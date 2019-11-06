"إنفينيكس" تشرع في تسويق "هوت 8" بالمغرب

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت "إنفينيكس" عن شروعها في تسويق أحدث هواتفها "Infinix Hot 8" بالسوق المغربي، انطلاقا من يوم 16 نونبر الجاري.

وقالت "إنفينيكس"، في بيان صحافي، إن الهاتف الجديد هو جهاز اقتصادي يأتي بالفعل مع بعض المواصفات المثيرة للإعجاب بالنظر إلى سعره المناسب، الذي سيكشف عنه في حينه.

ويتوفر الهاتف الجديد من إنفينيكس على شاشة "LCD + HD" بحجم 6.6 بوصة، مع "نوتش" على شكل قطرة ماء، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، إلى جانب توفره على كاميرا أمامية بدقة "8 ميجا بكسل".

بالنسبة لظهر الهاتف، يتوفر الجهاز على إعداد كاميرا ثلاثية بتصميم رأسي، وتبلغ دقة الكاميرا الرئيسية "13 ميجا بكسل". أما الكاميرتان المتبقيتان فعبارة عن كاميرا مع مستشعر بدقة "2 ميجا بكسل" لتحديد العمق، ومستشعر آخر مُخصص لحل مشاكل الإضاءة المنخفضة. ويتوفر الجهاز أيضا على قارئ بصمات الأصابع و"فلاش LED".

بالنسبة إلى مواصفات "Infinix Hot 8" الداخلية، يأتي الهاتف مع معالج "MediaTek Helio P22 SoC" المقترن بذاكرة وصول عشوائي سعتها "4 جيجابايت"، وسعة تخزين داخلية تُقدر بـ "64 جيجابايت"، ويمكن توسيعها عبر فتحة بطاقة "microSD".

كما يتوفر الهاتف على بطارية بقوة "5000 مللي أمبير"، يتم شحنها عبر منفذ "microUSB". بالنسبة لواجهة النظام، يتوفر الجهاز على "XOS 5.0" المصممة من "Infinitix" مع نظام تشغيل "أندوريد 9Pie".