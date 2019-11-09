24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:5113:1616:0718:3219:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تحذير .. أمراض الغدة الدرقية تنذر بمنع حدوث الحمل (5.00)

  2. تقرير رسمي يسجل تقلص مساحات زراعة "الحشيش" شمال المغرب (5.00)

  3. "مافيا الريع" تعيد نشطاء سوس إلى الاحتجاج بالبيضاء ضد الرحل (5.00)

  4. أوالحاج .. العقل الخارق (5.00)

  5. معيار الفواحش الظهور والخفاء وليس الفضاء الخاص والعام (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | تأخر أداء الشركات للفواتير يصل الموردين الأجانب

تأخر أداء الشركات للفواتير يصل الموردين الأجانب

تأخر أداء الشركات للفواتير يصل الموردين الأجانب
هسبريس – محمد لديب
السبت 09 نونبر 2019 - 08:02

تفاقمت إشكالية تأخر الشركات المغربية في أداء مبالغ الفواتير المترتبة عليها لتطال الموردين الأجانب ومقدمي الخدمات المتمركزين في الخارج، لتضاف إلى الممارسات المنتشرة في أوساط القطاع الخاص الوطني، والتي أثرت بشكل كبير على التوازن المالي للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالمملكة.

وكشف خالد عيوش، مدير عام شركة "أنفوريسك"، تحول ظاهرة التأخر في أداء الفواتير إلى ثقافة متجذرة في أوساط الشركات المغربية، أضحت تهدد المستقبل المالي لنسيج المقاولات الصغرى بالمملكة.

وقال عيوش، في ندوة صحافية بالدار البيضاء، إن الدولة قامت بمجهودات كبيرة في مجال تقنين آجال الأداء بالنسبة للمقاولات، معتبرا أن القانون رقم 32-10 و49-15 لم ينعكس بالشكل الكافي على الأداء في ما بين شركات القطاع الخاص.

وكشفت دراسة أنجزتها "أنفو ريسك" حول آجال الأداء أن حجم جاري القروض في ما بين المقاولات الخاصة انتقل من 267 مليار درهم سنة 2010 إلى 423 مليار درهم سنة 2017.

وتمثل حصة الشركات الكبرى من هذا المبلغ الإجمالي ما يناهز 47 في المائة، ونحو 32 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وما يقارب 21 في المائة في ما يخص المقاولات الصغيرة جدا.

وأوضح خالد عيوش أن "أنفو ريس" ستنظم لقاء حول موضوع "تدبير مخاطر الأطراف التجارية الدولية وتأخيرات الأداء"، سيشكل مناسبة لتدارس المشاكل المرتبطة بالأداء، سواء في ما يخص الشركات المغربية أو الأجنبية، وقال إن هذا اللقاء سيعرف مشاركة أزيد من 250 من المدراء الماليين، والمتخصصين في إدارة القروض، والمدراء العامين وأرباب المقاولات.

وتروم هذه الندوة تحسيس صناع القرار بأهمية الاهتمام بالبيانات خلال مسلسل اتخاذ القرارات، وتدبير أخطار الإدارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.