العمراني: المغرب وجهة مفضلة للاستثمارات الإفريقية‎

هسبريس من الرباط

أكد يوسف العمراني، سفير المملكة المغربية بجنوب إفريقيا، اليوم، خلال فعاليات الدورة الثانية لمنتدى إفريقيا للاستثمار، المنعقد بساندتون، المركز المالي للعاصمة، على أن الجهود المبذولة من قبل المغرب من أجل تعزيز جاذبيته لدى المستثمرين جعلت من المملكة اليوم وجهة مفضلة للاستثمارات الإفريقية.

وأورد الدبلوماسي المغربي، في كلمته باللقاء المنظم تحت موضوع "المغرب .. ربط سلاسل القيمة العالمية"، أن المغرب أضحى وجهة المستثمرين بفضل سوق صاعدة وموقع جغرافي استثنائي واقتصاد متنوع ويد عاملة شابة ودينامية ومستوى عيش جيد.

وشدد العمراني على أن الجهود المغربية ليست وليدة الصدفة، مؤكدا على أن المملكة، وفي أطار استراتيجيتها الشاملة، بذلت جهودا متواصلة وباشرت إصلاحات مكنت المستثمرين من بيئة تنافسية.

وعن إستراتيجية المغرب، قال السفير المغربي إنها تقوم على أسس ومبادئ متينة، مؤكدا أن المغرب التزم بعزم في إستراتيجية الدعم للنمو الاقتصادي والاجتماعي عبر تنفيذ تدابير مؤسساتية واقتصادية وتشريعية وتنظيمية.

وأضاف الدبلوماسي: "المغرب يظل، كما كان على الدوام، محترما للمعايير المالية الدولية، فهو يتوفر على إطار قانوني متطور يضمن الحماية اللازمة للمستثمرين واستثماراتهم".

"المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، حقق تقدما ديمقراطيا مهما لفائدة إصلاحات سياسية ودستورية عززت من دولة القانون ووسعت من التعددية السياسية وأسهمت في تخليق الحياة العامة"، يقول العمراني، معتبرا أن هذا التقدم يسهم في توفير بيئة مناسبة للاستثمارات المستدامة.

واعتبر الدبلوماسي المغربي أن تطوير البنيات التحتية الحديثة تشكل أولوية بالنسبة إلى الحكومة المغربية، مبرزا أن القفزة النوعية التي حققها المغرب في مجال الاستثمارات تؤكد الثقة المتزايدة التي تحظى بها المملكة لدى الشركات الدولية.

ولم يفوّت العمراني الفرصة للتطرق إلى آفاق التعاون بين المغرب وجنوب إفريقيا، مستشهدا، في هذا السياق، باستثمارات شركة التأمين الجنوب إفريقية "سنلام"، التي اقتنت 100 بالمائة من أسهم شركة "سهام"، مشددا على أن هذه الصفقة بقيمة حوالي 2 مليار دولار كانت أهم معاملة في القطاع المالي بالمغرب وجنوب إفريقيا في 2018، معتبرا أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يمكن أن يواصل تطوره ويشمل قطاعات أخرى، داعيا إلى مضاعفة الجهود من أجل بناء تعاون اقتصادي يحمل التقدم للبلدين.

ونوّه سفير المملكة المغربية بجنوب إفريقيا إلى أن كل العناصر متوفرة لكي يعمل المغرب وجنوب إفريقيا على الأصعدة الثنائية والقارية على أساس مبادئ الاقتصاد المنفتح والازدهار المتبادل والتضامن الفاعل.

وختم يوسف العمراني كلمته بالتشديد على أن قيادة البلدين تتقاسم الرؤية الطموحة للقارة الإفريقية القائمة على التنمية المشتركة والالتزام الثابت لفائدة الازدهار الإفريقي.