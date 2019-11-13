24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2607:5513:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. ازدواجية العرض الكروي.. هل "التيفو" هو المباراة؟ (5.00)

  2. الخذلان الأبدي لليسار المغربي (5.00)

  3. الجامعي: برمجيات ضدّ الإرهاب والجريمة تتجسّس على "الديمقراطيّين" (5.00)

  4. سائق زعيم "شبكة تجنيس إسرائيليين" يكشف للمحكمة تفاصيل مثيرة (5.00)

  5. إعلامي مغربي يخيّر الرميد بين الدفاع عن الحريات أو الاستقالة‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | المغرب يختار أربعة بنوك بغية إصدار سندات دولية

المغرب يختار أربعة بنوك بغية إصدار سندات دولية

المغرب يختار أربعة بنوك بغية إصدار سندات دولية
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 13 نونبر 2019 - 20:38

اختار المغرب أربعة بنوك من أجل ترتيب اجتماعات مع مستثمرين أوروبيين في أدوات الدخل الثابت، قبل إصدار سندات دولية لجمع قرابة مليون دولار.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه جرى تعيين كل من بنوك باركليز البريطاني وبي.إن. بي باريبا الفرنسي وجي بي مورجان الأمريكي وناتكسيس الفرنسي، ومن المقرر أن تجرى هذه الاجتماعات اعتباراً من 14 نونبر الجاري.

وتأتي هذه الاجتماعات قبل الإعلان عن حملة ترويجية لإصدار المغرب لسندات دولية لفائدة المستثمرين بقيمة تناهز مليار دولار، ما يعادل حوالي 10 مليارات درهم.

وسيكون هذا الإصدار من طرف المغرب هو الأول من نوعه منذ أربع سنوات، ومن المقرر تنظيم إصدار ثان خلال السنة المقبلة وبالقيمة ذاتها.

وتعد السندات الأكثر استعمالاً بين أدوات الدخل الثابت، وتضم أيضاً الصكوك الإسلامية وسندات الخزينة، وهي توفر دخلاً ثابتاً ومستقراً للمستثمر، وهي بمثابة قرض يمنحه المستثمر لمُصدر السندات لفترة محددة مقابل فائدة خلال مدة الاستثمار، ثم يسترد المستثمر رأسماله كاملاً بنهاية مدة الاستثمار المتفق عليها.

وكان مسؤولو وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمغرب قد كشفوا، في ندوة صحافية قبل أسابيع، أنه سيتم اللجوء إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية خلال شهر نونبر الجاري.

ولم يتم الإفصاح عن تاريخ محدد لذلك؛ لكن الوزارة سالفة الذكر أكدت أن العملية ستتم حالما تكون ظروف السوق الدولية مناسبة من حيث أسعار الفائدة.

ويسمح قانون المالية للسنة الحالية باللجوء إلى الاقتراض الخارجي في حدود 27 مليار درهم، أما السنة المقبلة فسيرتفع المسموح به بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2020 إلى 31 مليار درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.