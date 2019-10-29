تحضيرات مغربية إماراتية لـ"إكسبو 2020" بدبي

هسبريس من الرباط

التقى سعيد مهير الكتبي، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، أمس الاثنين، بمصطفى الباكوري، المفوض السامي للجناح المغربي بمعرض "إكسبو 2020" الرئيس التنفيذي للوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن"، بمقر الوكالة بالرباط.

وتباحث الجانبان، خلال هذا اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطاقة المستدامة وسبل تطويرها، كما تطرقا إلى التحضيرات الخاصة بالمشاركة المغربية في معرض "إكسبو 2020"، وعرض سعيد مهير الكتبي بهذه المناسبة على مصطفى الباكوري شريط فيديو يوضح انطلاق العد التنازلي لإقامة المعرض، والتصميم الخاص بالجناح المغربي.

وسيشارك المغرب في معرض "إكسبو 2020" بجناح سيمتد على مساحة 1500 متر مربع، تم تصميمه وفقاً للمعمار المغربي العريق، لاطلاع الزوار على المؤهلات التي تزخر بها المملكة في مختلف المجالات، وكذا التنوع الذي تتميز به.

ويقع الجناح المغربي في مكان استراتيجي في "منطقة الفرص" بالمعرض، ويتضمن عدة قاعات للعرض ومرافق وفضاءات متنوعة، "سيعكس مختلف تجليات المشهد الثقافي والحضاري للمغرب والمؤهلات الاقتصادية والسياحية التي تتوفر عليها المملكة".

يذكر أن معرض "إكسبو 2020" سينظم في دبي بالإمارات العربية المتحدة تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، وذلك على مدار ستة أشهر من 20 أكتوبر 2020 إلى العاشر من أبريل 2021، ومن المتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر، 70 في المئة منهم من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ستكون هذه المرة الأولى التي يُنظم فيها المعرض في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.