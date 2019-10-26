"الفاو" تشيد بتبصر وريادة الملك في العالم العربي

هسبريس - و.م .ع

أشاد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، شو دونيو، الجمعة بروما، بريادة الملك محمد السادس في العالم العربي.

وأبرز دونيو أنه "يعتمد على تبصر العاهل المغربي من أجل ضمان استفادة بلدان المنطقة من تجربة المغرب، ومن خبرته في المجال الفلاحي، لاسيما أن المملكة تتوفر على إمكانيات فلاحية هائلة وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي يمكنها من تعزيز العلاقات بين البلدان المتوسطية والعالم العربي".

وأكد المدير العام لـ"الفاو"، خلال تسلمه أوراق اعتماد يوسف بلا كممثل دائم للمغرب لدى وكالات الأمم المتحدة التي يوجد مقرها بروما، استعداده الكامل لتعزيز التعاون مع المغرب، خاصة في إطار مبادرته "يدا في يد".

وأكد دونيو على العلاقات الوثيقة بين الصين والمغرب، سواء على المستوى السياسي، الاقتصادي أو الثقافي، ونوه بلقاءاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في نيويورك خلال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي الصين خلال السنة الماضية .

وقال المتحدث ذاته إنه كمدير عام لمنظمة "الفاو" يأمل في تعزيز التعاون مع المغرب والقطاع الخاص في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه، أبرز الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى وكالات الأمم المتحدة، يوسف بلا، ريادة الملك في مجال الطاقات المتجددة ومحاربة التغير المناخي في سياق الأمن الغذائي؛ وكذلك الأهمية التي يوليها جلالته للتعاون جنوب جنوب وثلاثي الأطراف، وأكد على الاستعداد الكامل للمغرب لتعميق هذا التعاون وجعل بلدان إفريقية تستفيد من خبرته من أجل إرساء فلاحة مستدامة في القارة.

وأبرز يوسف بلا أهمية الأمن الغذائي بالنسبة للمغرب في سياق التغير المناخي والتنمية السوسيو اقتصادية في المغرب وفي إفريقيا، وكذلك مختلف الإستراتيجيات التي تتمحور حول الاستثمار في الصناعة الغذائية من أجل خلق الثروة وفرص الشغل، خاصة مخطط "المغرب الأخضر" ومبادرتا "تريبل أ" و"تريبل س".