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الرئيسية | مال وأعمال | "الباطرونا" تدقّ ناقوس الخطر حول ظاهرة إفلاس المقاولات المغربية

"الباطرونا" تدقّ ناقوس الخطر حول ظاهرة إفلاس المقاولات المغربية

"الباطرونا" تدقّ ناقوس الخطر حول ظاهرة إفلاس المقاولات المغربية
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 19:00

سجل الاتحاد العام لمقاولات المغرب ارتفاع ظاهرة إفلاس مقاولات البلاد في السنوات الأخيرة، داعيا الحكومة إلى حث القطاع البنكي على دعم المقاولات الذاتية والشركات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا والناشئة (Startup).

وأوضح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين أن أهم عائق أمام استفادة هذه المقاولات من القروض هو "حجم الضمانات المفروضة عليها، والتي تفوق بكثير المعدل العالمي ومعدل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تتجاوز قيمتها مرتين أو أكثر قيمة القرض الممنوح (تقرير 2017 للبنك الدولي)".

ودق فريق "CGEM" خلال جلسة عمومية لمجلس المستشارين لمساءلة رئيس الحكومة، مساء اليوم الثلاثاء، ناقوس الخطر حول ارتفاع ظاهرة إفلاس المقاولات في المملكة.

وقال عبد الإله حفظي، رئيس فريق "الباطرونا" بمجلس المستشارين، إن الدراسات الأخيرة كشفت أن 8053 شركة أعلنت إفلاسها خلال الـ12 شهرا الماضية؛ ناهيك عن تسجيل إفلاس قرابة 5574 مقاولة جديدة في الفترة ما بين يناير وشتنبر الماضي، أي بارتفاع بنسبة حوالي 10% كمعدل سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بسبب صعوبات ولوجها إلى التمويل.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل 95% من النسيج الاقتصادي الوطني، منها 70.000 وحدة مسجلة، تخلق 50% من مناصب الشغل بالمغرب، وتساهم بـ20% في ما يخص القيمة المضافة وبـ30% في الصادرات، وبـ40% في الإنتاج الصناعي، دون احتساب المقاولات الصغرى جدا التي تشكل ثلاثة أضعاف عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة (210.000 وحدة).

كما انتقد فريق الباطرونا تراجع المغرب في مؤشر سهولة الحصول على التمويل في التصنيف السنوي الأخير الصادر عن البنك الدولي لسنة 2020، إذ تراجع ترتيبه من الرتبة 101 سنة 2017 إلى 105 سنة 2018 و112 سنة 2019، ثم المرتبة 119 في التقرير الأخير، أي تراجع بـ18 نقطة خلال السنوات الأربع الماضية.

ولفت رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالغرفة الثانية الانتباه إلى أنه "رغم وجود آلية لضمان قروض هذه المقاولات من خلال صندوق الضمان المركزي الذي يوفر ضمانة بنسبة 70 في المائة من مبلغ القرض، إلا أنها تبقى غير كافية في نظر البنوك، وهو ما يفسر ظاهرة القروض بين المقاولات التي شهدت ارتفاعا لافتا خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ أظهرت نتائج الدراسات أن القيمة الإجمالية للقروض بين المقاولات تجاوزت 400 مليار درهم سنة 2018".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - عبدالحليم الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 19:38
اغراق السوق بسلعت شينوى سيفلس كل شيئ٠٠٠٠يجب تحصين الاقتصاد الوطني من التهريب ونفايات اروبا(الخوردة).... ٠
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29
2 - مقاول متوسط الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 19:39
اغلب المغاربة يشترون سلع صينية,تركية (مصنوعة في اثيوبيا),مصرية وتونسية واسبانية,فكيف لن تفلس المقاولات المغربية.اتمنى ان تلغي الحكومة اتفاقيات التجارة الحرة
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33
3 - المتداول الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 19:42
أخطر ما يوجد في المعاملات البنكية هي القروض لشركات وهمية رغم الملفات الكاملة المقدمة فقط من أجل القرض البنكي لإعلان الإفلاس بعد مدة وجيزة
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12
4 - salim الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 19:48
ظاهرة اصبحت شائعة دارت الحكومة مادارت الحكومة يجب تدقيق الامور مشكل المقاولات مشكل يهم وزارة التجارة والصناعة ويجب مخاطبة هده الوزارةشخصيا اما تعميم الامور الحكومة ما الحكومة خطا كبير
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1
5 - Sald aziez rabat الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 19:49
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قراء اطر متابعي صفحات هسبريس تعليقي حول ماجاء به الموضوع أعلاه عدد من لمقولات أعلنت إفلاسه بالمغرب ان من ضحايا تلك المقاولات الصغرى والعامل بأحد شركات ليوم كتابت هذه صطور لم اتوصل ان وعدد من عمال باجرتنا شهريه عند عدة التزامات الما الكهربا سيارة تمدرس 2اطفال بالخصوصي زد عن ذالك العلاج ودواء أين لمفر ثاني شركة اعمل به بطرونه عجزو عن أداء أجرة موظفين وعمال رغم ان بطرون ينتمي للحزب الحاكم.... هن بمدينتي الرباط وسلا أقفلت جميع الابواب في وجهنا مالمعمول السجن او لحريك وزد عن ذالك اشكر بعض المغاربه الدين يساهمون في تخريب اقتصاد المغرب بعد تحريض عل مقاطعه منتجات هد شركات تشغل الف المال واملات وحين تتم لمقاطع صيصبحون في شارع ان من وجهت نظري نحاسب الحزب الحاكم الدي وصل لبلاد لطريق لمسدود بعد زيادات الهمجي في ثمن لغزوال الكهرماد طريق سيار أثقل الشعب بغلاد المعيشه وهد الكم من الميلاير وملاير المقاصه وجهته جيوب الاتباع وتبيعات ومتحزبين والعشيقات بريمات تعويضات أجور تقاعد خيالي وافخم سيارات مجانيات لمحروقات ام للمقاولات له رب كريم يسدد مصاريفه التي باتت في الاروقه
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6 - محلل اقتصادي الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 19:55
العرض فاق الطلب و البائع الصغير لن يستطيع الصمود مع المقاولات الكبيرة.لانها تبيع بالجملة و بالتقسيط بثمن الجملة. والمراقبون يخافون من الوحوش الكبيرة كي لا تأكلهم.
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4
7 - الياس الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 19:58
طبيعي هناك مقاولات تفلس و مقاولات تخلق هذا يدل علي ديناميكية الاقتصاد المغربي.
مشكل كل المواطنين مقاولون و إجراء هي الضريبة إذ كيف يعقل أن تؤدي 38 % من اجرك للدولة!!. و بالطبع هذا المبلغ سيضاف الي تكلفة المنتوج و بالتالي غير قادر علي المنافسة.
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8 - احمد الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 20:10
احسن شركة هي تدخل الحزب العدالة والتنمية، مقعد مضمون في البرلمان والجماعات، اجر مضمون يفوق ثلات ملايين زد على ذلك تقاعد مضمون وقد يكون استتنائي، اش من شركة ولا صداع الراس مع العمال وحتى الجماعات والدولة لا تؤدي ما عليها للشركات حتى يفوت الوقت ويضربها الخلا
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4
9 - TEXAS الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 20:19
إلى المعلق التاني صديقي لايمكن للمغرب أن يلغي اتفاقيات التجارة الحرة لأن العولمة تفرض ذلك الحل هو منافسة هاده الأسواق شرط أن تكون الجودة بثمن معقول لكن في حالة المغرب الغش هو المسيطر.
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10 - عبدالرزاق الاسماعيلي الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 20:19
في احدى جماعات تارودانت رئيس سابق أسس 4 شركات أشغال في اسم أفراد عائلته يستحوذ بها على صفقات الجماعة
كلما مضت أربع سنوات التي تستفيد فيها شركاته من الاعفاء الضريبي يعمد الى افلاسها وتأسيس أخرى مكانها
صفقات التطهير والتزفيت والبناء والتوريدات جميعها تؤول الى احدى هذه الشركات
الغريب أنها جميعا رغم اختلاف سجلاتها التجارية توجد بنفس العنوان{طريق مراكش عبر تيزنتاست} الذي هو من عقاراته الخاصة
فتقدم هذه الشركات الوهمية في كل مرة عروض أثمان مختلفة بأختام متنوعة ثم هو يجري المناقصة دوما بين أسماء لا توجد سوى في الأوراق...
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11 - Karim الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 20:21
C'est normal de voir entreprises en faillite et d'autres nouvellement créés. C'est une manière de convaincre les stupides que le gouvernement doit chercher à les exonérer d'avantage ou a les amnistier. Pauvre Maroc
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12 - متتبع الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 20:23
السلع المغربية ليست منافسة من حيت الجودة و منه فالمواطن يفضل شراء حداء اجنبي و لو كان مستعملا
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13 - مجرد رأي الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 20:36
ليست السلع هي السبب الرئيسي في إفلاس المقاولات، السبب الرئيسي هو أن الدولة تريد أن تملأ الصناديق على حساب المقاولات، ارتفاع الضرائب المهول بسبب المراجعات، ثم مراجعة صندوق الضمان الأجتماعي، فكل هذا دقة وراء دقة، في نفس الوقت كيف لهذه المقاولة أو الشركة أن لا تفلس، هل تؤدي واجب الضرائب الذي إذا لم يؤدى في الأجيال المحدد تتراكم عليه الزيادة على كل يوم، أو يشتري المواد الأولية لإنتاج مزاولة عمله أو أداء أجور العمال أو واجبات ضرائب المجلس البلدي أو.... كولشي يحلب لتضخ هذه الأموال في صندوق الدولة، ولكن هيهات حتى حاجة ما باينة، الله يلطف وصافي
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14 - خالد الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 20:37
البنوك المغربية لا تساعد في إقلاع المقاولات الصاعدة بل تعقد إجراءات السلف للتجارة
كيف لدولة نامية أن تنمو أمام ويكون هناك انتاج متسارع أو حتى عادي ان لم تساعد البنوك المقاولين الشباب؟؟
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