وبنسبة 5.4 في المائة في ما يخص المنازل المستقلة، وبنحو 11 في المائة في ما يخص الفلات السكنية.

كما تسبب هذا الركود في انخفاض طلب الشركات العقارية الكبرى على عمليات اقتناء الأراضي المعدة للبناء، إذ كشفت آخر البيانات الصادرة عن مصالح المؤسسات الحكومية المتخصصة تراجعها بنسبة قياسية تجاوزت 20 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2019.

ويؤكد أعضاء الجمعية المغربية للوكلاء العقاريين وجود أزمة خانقة تعيق نمو القطاع، خاصة في ظل استمرار تراجع حجم المبيعات من الشقق السكنية بجميع فئاتها، الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة.

ويربط خبراء الجمعية هذا التراجع المقلق بمجموعة من العوامل المرتبطة بفقدان الثقة في جودة البناء والتشطيبات النهائية، خاصة بالنسبة للسكن الاقتصادي والمتوسط، إلى جانب ارتفاع الأسعار وعدم ملاءمتها للقوة الشرائية للزبناء.

وساهمت هذه المعطيات في تراجع مستوى إنتاج الوحدات السكنية بنسبة 51 في المائة العام الماضي، مقارنة مع المستويات الإنتاجية التي كان يسجلها القطاع قبل سنة 2012.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - واقعي السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:08
الله يعطينا وجوهكوم. فقد المواطن المغربي والجالية المغربية الثقة في تعاملاتكم و غياب الجودة. دابا انتظروا الغربان يبيضو فيها .
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14
2 - مواطن السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:10
سلام
من خلال المقال يتبين انكم كمنعشين عارفين الداء و ما عليكم الا بالدواء تاهو راكوم عارفينو و لكن واقفين في point mort........
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4
3 - ملاحظ السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:10
السبب يعود بالاساس الى الغلاء الفاحش رغم ان تكلفة بناء هذه الاقفص لاتتعدى خمس تمن البيع
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9
4 - المهدى السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:15
نتمنى أن يأخذوا حقوقهم عند الله أما في المغرب فلا مافيا بيع العقار تحميها مافيا في الحكومة، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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4
5 - jaadore pais 75000 السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:18
هذا دليل على الخدمة الزينة ديالكم ، الغش تم الغش ، بغيت الربح السريع ،، حتا الجالية مبقاتش بغات تشري فالمغرب ، كلشي ولو اشرو هنا فالخارج ،،،،
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5
6 - ولد البلاد السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:18
الله يعطيهم الكساد و الخسران.....لقد مصوا دم المواطن البسيط و أسكنوه في أقفاص طول حياتهم و ربطوهم بديون و ربا و غضب الله سبحانه....هذا انتقام من الباري عز و جل...و جل ارباحهم و اموالهم حرام في حرام.....
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7 - مواطن السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:19
هاد الشي كان متوقع لأن المحرك الأساسي ديال الاقتصاد المغربي (هذا اذا صح نسميوه اقتصاد طبعا .. أما هي فالحقيقة غار فيرمة كبيرة) هو الاستهلاك الداخلي، ملي كتوقف التوضيف فالوظيفة العمومية وكتفرض التعاقد كنوع من الشغل الهش فبلد كيجمع الضرائب بلا ميقدم حتى خدمة عمومية مقادة ... شكون بغيتو يشري العقار؟ مول بابوش براسو ما غيلقاش اللي يشري من عندو ....

وهاد الشي مازل غادي يخياب ... حيت فهاد البلاد شي كيجر شي لتحت

مازال غادي يتزادو الفوارق الاجتماعية، وغادي يتقسم المغرب لجوج أنواع .. أهل النعيم هم فيها خالدون .. وأهل الشقاء .. المعذبون في الأرض فيها يُسحقون
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8 - nizar السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:21
جشع الابناك و المقاولين هو من اوصل لهته النتاءج والقادم اعظم. لم تتقوا وجه الله في عباده. لي بغاها كلها كي خليها كلها.
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9 - العقار !! السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:21
المنعشين العقاريين جشعون
المفروض أثمنة العقار تتماشى مع الأجور الحالية الهزيلة
والفوائد الخيالية للقروض أتمنى الكساد المطلق لهؤلاء الذين هم في الحقيقة ليسو منعشين بل سفاكين دماء الفقراء
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10 - محمدينا السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:21
هذا كله بوادر لأزمة اقتصادية مقبلة....فليس
فقط قطاع العقار من يعرف ركودا...بل جل القطاعات المعيشية منها.....حيث أن بائعي بالجملة يشتكون من تراجع مبيعاتهم بشكل مقلق جدا اي أن عجلة نمو ضعيفة....وهذا لأسباب متعددة منها القدرة الشرائية والضرائب والقوانين التي لا تصب في مصلحة المقاولات الصغرى والمتوسطة....القروض البنكية بالفائدة.....الثقة....
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11 - عزيز السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:23
ذنوب الطبقة الكادحة لي ورطتهم في ديون لا حول لهم ولا قوة ، على ميني سكنى لا تصلح للسكن
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12 - محمد من برلين السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:25
حكومة فاشلة و وضعيفة على جميع الستويات. تراجع العقار والإستثمار في العقار والاراضي راجع إلى ضعف الاقتصاد و انعدام الشفافية والنزاهة و تعقيدات الادارة بالإضافة إلى تقهقر القدرة الشرائية للمواطن....و بالمقابل غلاء فاحش في أسعار العقار.
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13 - فرانز كافكا السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:27
احمق من يشتري في السكن اﻹقتصادي ... رداءة لا حدود لها في البناء و في قنوات المياه و قنوات الصرف الصحي ... نوافذ و ابواب تقول مصنوعة بالكارطون ...
كما أننا كمجتمع متخلف لا نليق للسكن اﻹجتماعي فوضى و ضجيج و صراعات بين الجيران عدم اﻹحترام و التحرش
بالنسبة للسانديك اﻷغلبية يتهربون من اﻷداء لتبقى الحراسة و النظافة غائبة ناهيك عن صيانة و ترميم و صباغة العمارة
و الله العظيم انه الجحيم في الدنيا قابل اﻵخرة ... على الشركات ان تفكر في هذا ... و ان تفرق الشقق و لا تكدسها ... و تبعد باب هذا عن ذاك ... و ووووو
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14 - غير مهتم السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:29
تحياتي للمغاربة الذين فاقو من الگلبة و عاقو أن استثمار أموالهم في ما يسمى بالعقار المغربي هو فقط عملية نصب و احتيال لأن المعتوهين ذهنيا هم من يرمي بأمواله في بلاد لا تعرف لا اقتصادا و لا سوقًا للشغل ولا خدمات اجتماعية و صحية و مع ذلك العقار لا علاقة من حيث شكله و مضمونه. تحياتي للمغاربة الذين يقتنون بيوتا في جنوب إسپانيا و بمساحات كبيرة و بأسعار بخسة جدا. أنا كمهاجر بأمريكا يصيبني الشلل بكثرة الظحك لما أدخل لموقع آڤيتو للتسلية فقط لما أرى العقار المعروض و الثمن المطلوب، و يمكنني أن أقتني عقارا بمساحة أكبر 5 مرات مع حديقة و أشجار و بنصف الثمن.
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15 - مهاجر ابريطاني السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:31
لا اعرف لمادا المغاربة سدج الى هدا الحد يرون احاث نهب لمافيا العقار ونزاعات في المحاكم يحكمون للمافيا و مازالوا يقتنون من هؤلاء اللصوص كما يقول المثل الكداب يقضي على الطماع فلا ثقة في العدالة انها تسخر بالهاتف انضروا الة مسجوني الرأي لا تقتنوا الشقق خليها تريب قاطعوا لصوص العقار ارتفاع مهول للبق الارضيك اكثر من لندن انها المهزلة اشتروا في اسبانا وإيطاليا اثمان منخفضة وشقق جد متينة اما شقق المزرعة المغربية فانها عبارة عن دور صفيح عمودي
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16 - mokrini السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:33
الازمة ليست في البيضاء وحدھا بل في مدن عدة، لان القدرة الشرائية في الحضيض والمصباح لا ينير.
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17 - امالو السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:33
المنعشون العقاريون سيحاسبون امام الله عن افعالهم النتمثلة في الغش والجشع,لكن قبل ذلك سيؤدون الثمن في الدنيا قبل الاخرة.
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18 - Abouniîma السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:34
المواطن المغلوب على أمره بدأ يفطن للعبة و بدأ يتحرك من تلقاء نفسه. حبذا لو نتحد و نتفق على حملة مقاطعة كبرى للسكن و النقل العمومي و السمك و المحلات التجارية الكبرى و المدارس الخصوصية حتى يعلم محتقرونا أننا قوة لا يجب الإستهانة بها و أننا مواطنون نفدي البلد بأرواحنا كلما احتاج لنا و أننا لسنا مجرد أ رقام يستغني بنا عديمو الضمير.
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19 - Yassine السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:34
les gens ont arrêté de se marier, d'avoir des enfants, de travailler ! de vouloir continuer leur vie au Maroc, c'est normal de ne pas acheter des murs, cet argent peut être utiliser pour des choses plus interessantes que du ciment

je conseille les masons de changer d'orientation avant le point de non retour
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20 - BAKNZIZ السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:35
ما كرهناش نشريو حتى حنا شي شقة راه تقهرنا بديور الكراء ولكن الله غالب العين بصيرة واليد قصيرة 4000 درهم ما كتقدني حتى في الخبز
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21 - مواطن السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:40
الصراحة الله يكون في عون الجميع في هاذ البلاد والله العظيم المغاربة يعانون الكل يعاني المنعش العقاري يعاني من كثرة الضراءب و الشعب يعاني من الغلاء لأن كثرة مصاريف المنعش العقاري ومن ضمنهم تعدد الضراءب العقارية التي تفرضها الدولة ينعكس بطبيعة الحال علي المواطن هو من يؤدي الثمن.وللأسف نعيش في دولة وكأننا تسيرنا حكومة دولة أجنبية لا تعرف المشاكل التي يتخبط فيها مجتمعنا.والله ظغوطات الحياة التي يعيشها المواطن البسيط و خاصة الطبقة المتوسطة جعلت الكل يعاني من أمراض نفسية كثيرة.
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22 - السكن غالي السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:40
الحقيقة المرة ان الشقق التي تقل عن60متر مربع تباع بثمن25مليون و هو ثمن غالي جدا خصوصا وأن التشطيبات رديءة صباغة ماءية زليج رديء نوافذ مهترءة...غياب ااساحلت الخضراء و طرقات ضيقة....لذلك ارى ان الثمن لا يجب ان يتحاوز 15 مليون ....
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23 - ابن طنجة السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:41
شقة سكنية في قلب اسطتنبول بتركيا ثمنها اقل بكثير من شقة سكنية بالدار البيضاء او طنجة او مراكش لماذا ؟لان الدولة التركية تتدخل في تحديد وتسقيف سعر العقارات بما يلائم القدرة الشرائية و الحد من الربح الخيالي والجشع لدى المستثمرين والمنعشين العقاريين
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24 - Med السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:43
لا علاقة بين اسعار العقارات و بين القذرة الشرائية في المغرب، الى بغيتي تشري دارك خاصك حياتك كلها تحبسها و تخدم على الكريدي حتى تموت باش تزيد في الثروة الفاحشة ديال اصحاب المشاريع العقارية.
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25 - Youssef السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:49
ثمن العقار بالمغرب مرتفع مقارنة بالدخل .وجب على الدولة ان تتدخل لحماية الامن الاجتماعي
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26 - ali السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:51
المشكل فالمنعشين العقاريين و المقتنين على حد سواء اولا الشركات العقارية و المنتجين العقاريين يقولون مالا يفعلون باش ياخدو لفلوس مقابل خدمات رديئة اما المواطن الله يهديه كيمشي لتسبيق او لكريدي(الربا) يعني انه مشا للحرام وهذا مآله الركود و الخسارة للطرفين ومشاكل لا حصر لها
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27 - mohajir السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:52
اللهم إجعل ثمن العقار والأراضي ومواد البناء في أسفل السافلين حثى يتمكن كل مغربي من تملك بيت يؤويه وعائلته ويضمن لهم عيشا كريما ويفك رقبتهم من مقابر السكن الإجتماعي ومن جشع مافيا العقار والأبناك
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28 - مقهور السبت 26 أكتوبر 2019 - 22:53
السلام
صراحة اللهم زدهم كساد في كساد مصاصوا دماء الفقراء و المعوزين و لكن بتواطؤ مع الابناك يلفوا حبل الربا على عنق المغلوبين على امرهم كيف يعقل ان تعيش عاءلة في بيت مساحته ما بين 48متر و56متر في السكن الاقتصادي المبني من الفلين الاسفنج لا ابواب دات جودة لا تشطيبات لا نوافد لا و لا و لا بالله عليكم الا تخافون من مصيركم الا تفكرون في الكفن و القبر لا في الحساب و العقاب ما دنب المواطن 25سنة و هو مرهون للقروض البنكية و في حرب مع الله و الرسول وزرهم في رقاب الحكومة و وزارة الاسكان و كل متواطء مع مافيا العقار الدي حول المساحات الخضراء و المنتزاهات و الملاعب الى مباني و ابراج لا جمالية لها الا التكدس و تفريخ اناس في بيءة كلها بؤس و عقد.
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29 - ABDELLAH السبت 26 أكتوبر 2019 - 23:00
شيء طبيعي ان يحصل تراجع لان المغاربة الذين اشترو شقق ندمو
والذين لم يشتروا بعد استفاقو و استوعبوا الدرس
اشتري بقعة 80او 100او 120مترعشوائي و ابنيها احسن من شقة 46متر
شقة لا تساوي حتى 10 ملايين سنتيم و لان دينها لمدة 25 سنة كانك اشتريتها ب 50ملينون سنتيم
اللهم ان هذا منكر مع هؤلاء المنعشين والابناك الجشعين الذين ليست في قلوبهم ذرة ايمان و شفقة
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30 - chihab السبت 26 أكتوبر 2019 - 23:00
طبيعي أن يتراجع حجم مبيعات العقار بالمغرب لأن اثمنة العقار مبالغ فيها بشكل يتخطى القدرة ااشرائية للمواطن المغربي فهذا الانهيار كان منتضرا
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