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كُتّاب وآراء
"اتصالات المغرب" تحصل على "أفضل أداء لـ2019"
منحت وكالة التصنيف غير المالية Vigeo-Eiris شركة "اتصالات المغرب" تميزها السادس "كأفضل أداء خلال 2019 في المسؤولية الاجتماعية للشركات"، في نهاية دورة التصنيف الأخيرة التي قامت بها.
وقد جرى اختيار "اتصالات المغرب"، للمرة السادسة على التوالي، «كأفضل أداء خلال 2019 في المسؤولية الاجتماعية للشركات» من بين عشر شركات مغربية متوجة، ميزتها وكالة Vigeo-Eiris بأفضل تنقيط إجمالي في المسؤولية الاجتماعية، من بين مجموعة من 44 شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء (في إطار التصنيف غير المالي للوكالة).
وتعد النتائج التي حصلت عليها "اتصالات المغرب" من بين أعلى النقاط التي حصلت عليها الشركات المدرجة من حيث المسؤولية الاجتماعية للشركات، خصوصا فيما يتعلق بـحقوق الإنسان الأساسية وفعالية أنظمة التدقيق والرقابة الداخلية ومنع التمييز واحترام حرية تكوين النقابات والحق في المفاوضات الجماعية.
يشار إلى أن "اتصالات المغرب" تتوج دائمًا، منذ إطلاق هذا التميز في سنة 2012، بلقب "أفضل أداء للشركات في المسؤولية الاجتماعية".