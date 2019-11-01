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الرئيسية | مال وأعمال | إعفاءات "البسكويت" تثير حفيظة نواب "البيجيدي"

إعفاءات "البسكويت" تثير حفيظة نواب "البيجيدي"

إعفاءات "البسكويت" تثير حفيظة نواب "البيجيدي"
هسبريس من الرباط
الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:47

انتقد برلمانيون من حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بعض المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون مالية 2020 التي تستهدف صناعة البسكويت.

وجاء تحفظ البرلمانيين على هذا الأمر خلال مناقشة مضامين مشروع قانون المالية، أمس الخميس بمجلس النواب، بحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وتساءل البرلمانيون عن "المستفيد الحقيقي من عدد من التدابير التي تتضمن إعفاءات من رسوم جمركية على مواد تدخل في صناعة البسكويت".

وتستفيد المواد الأولية الرئيسية المستعملة في صناعة البسكويت والحلويات والشكلاطة، منها السكر المكرر والحليب المجفف والقمح اللين، من رسم استيراد أدنى بنسبة 2.5 في المائة، وذلك في حدود حصص كمية.

وقررت الحكومة، ضمن مشروع قانون مالية 2019، توسيع هذا الإجراء لفائدة مواد أساسية أخرى، منها اللوز في حدود 800 طن، ومادة البندق في حدود 500 طن، ومادة الفول السوداني في حدود 500 طن، وبعض الدهون النباتية الخاصة في حدود 300 طن.

وحذر برلمانيو حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، من أن تكون "هذه التخفيض موجه لأشخاص بعينهم لتمكينهم من إعفاءات جمركية، مما يعد استغلالاً لشعارات كبرى لتحقيق مصالح شخصية"، وفق تعبيرهم.

في المقابل، أوردت حكومة سعد الدين العثماني، في تقديمها لهذه المقتضيات، أنها تدخل في إطار تنفيذ المخطط الوطني للإقلاع الصناعي ومواصلة الجهود الرامية لتطوير الصناعات الغذائية.

ولم يقتنع نواب "المصباح" بهذا التبرير، وشددوا على ضرورة توجيه الدعم والإعفاء لقطاعات صناعية حقيقية، مثل النسيج والصناعة الثقيلة والمهن الصناعية الجديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - البيجدى مات الجمعة 01 نونبر 2019 - 20:02
البيجدى ومصداقيته ماتت ...هذه التدخلات مجرد حركات بهلونية لا قيمة لها
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12
2 - Somo Therode الجمعة 01 نونبر 2019 - 20:08
Il faut bien les taxer car c’est pas. On pour la santé ou si vous le faite ça appartient à un
Ministre de PJD Exonération d’impôts
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2
3 - هنريس و تاي الجمعة 01 نونبر 2019 - 20:10
معامل biscuits هتسد بسبب biscuits اسبانيا,تركيا,الامارات,تونس, مصر.معامل النسيج والاحذية اغلقت بسبب سلع شنوا ,تركيا,كل الدول تدعم صناعتها.بان ليكم هي biscuits ما شفتوش ملايير لي تتمشي على سيارات ومساكن وبريمات وسفريات المدراء والوزراء
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5
4 - مومو الجمعة 01 نونبر 2019 - 20:12
سبحان الله البارحة كانوا يشتكون من ان مصانع الحلويات (بسكوي بيمو ) يستهلكون السكر المكرر و الدقيق المدعم من طرف الدولة و يريدون اليوم اعفائهم من الرسوم (كانوا دايرين السبة باللوزينات ديال بسكوي و بيمو يستهلكون البوطة السكر الجقيق المدعمون و يتاجرون فيه و أرادوا رفع الدعم عنهم و لما فشلوا قدموا للمصانع المعنية اعتدار هدية رفع الرسوم ااجمركية )
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5 - abdou الجمعة 01 نونبر 2019 - 20:16
مفهامناشي شكون الاغلبية وشكون المعارضة
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3
6 - bensaid الجمعة 01 نونبر 2019 - 20:22
بمادا سيفيدنا دعم صناعة البيسكوي?هل سيتغدى و يتعشى الفقير و أبناءه على البيسكويت?.
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0
7 - ختادF الجمعة 01 نونبر 2019 - 20:24
هل نواب حزب العدالة والتنمية ينتمون للأغلبية التي تدعم الحكومة أم ينتمون للمعارضة التي تسائل الحكومة ؟
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8 - رحيم علي الجمعة 01 نونبر 2019 - 20:27
اذا عرف من هم كبار ملاكي شركات البسكوي عرف سبب الاعفاء الضريبي ! لقد دخل البلد مرحلة العبث وخطابات داوي خاوي مجرد ذَر الرماد في العيون والضحك على ذقون المغاربة والاستهزاء من ذكاء المغاربة !!
فعلا البلد دخل في العبث بكل قوة
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