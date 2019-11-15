24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5613:1716:0418:2819:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. السعدية بوطالب .. ناشطة جمعوية تنير ليالي المدمنين والمتشردين (5.00)

  2. قصة أسير سابق بتندوف (5.00)

  3. سفارة أمريكا تلاقي شبابا مغاربة بعلماء من "ناسا" (5.00)

  4. كمين رشوة يفضح مستشاريْن وموظفا بمدينة أسفي (5.00)

  5. تأسيس منصة استثمار مشتركة بين الإمارات ومصر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | رجال أعمال يستعدون لحسم سباق رئاسة "الباطرونا"

رجال أعمال يستعدون لحسم سباق رئاسة "الباطرونا"

رجال أعمال يستعدون لحسم سباق رئاسة "الباطرونا"
هسبريس – محمد لديب
الجمعة 15 نونبر 2019 - 09:31

على بعد أقل من شهر على موعد إقفال عملية استقبال طلبات الترشح لمنصب رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يسود جو عام من التفاؤل لإخراج أكبر تنظيم للباطرونا بالمغرب من الأزمة التي يتخبط فيها منذ أسابيع، عقب تقديم صلاح الدين مزوار لاستقالته.

وأكدت مصادر مأذونة من داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن أعضاء تنظيم "CGEM" والفيدراليات التابعة له ستحسم في أمر اختيار الرئيس في شهر يناير، بناء على مدى جدية البرنامج الذي سيعرض للناخبين خلال الحملة الانتخابية، التي ستنطلق قبل نهاية النصف الأول من شهر دجنبر المقبل.

وأوضحت مصادر تحدثت إليها هسبريس أن هناك مجموعة من الأسماء التي عبرت عن رغبتها في الترشح لهذا المنصب، من ضمنها حكيم عبد المومن، الرئيس الحالي لفيدرالية صناعات السيارات.

ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة فإن الرهان على الرفع من مستوى القطاعات الصناعية والخدماتية والتكنولوجية سيكون العامل الحاسم في اختيار الرئيس الجديد لتنظيم الباطرونا.

وكان أعضاء المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة دافيد طوليدانو، قرروا شهر أكتوبر الماضي تعيين محمد نور الدين بشيري على رأس أكبر تنظيم للباطرونا في المغرب، لمدة ثلاثة أشهر، وهي الفترة التي ستعقبها انتخابات اختيار الرئيس الجديد للاتحاد، الذي سيخلف الرئيس المستقيل صلاح الدين مزوار.

وجرى تحديد يوم 22 يناير 2020 كتاريخ لانتخاب الرئيس الجديد لمدة ثلاث سنوات.

وسيتم إعلان فتح باب الترشيح، وسيقفل يوم 13 دجنبر المقبل، يعقبه اجتماع لاعتماد الترشيحات المقدمة، ليتم في ما بعد الشروع في الحملة الانتخابية التي ستنتهي بانتخاب الرئيس يوم 22 يناير من العام المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.