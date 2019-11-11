الرباط تحتضن "المنتدى الليبي الاستثماري الأول"

هسبريس - و.م.ع

افتتحت اليوم الاثنين بالرباط أعمال المنتدى الليبي الدولي الاقتصادي الاستثماري الاول بالمملكة المغربية، بمشاركة أكثر من 400 شخص من 12 دولة يمثلون القطاع العام والخاص ومختلف المجالات الإقتصادية الليبية.

وتتمحور أشغال هذا الحدث الدولي، الأول من نوعه، والذي بدأ تحت رعاية المجلس الرئاسي الليبي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربية، حول موضوع "نحو شراكة اقتصادية متينة".

وأكد المدير التنفيذي لهذا الحدث، المهدي عبد العاطي، أن هذا المنتدى يؤكد متانة علاقات التعاون والشراكة بين البلدان المغاربية وعمقها الاستراتيجي لليبيا.

وأضاف عبد العاطي، في كلمة خلال افتتاح هذا المنتدى، أن اختيار المغرب لاستضافة هذا الحدث الاقتصادي الذي يستمر يومين يعزى إلى الدور الرائد الذي تضطلع به المملكة في دعم ونجاح الحوار الليبي الذي انعقد في الصخيرات والذي عرف توقيع الاتفاق السياسي الليبي في دجنبر 2015.

وأضاف أن ليبيا تعتزم من خلال هذا الحدث، الاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في تنمية الاستثمار، مشيرا إلى أن المملكة تعد فاعلا رئيسيا في المنطقة المغاربية، كما تضطلع بدور رائد على مستوى القارة الأفريقية وتتمتع بعلاقات ممتازة مع العديد من دول العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

ولفت عبد العاطي إلى أن تجربة المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمار يمكن أن تفتح آفاقا جديدة للعلاقات بين المغرب وليبيا وتسهم في زيادة تعزيز التعاون والمبادلات الاقتصادية بين البلدين.

وتضم أشغال هذا المنتدى عدة جلسات عمل تركز أساسا على التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الليبي، وكذلك حول وسائل الاستفادة من تجربة المغرب الناجحة في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمار.

كما ستعرف أشغال المؤتمر مناقشة مختلف المواضيع، بما في ذلك التوجهات المستقبلية لقطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة في ليبيا والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في هذا المجال.

ويناقش المشاركون أيضا سبل تعزيز الاستثمار والثقة بين القطاع الخاص الليبي والفاعلين الاقتصاديين الدوليين، لا سيما من خلال توقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الشركات الليبية ونظيراتها الدولية.