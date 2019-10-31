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الرئيسية | مال وأعمال | مبيعات "هواوي" تحقق رقما قياسيا جديدا في الصين

مبيعات "هواوي" تحقق رقما قياسيا جديدا في الصين

مبيعات "هواوي" تحقق رقما قياسيا جديدا في الصين
هسبريس - إفي
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 03:39

حققت شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا رقما قياسيا جديدا في المبيعات في الصين في الربع الثالث من العام الحالي بنمو قدره 66%، مما رفع حصتها في السوق إلى 42%، لتتقدم بفارق كبير عن جميع منافسيها.

وكما نشرت شركة أبحاث السوق كاناليس، حصلت هواوي على حصة سوقية أكبر بنسبة 25% بين شهري يوليوز وشتنبر من منافستها المباشرة "فيفو".

ويبدو أن الحظر الأمريكي، الذي أدرج هواوي على قائمة سوداء ومنع الشركات الأمريكية من القيام بأعمال تجارية معها، أفاد الشركة في السوق المحلية الصينية.

وباعت هواوي، ثاني أكبر شركة مصنعة للهواتف المحمولة في العالم، 41.5 مليون هاتف في الصين في الربع الثالث من العام، وهو ما يمثل نموا بنسبة 66% مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات كاناليس.

وأعلنت الشركة في 23 أكتوبر الجاري أنها باعت 200 مليون هاتف ذكي في جميع أنحاء العالم حتى ذلك التاريخ، لتصل بذلك إلى الرقم القياسي لعام 2018 بفارق أكثر من شهرين.

جدير بالذكر أن إدراج هواوي على القائمة السوداء للولايات المتحدة يعني حظر تعامل الشركات الأمريكية، مثل جوجل، مع الشركة الصينية، مما أثار المخاوف من أن هواتفها قد لا تقوم بتحديث نظام التشغيل أندرويد في المستقبل.

وأدى ذلك إلى انخفاض مبيعات عملاق التكنولوجيا الصيني في أوروبا وفي بلدان مثل إسبانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

وتذكر الإدارة الأمريكية، وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب، أن لديها شكوكا في أن شركة هواوي قد تستغل هواتفها المحمولة وغيرها من المعدات التكنولوجية للتجسس على مستخدميها وتقديم المعلومات إلى قادة الدولة الآسيوية.

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