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كُتّاب وآراء
المغرب يصنّف 42 حرفة تقليدية مهددة بالانقراض
أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، أمس الإثنين بالرباط، أن الوزارة قامت بجرد وتصنيف أزيد من 42 حرفة مهددة بالانقراض.
وأبرزت العلوي، في معرض ردها على سؤال شفوي حول "الظروف الصعبة التي يعيشها الصانع التقليدي"، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن محور الحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض في الصناعة التقليدية "يحتل مكانة مهمة ضمن برامج الوزارة لدوره في حماية الحرف التقليدية والمهارات والتقنيات المتوارثة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية أثمرت، بفضل تعاون الجميع، نتائج إيجابية".
وأضافت الوزيرة أنه تم توصيف وتوثيق 32 حرفة للصناعة التقليدية ذات حمولة ثقافية مهددة بالانقراض، وإدراجها في برامج التكوين المهني لضمان استمرارها، من قبيل نسج الخيم الصحراوية، والدك الصويري والأسلحة التقليدية.
كما أوضحت الوزيرة ذاتها أن القطاع "عمل على بلورة إستراتيجية وطنية خاصة لصون التراث الثقافي غير المادي المرتبط بحرف الصناعة اليدوية المهددة بالانقراض، تأخذ بعين الاعتبار وضعية الصانع التقليدي الذي يعاني من مشاكل في هذا القطاع"، مشيرة إلى أن الوزارة، وفي إطار شراكتها مع منظمة "اليونسكو"، بصدد وضع برنامج لتثمين الكنوز الإنسانية الحية والمحافظة عليها، ومضيفة أن هذه الحرف التقليدية "تحظى بالأولوية في الاستفادة من المحلات المهنية، كتجمعات الصناعة التقليدية وفضاءات الإنتاج والمعارض ومن برامج الدعم".