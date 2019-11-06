تزايد الطلب يرفع حجم صادرات المغرب من السكر

هسبريس – محمد لديب

رفع المغرب حجم صادراته من السكر نحو الخارج، خاصة في اتجاه الدول الإفريقية، لاسيما دول غرب إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، بنسبة 62 في المائة، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وساهم تزايد الطلب على السكر المغربي من طرف المستهلكين الأجانب، خاصة السينغال وموريتانيا وكوت ديفوار، في انتقال الكميات المصدرة من هذه المادة الغذائية من 242 ألف طن خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير وغشت 2018، إلى 319 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الجاري.

ولمواجهة الطلب المتزايد على مادة السكر في السوق الداخلي، أقدمت الشركات العاملة في القطاع على رفع وارداتها من السكر الخام بنسبة 6.7 في المائة في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.

واستوردت الشركات المغربية ما يزيد عن 745 ألف طن من السكر الخام ما بين يناير وغشت من سنة 2019، مقابل 700 ألف طن في الفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث واصلت البرازيل احتلال الرتبة الأولى على قائمة أكبر موردي مادة السكر نحو السوق المغربي.

تجدر الإشارة إلى أن معدل الاستهلاك الفردي بالمغرب من مادة السكر بلغ 40 كيلوغراما خلال نصف عام فقط، وهو مستوى الاستهلاك العالمي للفرد في سنة كاملة.

وتتفاوت مستويات استهلاك مختلف أنواع السكر حسب وسط ومستوى المعيشة، حيث يستعمل السكر على شكل مكعبات في تحضير الشاي في الأوساط القريبة من الحواضر، في حين يستهلك سكر القالب أساسا بالعالم القروي وبجنوب وشرق المملكة.