نجلة الرئيس الأمريكي تخُص الملك بالامتنان والمغربيات بالعرفان

هسبريس - وائل بورشاشن (صور: منير امحيمدات)

شاركت إيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكي الخاصة، في إعطاء الانطلاقة الرسمية لتنفيذ برنامج التشغيل المعتمِد على التّمويل القائم على النتائج، مع محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، وشون كيرنكروس، الرئيس المدير العام لمؤسسة تحدي الألفية، اليوم الجمعة، بقصر المؤتمرات "أبو رقراق" في مدينة سلا.

وقالت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته الخاصة، في اليوم الثالث من زيارتها للمملكة، إن قيمة هذا الدعم تبلغ 6.2 مليون دولار، ستقدّم لمجموعة من المشاريع التي تمّ اختيارها، ورأت في هذا البرنامج "تعاونا مبتكَرا بين مؤسسة تحدي الألفية والحكومة المغربية؛ لإتاحة أفضل تدريب للنساء، من أجل الولوج للشغل".

وخصّت إيفانكا ترامب بالشّكر الملك محمدا السادس، وكلّ من ساعدوا في هذا البرنامج، الذي يستثمر في مهارة وعبقرية النساء، ويعمل مع المغرب قصد تمكين النساء اقتصاديا، مذكّرة بربط التمويل في هذا البرنامج بالنتائج، وبأنّ 12 ترليون دولار ستُخلَق وتضاف إلى الناتج العالمي الخام، لو كان هناك تساوٍ في الشغل.

ورأت مستشارة الرئيس الجمهوري أن هذا المشروع الموجّه إلى مجموعة من البلدان، من بينها المغرب، يتيح فرصة لنساء من كل الأعراق والمناطق والأديان، ينتظرن أن يكنّ القصصَ الجديدة للأمل والطّموح، ثم زادت واصفة إعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج بأنها "تاريخ نكتبه، ومستقبل نبنيه لأبنائنا"، في إطار السعي إلى تنمية "الاستقرار والأمل والسلم".

بدوره، تحدّث محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، عن أهمية هذه المبادرة التي أعطى انطلاقتها البيت الأبيض في السنة الجارية 2019، من أجل "نجاح وتألق المرأة في سوق الشّغل"، شاكرا حكومة الولايات المتحدة على ما تقدمه من جهود للدعم.

ورأى أمكراز أن هذا البرنامج يساهم بشكل فعلي في تنفيذ التوجيهات الملكية لتعزيز التنمية الاقتصادية للنساء وزيادة فرص الشغل للشباب، وهنّأ حاملي المشاريع المدعّمَة على ما بذلوه، مؤكّدا على ما سيشكّله هذا البرنامج من إضافة نوعية لبرامج التشغيل الوطنية، لاعتماده آليات تربط التمويل بتحقيق النتائج واستدامتها، ولقرب المجتمع المدني من الفئات المستهدفة وحاجياتها.

وشكر شون كيرنكروس، الرئيس المدير العام لمؤسسة تحدي الألفية، الحكومة المغربية على شراكتها المتينة في هذا البرنامج، ثم أضاف متوجها إلى ميلانيا ترامب، التي رافقها في مجموعة من أنشطتها بالمغرب، "حضوركِ يظهر أن إدارة ترامب تأخذ تمكين المرأة اقتصاديا عبر العالم بجدية".

وشكر كيرنكروس السفارة الأمريكية، ووكالة تحدي الألفية في المغرب، ورئيس الحكومة المغربي، ومدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ووزيرَي التشغيل والمالية، على دعمهما لهذا البرنامج الذي يَعْمَل مع المغرب لتمكين المرأة وإعطائها آليات القيام ذلك.

وسجّل الرئيس المدير العام لمؤسسة تحدي الألفية أن المغرب من بين الدول التي لها المعدل الأصغر في نسبة عمل النساء، ثم زاد: المعطيات واضحة في هذا، لا يمكن تنمية الاقتصاد إذا كان نصف الساكنة متروكا.

وأمل شون كيرنكروس أن تعمِّمَ الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات نموذج برنامج التمويل القائم على النتائج، ثم وضّح أن المؤسسة التي يترأسها تعتمد على المستفيدين لتنزيل البرامج على أرض الواقع، وتعمل مع "الأنابيك" لتحفيز هؤلاء النسوة؛ ثم زاد: "هذا البرنامج مثال على التعاون المستمر بين البلدين، لتحقيق الإمكان الكامل للشعب المغربي".