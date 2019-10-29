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الرئيسية | مال وأعمال | الغاز الطبيعي يجمع مكتب "الكهرماء" و"ساوند إنرجي"

الغاز الطبيعي يجمع مكتب "الكهرماء" و"ساوند إنرجي"

الغاز الطبيعي يجمع مكتب "الكهرماء" و"ساوند إنرجي"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 23:10

وقع عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومحمد الصغيري، المدير العام لشركة ساوند إنرجي المغرب، اليوم بمقر وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، على مذكرة تفاهم تتعلق ببيع الغاز الطبيعي الصادر عن العقد الامتيازي بتيندرارا.

وعرفت المناسبة حضور أعضاء اللجنة المتخصصة التي أشرفت على المفاوضات، والتي تضم ممثلين عن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، ووزارة المالية، والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن.

وتتعلق مذكرة التفاهم الموقعة بالشروط الرئيسية لاتفاقية بيع الغاز الطبيعي من طرف شركة ساوند انرجي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمخصص لتشغيل المحطات الكهربائية، وتثمن سلسلة من المفاوضات بين مختلف الشركاء المذكورين.

يُشار إلى أنه تم التوقيع على امتياز تيندرارا بتاريخ 17 غشت 2018 بين شركة ساوند انرجي ورئيس الحكومة، ونُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 شتنبر من السنة ذاتها.

ويُعدّ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الفاعل الرئيسي في مجال تخطيط وتطوير قدرات توليد الكهرباء قصد تنويع مصادر إنتاج الكهرباء في إطار المزيج الوطني للكهرباء، ما سيمكن من الرفع من قدرة الإنتاج من الطاقات المتجددة بالنظر إلى المرونة التي توفرها تقنيات الدارة المركبة التي تشتغل بالغاز الطبيعي.

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