24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:54
|13:17
|16:05
|18:30
|19:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الثقافة في طنجة بين التألق والأفول
- علاقات المغرب وإسبانيا على ضوء انتخابات الأحد
- العثماني يرفع سن اجتياز مباريات التدريس بـ"التعاقد"
- السعودية تدين 39 متهما بالتكفير وتمويل الإرهاب
- فارس يستقبل القضاة الجدد الملتحقين بمحكمة النقض
شخصيات ثقافية وفنية تطلق مبادرة للإفراج عن معتقلي الاحتجاجات (5.00)
نشاط "مافيا الرمال" بسواحل البيضاء يُخرج مطالب بشرطة المقالع (5.00)
"فيدرالية اليسار" تقترح تغيير ألوان النقود لمحاربة التهرب الضريبي (5.00)
- "تحريف" اسم الرئيس الموريتاني يلف حبل الإقالة على عنق عبيابة - (127)
- جمعية تحذر من جراثيم في مياه "سيدي حرازم" .. والشركة توضح - (73)
- "فيدرالية اليسار" تقترح تغيير ألوان النقود لمحاربة التهرب الضريبي - (62)
- تهمة "المساس بوحدة الوطن" تلاحق رافعي الراية الأمازيغية بالجزائر - (53)
- الصحراء "تسخن" انتخابات الجزائر .. ليونة سياسية وحيطة عسكرية - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مسافرون عبر "لارام" يعيشون جحيم الاحتجاز والجوع بمطار البيضاء
كابوس حقيقي عاشه المسافرون على متن طائرة الخطوط الملكية المغربية "لارام"، وهم في رحلتهم صوب البرازيل، أول أمس الأحد؛ فقد وجد 20 مسافرا أنفسهم "عالقين في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، دون أي تفسير حول سبب تأخر الرحلة، أو توفير بديل من أجل المبيت، إلى حين إيجاد حل".
وحسب مصادر من المسافرين العالقين، فقد "تعرضوا لكارثة إنسانية بكل المقاييس، حيث تم تكديسهم في مكان واحد للنوم. كما حرموا من الطعام والماء لمدة تفوق 5 ساعات، وهي المدة التي استغرقها المسؤولون المغاربة من أجل إخبار المسافرين بخبر عاديّ، يتمثل في توفير رحلة بديلة للمسافرين".
وأضافت المصادر، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المسافرين كان بإمكانهم اللجوء إلى الفنادق لولا تعنت المسؤولين"، مسجلة أن "وعود الإقامة تبخرت، وبات المعنيون على الأرائك وأغلبهم لم يستطع النوم بسبب الموسيقى، كما أن غياب الورق والأضواء عن المراحيض جعلهم في حيرة من أمرهم".
وأوضحت مصادر هسبريس أن "المشكل تفاقم مجددا بعد أن غابت الرحلة البديلة بدورها، وتسجيل المسافرين ضمن خط إيطالي للسفر؛ لكن قبل ذلك اضطر الجميع إلى الجلوس منتظرين الفراغ والصمت، وبعد أن جاء الفرج سيكتشف الجميع أن الرحلة ستمر أولا عبر العاصمة الإيطالية روما، دون أدنى تعويض عن الخسائر التي لحقت المتضررين من إلغاء الحجز الأول".
وطالبت المصادر الأجنبية بـ"ضرورة معاقبة المتسببين في أزمتهم"، مشيرة إلى أن "البعض ممن اختاروا "النباتية" كنهج غذائي لم توفر لهم وجبات، وفرض عليهم تناول اللحوم لغياب البديل"، مسجلة أن "الجميع ظل يتضور جوعا لمدة يومين من الزمن؛ وهو ما أثار السخط والحنق، بشكل لا يتصور من لدن الجميع".
ناهيك، عن سوء المعاملة المباشرة، تورد المصادر، فقد "لاقى المسافرون تجاهلا فظيعا من طرف المسؤولين المباشرين على التواصل مع زبناء شركة الطيران"، مسجلة أنها "راسلت الخطوط الملكية المغربية، ولها حق المبادرة إن شاءت من أجل التعويض؛ لكن في جميع الحالات فرفع دعوى قضائية أمر مطروح كذلك".