جهة الرباط تُصدّر 100 ألف طن من منتجات الفلاحة

هسبريس من الرباط

بلغ حجم صادرات المنتجات الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة أزيد من مائة ألف طن، وسجلت وزارة الفلاحة خلال السنوات الماضية ارتفاعاً هاماً في صادرات الأفوكا والفواكه الحمراء على الخصوص.

وتمثل المنتوجات الفلاحية المصنعة 62 في المائة من صادرات الجهة، والبواكر حوالي 19 في المائة، والأفوكا والأشجار المثمرة والزيتون حوالي 15 في المائة، والحوامض 4 في المائة.

ويسيطر الاتحاد الأوروبي على غالبية صادرات جهة الرباط بنسبة 93 في المائة أهمها البواكر والمنتجات الفلاحية المصنعة، وأمريكا الشمالية بحوالي %1,2 من الصادرات أهمها المنتوجات الفلاحية المصنعة ومنتجات الصيد البحري والحوامض، وآسيا بـ%3 من الصادرات، ودول الخليج بـ%0,3 من الصادرات، وإفريقيا بـ%1 من الصادرات، والدول المغاربية بـ%0,8 من الصادرات.

وكشفت حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي أن جهة الرباط سلا القنيطرة تحتل المرتبة الأولى على الصعيد الوطني من حيث المساهمة في الناتج الداخلي الخام الفلاحي، بنسبة تصل إلى 18 في المائة.

وتفيد الحصيلة الجهوية بأنهجرى ضخ قرابة 14,7 مليارات درهم كاستثمارات في القطاع الفلاحي ما بين سنتي 2008 2018، موزعةً بين 52% من الاستثمار العمومي و48% من الاستثمار الخاص.

وقد استهدفت الاستثمارات العمومية في الجهة البنيات التحتية المنتجة ومشاريع الدعامة الثانية. أما الاستثمارات الخاصة فقد همت تجهيز الضيعات الفلاحية، بهدف تحسين الإنتاجية.

وفيما يخص المساعدات والإعانات الممنوحة للفلاحين في إطار صندوق التنمية الفلاحية للجهة، فقد بلغت 3.1 مليار درهم مقابل 7 مليارات درهم مستثمرة.

وفيما يخص التشغيل في القطاع الفلاحي بالجهة، فتشير حصيلة وزارة الفلاحة إلى أن عدد أيام الشغل لكل منصب شغل ارتفع بـ40 في المائة كنتيجة للأداء الجيد لسلاسل الإنتاج، نتيجة توسع المساحات المزروعة وتنوع المنتجات وتطور المردودية.

كما مكن مخطط المغرب الأخضر من إحداث ما يفوق 10 ملايين يوم عمل خلال 10 سنوات بالجهة، أي ما يمثل 71 ألف منصب شغل إضافي.

وساهم مخطط جهة الرباط سلا القنيطرة في خلق تعاونيات مقاولاتية وتنمية المنتوجات المحلية، بغلاف مالي قدره 58,4 ملايين درهم (2008-2018)، شمل 96 تنظيما مهنيا بـ56 تنظيما نسويا، وتهيئة 15 مركزا للتثمين لفائدة 272 امرأة قروية.