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الرئيسية | مال وأعمال | شركات مغربية تستورد المزيد من "أحشاء الماشية"

شركات مغربية تستورد المزيد من "أحشاء الماشية"

شركات مغربية تستورد المزيد من "أحشاء الماشية"
هسبريس - محمد لديب
الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 08:30

رفعت الشركات المغربية، العاملة في مجال صناعات تحويل اللحوم، وارداتها من مشتقات اللحوم وأحشاء المواشي بشكل لافت، في السنتين الأخيرتين والنصف الأول من العام الجاري.

وأبانت الإحصائيات الحكومية الرسمية عن استيراد هذه الشركات لما يزيد عن 21 ألف طن من مشتقات اللحوم وأحشاء المواشي من الخارج، مستفيدة من تراجع أسعارها على الصعيد الدولي، خلال الشهور الثلاثين الأخيرة، بنسبة قاربت نسبة ناقص 23 في المائة بالأسواق العالمية في السنوات الثلاث الأخيرة.

وساهم التراجع النسبي لأسعار هذه المنتجات في الأسواق العالمية في رفع الكميات المستوردة من أحشاء المواشي، خلال الشهور الستة الأولى من سنة 2019.

واستورد المغرب ما يزيد عن 4.6 آلاف طن من مشتقات اللحوم وأحشاء المواشي، في الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو 2019، بقيمة إجمالية بلغت 146 مليون درهم، أي نحو 31700 درهم للطن الواحد (31.7 دراهم للكيلوغرام الواحد).

واستوردت الشركات المغربية المتخصصة في إنتاج وتحويل اللحوم، خاصة المورتاديلا والكاشير، ما يناهز 9.1 ألف طن من مشتقات اللحوم وأحشاء الماشية، خلال سنة 2018، بقيمة 348 مليون درهم (38.4 دراهم للكيلوغرام، مقابل 7 آلاف طن في سنة 2017 بقيمة 298 مليون درهم (42.2 درهم للكيلوغرام).

وتوجه معظم واردات هذه المواد الغذائية الحيوانية إلى صناعات تحويل اللحوم على وجه الخصوص، فضلا عن توجيه كميات صغيرة إلى تلبية حاجيات محلات الوجبات السريعة ومراكز التسوق الكبرى.

ويربط المهنيون هذا الانتعاش في الطلب على المواد الأولية المستعملة في هذا النوع من الصناعات التحويلية الغذائية بالطفرة التي يعيشها قطاع تحويل اللحوم بالمغرب.

ويقدر المهنيون معدل استهلاك المغاربة من اللحوم المحولة على شكل نقانق مطبوخة ومنتجات "مورتاديلا" بنحو 1.8 كيلوغرامات للفرد الواحد سنويا، مقابل 17 كيلوغراما في دول شمال الحوض المتوسطي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - taj الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 08:38
J'aimerais bien savoir si cette viande importée du Brésil est Hallal
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22
2 - plan B الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 08:45
هل تدرون لماذا انخفضت أثمانها ؟!!! لان المستهلكين هنا بأوروبا أصبحوا يستغنون شيئا فشيئا عن استهلاك هذا النوع من المنتجات لانها باختصار مضرة لصحة الانسان على المدى البعيد ... وطبعا افريقيا كما هو الحال دائما مزبلة أوروبا ... الأسف الشديد...
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59
3 - حسن النتيفي الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 08:45
حذاري حذاري كل شيء قل ثمنه زاد ضرره.وله انعكاسات سلبية على صحتنا مجرد تنبيه و السلام.
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36
4 - الشلح الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 08:53
خوتي خواتاتي، إياكم و الصوصيس الكاشير ألمورتاديلا، اولا حسب المقال الشك في الحلال ثانيا ما كاين لا لحم لا هم يحزنون مكاين غير طحن و بيع، اقرؤ المكونات، هذا و ان كانت فعلا صحيحة
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33
5 - Espoir الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 08:58
les aliments cités dans l'article sont nocifs pour la Santé. Il faut par contre consommer beaucoup de fruits et légumes.
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14
6 - متابعة الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 08:59
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ها سباب السرطان وراه ممكن تعملوا المغاربة مورتديلا منزلية بطرق صحية موجودة على اليوتيوب بلا ما تاكلوا وتوكلوا لوليداتكم هاذ الامراض وشوف شحال ديال العملة الصعبة كتخرج غير فالخوى الخاوي أنصحكم بالاستفادة من نصايح الدكتور الجليل الفايد على قناته باسمه على اليوتيوب هو الوحيد الي كيحل لينا عينينا على مخاطر هذه المواد المصنعة اطبخوا وأولادكم بالبيت ولا تشتروا لهم المهلكات انا فقدت ابنتي بسبب السرطان لأنني لم أكن أعلم بهذه المصاءب الله يرحم بنيتي وجميع امواتنا ويحفظ وليداتكم
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36
7 - هشام الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 09:02
ها لي كياكول كاشير بشراكاتو كاملة ماذا يأكل احشاء الواشي مجمدة و محولة مع كميات كبيرة من الملح شركات جشعة لا يهمها الا الربح جمع راسك الي كيكول كاشير رخيس و لحم ههههه
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15
8 - fouad ch الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 09:02
غير ليبغا ياكل الكاشير....
شكرا هسبريس على المعلومة
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10
9 - المصطفى الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 09:03
السلام ورحمة الله وبركاته
هذا يعني اننا ناكل الحرام100 ٪
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19
10 - حلال حرام؟؟؟ الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 09:05
سؤال:هل احشاء المواشي من ذبيحة حلال ؟ هل تشمل احشاء الخنزير ؟؟؟ الجواب من فضلكم فاولادي يحبون المرتديلا والنقانق
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19
11 - احمد الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 09:11
كنت دائما انبه ابنائي لعدم اكل تلك المورتاديلا و الكاشير لعدم معرفة مصدرها و مكوناتها. كيف يسمح لهذه اللحوم بالدخول الى المغرب. و هل هي حلال.
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13
12 - abdou الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 09:15
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته. السؤال هل هدا اللحم حلال؟
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4
13 - سي محمد الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 09:18
هل هذه الأحشاء من اصل ذبح حلال؟
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5
14 - SAID M الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 09:18
إذا هذه المستوردات من اللحوم والاحشاء المصنعة عملية ذبح مواشيها قبل تصنيعها بطريقة الذبح الحلال أم لا يهم طريقة الذبح؟ أظن اننا أصبحنا لا نميز بين الحلال والحرام! ؟
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6
15 - أنيس ولد لابيطا العظمى الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 09:27
الى الرقم عشرة

طبعا ماشي حلال و المثير الغرابة أنك تشترط من ان يكون هادا السم حلال لتشتريه لابناءك...

لعلم القراء الاعزاء الأمعاء المصارن الكرعين الاحشاء بصغة عامة كلها مسرطنة لانها معلفة بمواد مسرطنة لا تاكلوا حتى لحمها بشكل دوري

اطرحوا دائما السؤال على البائع المصدر

اما اللحوم المربية بيولوجيا على الطريقة التقليدية لا خوف.

ا
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6
16 - عبدالواحد الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 09:34
بعدما تم الإستغناء عن هذه الاحشاء المسرطنة والتي تشكل خطرا على الصحة فس الغرب عمدوا الى تصديرها للدول النامية عن طريق تخفيض الاثمات.
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4
17 - مصطفى الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 09:36
هههههه ها هو المتل المغربي (الحوت حرام ومصيرناتوا حلال) الحكومة تمنع إستيراد البقر لمنع منافسة الفلاح وتجعل تمن اللحوم يرتفع الى 80 درهم وتسمح باستراد الاحشاء ولو حرام لكي يغتني أصحاب الشركات .
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8
18 - kamal الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 09:36
إنتبهوا الدكي الرومي يطحن بكامل أوساخه لذلك عندما تأكل الموتاديلا المغربية فستلاحظ أنك تأكل كمية من ريش الطيور و العظام التي تؤذي الأسنان، المورتاديلا الاسبانية أكثر مراعاة للجودة
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-1
19 - raad الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 10:00
افيدينا هسبريس عن حلال أم حرام هذا اللحم وشكرا
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0
20 - Mostapha الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 10:02
لبد من ذكر أن معظم هذه المواد تستورد من البرازيل وإسبانيا ليبقى السؤال المطروح هل هذه الأحشاء والجيلاتينات وغيرها من اللحوم حلال أم حرام؟.
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