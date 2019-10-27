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كُتّاب وآراء
"وفا كاش" تتوج بلقب أفضل خدمة للزبون لـ2020
توجت "وفا كاش" بلقب "أفضل خدمة للزبون لسنة 2020" في فئة "وسائل الدفع وتحويل الأموال".
وقالت الشركة، في بيان صحافي، إن هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تحصل فيها على هذه الجائزة بمناسبة حفل رسمي، حيث "يأتي هذا التتويج اعترافا ومكافـأة لمهنية والتزام فرق وفاكاش من أجل إرضاء الزبناء من خلال درجة عالية من جودة الخدمة".
وقالت سميرة الخمليشي، الرئيسة المديرة العامة لـ "وفا كاش": "تندرج العلاقة مع الزبون في جيناتنا، وهي جزء من ثقافة شركتنا، ونحن مقتنعون أيضًا بأنها علامة للتمييز في غاية الأهمية، خاصةً في سياق التحول الرقمي الذي تعرفه السوق. نحن سعداء لرؤية هذا الالتزام يكافأ".
وأضافت الخمليشي: "سوف نستمر في تعزيز قيمنا للقرب والابتكار. وكل ذلك تماشيا مع الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الإدماج المالي ومكافحة القطاع غير المنظم".
وتقدم "وفاكاش" لزبنائها تشكيلة من حوالي عشر خدمات مالية من خلال حلولها "كاش إكسبرس"، "التحويل الدولي للأموال"، "إنجاد الأسر"، "تحصيل النقود"، "فلوسي"، "سلف كاش"، "السلفات الصغرى"، "صرف العملات"، "حساب بخير" و"جيبي".