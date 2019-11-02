"إنوي" تتوج بجائزة في مجال تنمية الألعاب الإلكترونية

هسبريس من الدار البيضاء

جرى تتويج "إنوي" في مدينة باريس، بجائزة « Africa Gaming Award » في إطار فعاليات "أسبوع باريس للألعاب الإلكترونية Paris Games Week".

وتعد هذه الجائزة اعترافا وتجسيدا للدور الريادي والمحفز للفاعل الرقمي الشامل في مجال تنمية الألعاب الإلكترونية في المغرب وإفريقيا.

وقالت نادية الفاسي الفهري، الرئيسة المديرة العامة لـ"إنوي": "يأتي هذا التتويج اعترافا وتأكيدا لأهمية انخراط "إنوي" والتزامه من أجل تنمية وتطوير الألعاب الإلكترونية، سواء في المغرب أو إفريقيا؛ وهو ما يبرهن على أن الإنجازات التي راكمها "إنوي" في هذا القطاع، تشكل بدون شك عاملا محفزا من أجل الانبثاق الفعلي لمنظومة ديناميكية ومبتكِرة، كما أنها ستمكن بلدنا من التموقع في هذه الصناعة الجديدة".

من جهته، قال إبراهيم أمضوي، المسؤول عن المحتويات لدى "إنوي"، "انخرطت "إنوي"، منذ 2012، إلى جانب صناع الألعاب الإلكترونية ومطوري ألعاب الفيديو والشركات الناشئة ورواد الأعمال المتخصصين، والذين أصبحوا يشكلون جزءا لا يتجزأ من منظومة أعمالنا الطبيعية".

وأضاف المتحدث: "تعد شركة "إنوي"، الفاعل المغربي الوحيد الذي يتوفر على منصة مخصصة بالكامل للألعاب الإلكترونية، وهي توجد اليوم في قلب هذه المنظومة المبتكِرة مع ارتباط قويّ بالرياضة الإلكترونية، وأيضا بألعاب الهاتف النقال وتطوير ألعاب إلكترونية مغربية 100 في المائة".

يشار إلى أن "إنوي"، تمكنت، قبل عام، بشراكة مع Moroccan Gaming Evolution (MGE)، من تدشين أكبر مركز مخصص لألعاب الفيديو في إفريقيا بمدينة الدار البيضاء. وصمم هذا الفضاء من قبل ومن أجل اللاعبين، وهو مجهز بتجهيزات عصرية (80 آلة فائقة الأداء)، إضافة إلى بنية تحتية شبكية جد متطورة وفضاءات توفر أجواء مثالية لممارسة الألعاب الإلكترونية. ويهدف هذا المركز إلى تشجيع صعود مواهب ذات قيمة دولية في مجال الألعاب الإلكترونية.

وبالموازاة مع ذلك، قامت "إنوي" أيضا بإطلاق الموسم الثالث لعصبة "إنوي" الإلكترونية «inwi e-league»، أول عصبة احترافية مخصصة بالكامل للرياضة الإلكترونية، إضافة إلى منصة خاصة لتمكين أفضل اللاعبين الوطنيين من الاحتكاك بالمنافسة الدولية والتأهل لتمثيل المغرب في البطولات العالمية. وتعتبر العصبة الإلكترونية لـ"إنوي" “inwi e-league” العصبة الوحيدة بالمغرب المؤهلة لمسابقات ESWC. وتعتبر هاته الأخيرة حدثا دوليا مرجعيا في هذا المجال، والذي يساهم في تطوير الرياضات الإلكترونية ويبتكر كل سنة أشكال تعبير جديدة.

للإشارة، في سنة 2018، أعلنت ESWC و"إنوي" عن إنشاء مسابقة “ESWC Africa by inwi” في سابقة على المستوى القاري، والتي شهدت تباري أحسن الفرق الإفريقية في إطار دوريات بمواصفات دولية.