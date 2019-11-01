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الرئيسية | مال وأعمال | الحافظي يقدم الرؤية الجديدة لمكتب الكهرباء والماء

الحافظي يقدم الرؤية الجديدة لمكتب الكهرباء والماء

الحافظي يقدم الرؤية الجديدة لمكتب الكهرباء والماء
هسبريس من الرباط
الجمعة 01 نونبر 2019 - 02:35

استقبل عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الأربعاء بالدار البيضاء، وفدا اقتصاديا من حركة المقاولات الفرنسية (MEDEF)، أول شبكة لرجال الأعمال الفرنسيين، في زيارة عمل رسمية إلى المغرب برئاسة فابريس لو ساش.

ووفق بلاغ صادر عن المكتب، فقد تمحورت المحادثات حول فرص الشراكة والتعاون في مجالات الكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذلك حول تعزيز العلاقات الثنائية في هذه المجالات.

وفي كلمة له بالمناسبة، رحب الحافظي بجودة العلاقات مع الشركات الفرنسية الشريكة وعرض السياق الذي يشتغل فيه المكتب، "والذي يتميز بتغيرات عميقة وبرؤية جديدة وكذا بالتوجهات الإستراتيجية التي تتمحور بشكل أساسي حول تحديث عمليات التسيير وتحسين القدرات والتحول الرقمي وإطلاق العديد من المشاريع المهيكلة التي تندرج في إطار تنفيذ برنامج الاستثمار 2019-2023 الذي صادق عليه المجلس الإداري هذا العام"، وفق المصدر ذاته.

من جهته، توجه لو ساش بالشكر إى اللحافظي على تنظيم اللقاء "مع الوفد، الذي يتكون من أزيد من أربعين ممثلا عن الشركات الفرنسية العاملة أساسا في مجال الخدمات والرقمنة والحركية الكهربائية والذكاء الاصطناعي، الذين يقومون باستكشاف سوق الأعمال بالمغرب".

وقد تمحور النقاش حول إستراتيجية القطاع وفرص التعاون مع المكتب في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة المائية وتمويل المشاريع الاستثمارية والرقمنة وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

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