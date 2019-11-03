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منتدى وطني يشخص أبرز مشاكل القطاع المنجمي

منتدى وطني يشخص أبرز مشاكل القطاع المنجمي
هسبريس من الرباط
الأحد 03 نونبر 2019 - 04:06

عقد المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني للمناجم اجتماعا عاديا بالمقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، خُصص للوقوف عند مختلف المشاكل التي يتخبط فيها الفاعلون في هذا القطاع، والبحث عن المبادرات الممكن اتخاذها لتجاوز الصعوبات البنيوية التي تعيق النهوض به ليلعب أدواره التنموية والاجتماعية.

وأشار بيان توصلت به الجريدة إلى أن "اللقاء تميز بالتداول في الإكراهات القانونية التي تحول دون تثمين هذه الثروة الوطنية؛ وفي هذا الصدد، وبهدف تصحيح الاختلالات التي رافقت تفعيل قانون 13-33 المتعلق بالمناجم، والمرتبطة أساسا بسوء التدبير الحكومي لهذا القطاع، تم تقديم مجموعة من المقترحات، تهم تعديل بعض المواد المتعلقة بالقانون سالف الذكر".

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد نقاش مستفيض، أكد أعضاء المنتدى على "تحميل الحكومة كامل المسؤولية في الأزمة متعددة الأوجه التي يعاني منها القطاع المنجمي، ودعوتها إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها المتسمة بالتجاهل لمطالب الفاعلين فيه، والتعاطي الإيجابي مع مقترحات منتدى الأصالة والمعاصرة للمنجميين ومختلف الفاعلين، والرامية إلى مراجعة القانون 13-33 المتعلق بالقطاع".

وسجل المنتدى أيضا "التنويه بالدعم الذي يقدمه فريقا الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان، ودعوتهما إلى تبني المطالب المشروعة للمنتدى والترافع عنها في إطار ممارستهما لوظائفهما التشريعية والرقابية؛ مع دعوة كافة الفاعلين في القطاع المنجمي إلى توحيد الصفوف والالتفاف حول مطالبهم المشروعة".

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