خط جوي جديد يربط بين مطاري باريس وورزازات

هسبريس من الرباط

أطلقت شركة الطيران "ترانزافيا" الفرنسية-الهولندية للنقل الجوي منخفض التكلفة، أمس الخميس بورزازات، خطا جويا جديدا يربط بين مطار باريس أورلي ومطار ورزازات، بواقع رحلتين في الأسبوع.

وحطت طائرة من طراز "بوينغ 737" تابعة للشركة، وعلى متنها 180 راكبا، بمطار ورزازات الدولي، إيذانا بالانطلاق الرسمي لهذا الخط الجوي الجديد، الذي يعزز الشبكة الدولية لهذه الشركة.

واعتبر نيكولاس إ. ينين، المدير التجاري المساعد لشركة الطيران "ترانزافيا"، في تصريح صحافي بالمناسبة، أن هذا الخط الجوي "سيساهم في تطوير السياحة بين وجهتي ورزازات والعاصمة الفرنسية، وتشجيع الأجانب القادمين إلى المغرب على زيارة هذه المدينة الجميلة".

من جهته، أكد الزوبير بوحوت، مدير المجلس الإقليمي للسياحة بورزازات، في تصريح مماثل، أن من شأن هذه الرحلة المباشرة التي تربط بين ورزازات وبباريس أن تعزز مكانة السوق الفرنسية التي تعتمد عليها وجهة ورزازات بشكل كبير.

بدوره، قال مدير مطار ورزازات الدولي، أحمد سجيب، إن هذا الربط الجديد سيدعم العرض الجوي لهذه الوجهة السياحية، ويعزز الدينامية التي يعرفها مطار ورزازات من حيث ارتفاع حركة النقل الجوي، موضحا أن مطار ورزازات سجل، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا قويا في حركة المسافرين بأزيد من 55 في المائة، حيث استقبل أزيد من 98 ألف مسافر، مقابل 63 ألف مسافر خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

يذكر أن حفل افتتاح هذا الخط الجوي الجديد، شهد حضور عامل إقليم ورزازات عبد الرزاق المنصوري، والمندوب الإقليمي للسياحة بورزازات، ونائب رئيس المجلس الإقليمي، ورئيس المجلس الإقليمي للسياحة بورزازات، وعدد من المسؤولين والمهنيين في القطاع السياحي بالإقليم، وممثلي المصالح الخارجية.