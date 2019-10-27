24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3913:1616:1618:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تراجع حجم المبيعات يعمّق أزمة الشركات العقارية بالدار البيضاء (5.00)

  2. جمعية حقوقية تطلب إنصاف معاقة مغتصبة بتاونات (5.00)

  3. مهنيون يتهمون الحكومة بالتسبب في تدمير تنافسية قطاع التصدير (5.00)

  4. تخريب لوحات التشوير في مناطق مغربية .. حقد دفين وسلوك مشين (5.00)

  5. أول جامعة عالمية للذكاء الاصطناعي تستقبل آلاف الطلبات في أسبوع (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | "وفا كاش" تتوج بلقب أفضل خدمة للزبون لـ2020

"وفا كاش" تتوج بلقب أفضل خدمة للزبون لـ2020

"وفا كاش" تتوج بلقب أفضل خدمة للزبون لـ2020
هسبريس من الدار البيضاء
الأحد 27 أكتوبر 2019 - 21:10

توجت "وفا كاش" بلقب "أفضل خدمة للزبون لسنة 2020" في فئة "وسائل الدفع وتحويل الأموال".

وقالت الشركة، في بيان صحافي، إن هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تحصل فيها على هذه الجائزة بمناسبة حفل رسمي، حيث "يأتي هذا التتويج اعترافا ومكافـأة لمهنية والتزام فرق وفاكاش من أجل إرضاء الزبناء من خلال درجة عالية من جودة الخدمة".

وقالت سميرة الخمليشي، الرئيسة المديرة العامة لـ "وفا كاش": "تندرج العلاقة مع الزبون في جيناتنا، وهي جزء من ثقافة شركتنا، ونحن مقتنعون أيضًا بأنها علامة للتمييز في غاية الأهمية، خاصةً في سياق التحول الرقمي الذي تعرفه السوق. نحن سعداء لرؤية هذا الالتزام يكافأ".

وأضافت الخمليشي: "سوف نستمر في تعزيز قيمنا للقرب والابتكار. وكل ذلك تماشيا مع الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الإدماج المالي ومكافحة القطاع غير المنظم".

وتقدم "وفاكاش" لزبنائها تشكيلة من حوالي عشر خدمات مالية من خلال حلولها "كاش إكسبرس"، "التحويل الدولي للأموال"، "إنجاد الأسر"، "تحصيل النقود"، "فلوسي"، "سلف كاش"، "السلفات الصغرى"، "صرف العملات"، "حساب بخير" و"جيبي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.