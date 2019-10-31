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الرئيسية | مال وأعمال | آجال أداء المؤسسات العمومية يتقلّص إلى 50 يوماً

آجال أداء المؤسسات العمومية يتقلّص إلى 50 يوماً

آجال أداء المؤسسات العمومية يتقلّص إلى 50 يوماً
هسبريس من الرباط
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 17:48

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن أجل الأداء المتوسط المصرح به من طرف مجموع المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 50.6 يوماً نهاية يونيو الماضي، مقابل 56 يوماً نهاية دجنبر 2018.

وذكرت الوزارة، في بلاغ صحفي، أن هذا التطور الإيجابي جاء نتيجة جهود عديدة؛ من بينها إعادة هيكلة النموذج التنموي الاقتصادي، والمواكبة الدقيقة لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أيضاً إلى أن الانخفاض المسجلة في آجال أداء الموردين من طرف مؤسسات الدولة يأتي أيضاً نتيجة لإرجاع الدولة للديون برسم القيمة المضافة وتسهيل وتبسيط المساطر المتعلقة بهذه المؤسسات.

وأعلنت الوزارة الوصية على القطاع الاقتصادي، في البلاغ ذاته، أنه سيتم نشر البيانات المتعلقة بآجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ابتداءً من يوم الخميس 31 أكتوبر، على موقعها الرسمي الخاص بمرصد آجال الأداء.

وقال المصدر ذاته إن نشر آجال الأداء، الذي يندرج في إطار منهج شامل للمساءلة وتدعيم الشفافية على مستوى تتبع الآجال والتحسيس وتعزيز المسؤولية أكثر لدى جميع الأطراف المعنية، سيساهم في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب.

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