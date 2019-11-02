مطار أكادير يتجاوز عتبة 1 مليون ونصف مسافر

هسبريس - و.م.ع

تجاوز عدد المسافرين الذين استعملوا مطار أكادير- المسيرة الدولي خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ومتم شتنبر2019 عتبة 1 مليون ونصف مسافر، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تنقلوا عبر هذه المحطة الجوية ما مجموعه 1 مليون و505 آلاف و792 مسافرا من مختلف الجنسيات المغربية والأجنبية.

وتفيد المعطيات الصادرة عن المكتب الوطني للمطارات، أن مجموع المسافرين الذين استعملوا هذه المحطة الجوية الدولية عند متم الشهر التاسع من السنة الجارية سجل ارتفاعا بمعدل 55ر4 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018، والتي بلغ فيها عدد المسافرين 1 مليون و440 ألف و241 شخصا.

وقد بلغت حصة مطار أكاديرـ المسيرة ما معدله 98ر7 في المئة من مجموع المسافرين الذين تنقلوا عبر مختلف مطارات المملكة ما بين فاتح يناير ونهاية شتنبر2019، والبالغ عددهم 18 مليون و869 ألف و118 مسافرا، مقابل 16 مليون، و849 ألف و52 مسافرا في الفترة ذاتها من سنة 2018.

يشار إلى أن مطار أكاديرـ المسيرة الدولي احتل الرتبة الثالثة على الصعيد الوطني من حيث عدد المسافرين مع متم الشهر التاسع من العام الجاري، وذلك وراء كل من مطار مراكش ـ المنارة الذي احتل الرتبة الثانية بمجموع 4 ملايين و702 ألف و320 مسافرا، ومطار محمد الخامس الدولي في الرتبة الأولى بمجموع 7 ملايين و833 ألف و886 من المسافرين.