24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1118:3819:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. هل يفرش "بيجيدي" السجادة الحمراء لـ"الجرار" في انتخابات 2021؟ (5.00)

  2. الجزائر تمتعض من قرار مجلس الأمن وتتمسك بدعم "تقرير المصير" (5.00)

  3. قتيل وجريحان في حادث مروري بين مراكش وسطات (5.00)

  4. مباراة لتوظيف عمداء شرطة في الطب والهندسة (5.00)

  5. سقوط في برميل ماء ينهي حياة طفلة قرب البروج (4.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | مطار أكادير يتجاوز عتبة 1 مليون ونصف مسافر

مطار أكادير يتجاوز عتبة 1 مليون ونصف مسافر

مطار أكادير يتجاوز عتبة 1 مليون ونصف مسافر
هسبريس - و.م.ع
السبت 02 نونبر 2019 - 05:25

تجاوز عدد المسافرين الذين استعملوا مطار أكادير- المسيرة الدولي خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ومتم شتنبر2019 عتبة 1 مليون ونصف مسافر، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تنقلوا عبر هذه المحطة الجوية ما مجموعه 1 مليون و505 آلاف و792 مسافرا من مختلف الجنسيات المغربية والأجنبية.

وتفيد المعطيات الصادرة عن المكتب الوطني للمطارات، أن مجموع المسافرين الذين استعملوا هذه المحطة الجوية الدولية عند متم الشهر التاسع من السنة الجارية سجل ارتفاعا بمعدل 55ر4 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018، والتي بلغ فيها عدد المسافرين 1 مليون و440 ألف و241 شخصا.

وقد بلغت حصة مطار أكاديرـ المسيرة ما معدله 98ر7 في المئة من مجموع المسافرين الذين تنقلوا عبر مختلف مطارات المملكة ما بين فاتح يناير ونهاية شتنبر2019، والبالغ عددهم 18 مليون و869 ألف و118 مسافرا، مقابل 16 مليون، و849 ألف و52 مسافرا في الفترة ذاتها من سنة 2018.

يشار إلى أن مطار أكاديرـ المسيرة الدولي احتل الرتبة الثالثة على الصعيد الوطني من حيث عدد المسافرين مع متم الشهر التاسع من العام الجاري، وذلك وراء كل من مطار مراكش ـ المنارة الذي احتل الرتبة الثانية بمجموع 4 ملايين و702 ألف و320 مسافرا، ومطار محمد الخامس الدولي في الرتبة الأولى بمجموع 7 ملايين و833 ألف و886 من المسافرين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.