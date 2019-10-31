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كُتّاب وآراء
"التجاري وفا بنك" يروج فضاءات "الخدمات الحرة"
قالت مجموعة "التجاري وفا بنك" إنها تواصل، في إطار سياستها للترويج لفضاءات الخدمات البنكية الحرة لدى زبنائها، عرضها الذي أطلقته سنة 2017، وتزويد فروعها البنكية الرئيسية بفضاءات تقدم هذه الخدمات"، مشيرة إلى أن فضاءات الخدمات البنكية الحرة تعتبر فضاءات آمنة توجد في مدخل الفرع وتعمل وفق مواقيت عمل مرنة من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء، طيلة أيام الأسبوع.
وجاء في بلاغ توصلت به الجريدة أن الأمر يتعلق بشبابيك أوتوماتيكية بنكية تقدم لزبنائها خدمات متعددة، لا سيما إيداع النقود وإيداع الشيكات، علاوة على عمليات الصرف بطريقة آمنة"، مشيرا إلى أنه "بغية مساعدة الزبناء على الاستئناس بهذه الخدمات الجديدة تم وضع موجه رهن إشارتهم طيلة مواقيت افتتاح الفرع".
ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، "ينظم التجاري وفا بنك تظاهرة في وكالة القنيطرة الرئيسية التي تتوفر على فضاء للخدمات البنكية الحرة، حرصا على تعزيز العلاقات مع زبنائه من خلال مدهم بمعلومات وتشجيعهم على استعمال الخدمات الجديدة المتوفرة في هذه الفضاءات".
وأضاف المصدر ذاته أنه "إلى حدود اليوم، دخل أزيد من 100 فضاء للخدمات البنكية الحرة حيز التشغيل في جل مدن المملكة، مما يعزز تموقع التجاري وفا بنك باعتباره بنكا مجددا ومتفوقا في رهان التحديث على نطاق واسع بالمغرب".