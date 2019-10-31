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وكلاء الأسفار يحذرون من "القطاع غير المنظم"

وكلاء الأسفار يحذرون من "القطاع غير المنظم"
هسبريس من الرباط
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 04:40

عقدت الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار لجهة الرباط - سلا - القنيطرة، أمس الثلاثاء بالرباط، لقاء مع الصحافة خصص لطرح إشكالية النشاط غير المنظم في هذا القطاع وسبل حماية مهنة وكيل الأسفار.

اللقاء، الذي تمحور حول موضوع "وكيل أسفار، مهنة مقننة من الآن فصاعدا عن طريق المساطر القضائية"، تهدف من خلاله الجمعية إلى إطلاع الفاعلين السياحيين والاقتصاديين والرأي العام على التقدم الذي أحرزته الجمعية في معركتها ضد القطاع غير المنظم، وخصوصا بعد أن أصدر القضاء قرارات حازمة ضد منتحلي صفة وكيل أسفار.

وأشارت الجمعية، في هذا الإطار، إلى أنه صدر حكم على ممارس غير قانوني لمهنة وكيل أسفار، بالحبس لمدة شهر موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 12 ألف درهم ابتدائيا واستئنافيا.

ورأت إيمان العمراني، رئيسة الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، في هذا الحكم القضائي حماية للمستهلك ولسمعة القطاع، داعية وزارة السياحة إلى الإطلاع على الإشكاليات المطروحة في القطاع السياحي ودراسة سبل إرساء تعاون وثيق مع الفاعلين من أجل القضاء على الاختلالات التي تعتري المهنة.

وعبّرت، في تصريح صحافي، عن الأمل في تقديم المساعدة للشباب الذين يعملون في القطاع غير المنظم؛ حتى يتمكنوا من "ممارسة هذا النشاط بطريقة مشروعة"، مشددة في المقابل على أن وكلاء الأسفار "لن يقبلوا باستمرار الوضع الراهن".

من جهته، وصف ياسين بنعلي، وكيل الأسفار، الحكم القضائي الصادر في حق منتحل صفة وكيل أسفار بـ"خطوة في الاتجاه الصحيح"، مؤكدا أن هذا الحكم القضائي يؤكد حضور المهنيين وضرورة احترام هيئتهم، وأن الأمر لا يتعلق بمهنة يمكن ممارستها من طرف أي كان ودون ضوابط، إذ "هناك قواعد ومساطر يتعين اتباعها من أجل ممارسة مهنة وكيل أسفار".

كما دعا المتحدث المستهلكين إلى توخي الحذر في معاملاتهم المتعلقة بالأسفار، معبرا عن أسفه لكون "منتحلي صفة وكيل أسفار" يستخدمون وبشكل مكثف مواقع التوصل الاجتماعي لاقتراح خدمات بأسعار غير قابلة للمنافسة، "وهنا يكمن سر ازدهار سوق القطاع غير المنظم".

وتضمّ الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار لجهة الرباط- سلا - القنيطرة، التي رأت النور قبل أزيد من 20 سنة، 170 وكالة أسفار تنشط بتراب الجهة.

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