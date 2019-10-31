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الرئيسية | مال وأعمال | "فيات كرايسلر"و "بيجو" تتفقان على عملية اندماج

"فيات كرايسلر"و "بيجو" تتفقان على عملية اندماج

"فيات كرايسلر"و "بيجو" تتفقان على عملية اندماج
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 13:35

أعلنت المجموعة الأميركية الإيطالية فيات-كرايسلر والفرنسية بيجو (بي اس آ)، في بيان مشترك الخميس، اتفاقهما "بالإجماع" على تنفيذ عملية "اندماج بالتساوي لنشاطاتهما" من أجل إنشاء كيان جديد سيتمركز في هولندا.

وقال البيان إن "المساهمين في المجموعتين سيملكون خمسين بالمئة من حصة كل منهما في رأسمال الكيان الجديد، أي إنهم سيتقاسمون بحصص متساوية ثمار هذا التقارب".

وأوضح البيان المشترك أن مجلس إدارة الكيان الجديد سيتألف من أحد عشر عضوا، خمسة منهم تعينهم "فيات كرايسلر" وخمسة آخرون تعينهم "بيجو"، ويقودهم رئيس المجموعة الفرنسية، كارلوس تافاريس، بصفة مدير عام.

من جهة أخرى، قالت المجموعتان في بيانهما إن هذه العملية ستتم "بدون إغلاق أي مصنع".

ورحبت الدولة الفرنسية التي تساهم بنسبة 15 بالمئة في "بيجو" بهذه الخطوة، لكنها أكدت أن الحكومة "ستتابع بدقة التأثير الصناعي في فرنسا" لهذه العملية.

وبمبيعات بلغت 8,7 ملايين آلية، سيصبح الكيان الجديد واحدا من أكبر المجموعات في العالم، وسيشغل المرتبة الرابعة عالميا في هذا القطاع.

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