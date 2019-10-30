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الرئيسية | مال وأعمال | حكومة العثماني تراهن على المقاولات الصغيرة جدا

حكومة العثماني تراهن على المقاولات الصغيرة جدا

حكومة العثماني تراهن على المقاولات الصغيرة جدا
هسبريس - محمد لديب
الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 09:11

تراهن الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على ضخ نَفَسٍ جديد في أوصال الاقتصاد الوطني، من خلال اتخاذ إجراءات جديدة تتيح لهما تجاوز حالة التباطؤ في النمو، التي يمر منها منذ أزيد من ثلاث سنوات.

ومن ضمن الإجراءات التي تراهن عليها الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، العمل على تحفيز الاستثمارات في المشاريع الصغيرة، عبر تشجيع إنشاء المقاولات الصغيرة جدا، وفتح الباب أمامها لاقتناص صفقات إلى جانب الشركات الكبرى، عبر تسهيل مساطر الولوج إلى الصفقات العمومية.

وشرعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في خطوات عملية لتمكين المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة من تحصيل أموالها من المقاولات الكبرى في آجال معقولة لا تتجاوز ثلاثة شهور على أبعد تقدير، مرتبة جزاءات مالية على كل يوم تأخير.

وتضمن مشروع قانون مالية سنة 2020 مجموعة من الإجراءات لتشجيع المقاولات الصغيرة والمقاولين الشباب، أملا في تشغيل فئة عريضة من الشباب العاطل، وبالتالي المساهمة في رفع الطلب الداخلي عبر تمكين هذه الفئة من مداخيل مالية شبه قارة، وتحريك العجلة الاقتصادية.

واعتبر خبراء "سي دي جي كابيتال"، المتخصص في دراسة الأسواق والقطاعات والظرفية الاقتصادية، أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تضمّن مجموعة من التحفيزات والتشجيعات التي من شأنها المساعدة على تجاوز حالة التباطؤ التي وسمت أداء الاقتصاد الوطني لسنوات.

ووضعت الحكومة مخططا لرفع مستوى تحصيل الضرائب غير المباشرة بنسبة 5.7 في المائة، وبنسبة 2.6 في المائة فيما يخص الضرائب المباشرة؛ وهو ما جعل خبراء "سي دي جي كابيتال" يتساءلون حول ما إذا كانت الحكومة متفائلة فيما يخص هذه الزيادة في مستوى جمع الضرائب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عزيز الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 10:08
سيرو راقبو الجماعات اش كادير في عباد الله ماكاين غير كريسي السيد بغا ايدير مشروع بيع العجلات قالو ليه دير بلان ديال الكراج ب 5000 درهم وهاد الفلوس شدها مهندس البلدية معرافنا واش داها الجيبو ولا مشات الدولة خاليو الناس اترزق الله راه الدولة واقفا بالمشاريع الصغيرة حسبي الله فيكم حكومة الترقاع
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2 - عدنان الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 10:37
سي العثماني ، وخا ديرو ليدرتو و الله و ان شاء الله اتكون هذه اخر ولاية في عمد العدالة و التنمية ، ضحكتو على الشعب مزيان و دخلتوهم باسم الدين ، اللعبة سلات.
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