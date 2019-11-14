"أكسال" تشارك في المعرض الدولي للعقار التجاري

هسبريس من الرباط

تشارك مجوعة أكسال (AKSAL)، الرائدة في تجارة منتجات التجميل والموضة والسلع الفاخرة والمولات التجارية في إفريقيا، في دورة 2019 للمعرض الدولي للعقار التجاري (MAPIC)، خلال الفترة ما بين 12 و15 نونبر 2019 بمدينة كان الفرنسية.

ويعد MAPIC المعرض المرجعي الخاص بالعقار التجاري في العالم، وفق ما جاء في بلاغ للمجموعة، توصلت به هسبريس، كما يعتبر المنصة الأولى في العالم للتمويل الإيجاري "leasing"، إذ يستقطب ممثلي 2000 علامة تجارية و2200 من مالكي فضاءات التسوق عبر العالم؛ ويتيح للعلامات المشاركة فرصة الولوج إلى أفضل المواقع التجارية ونسج أفضل الشراكات الدولية من أجل النمو والتوسع والنفاذ إلى الأسواق الإستراتيجية.

ويستضيف المعرض كبار أصحاب مشاريع العقار التجاري وسط المدن، والمراكز التجارية ومناطق التعشير؛ كما يوفر إمكانية اللقاء وربط الاتصال بمجموعة منتقاة من الشركاء المحليين الإستراتيجيين، الذين يندر اجتماعهم في مكان واحد.

وخلال هذا المعرض، ستكشف مجموعة أكسال بشكل حصري مشروعيها الجديدين في مجال المولات التجارية الضخمة، واللذين ستعرضهما في رواق خاص، ذي تصميم في قمة الابتكار، ويعكس الروح الطليعية التي تطبع إنجازات المجموعة.

وستقوم أكسال بعرض المجسمات الضخمة (XXL) لمشروعيها الطليعيين: موروكو مول الرباط وموروكو مول مراكش، أمام أنظار 8500 مشارك في المعرض، بينهم 2000 تاجر ومستثمر من مختلف أنحاء المعمور.

ويعكس المشروعان الاستثنائيان، وفق البلاغ، طموحا واضحا للمجموعة، يتمثل في سعيها إلى خلق فضاءات جديدة للتجارة تتولد عنها تجارب تسوق فريدة. وتجسد الوجهتان الجديدتان حرص أكسال وتشبثها بالابتكار والتكنولوجيا، في جميع تصوراتها للفضاءات المستقبلية للتسوق والعيش.

كما تعتزم أكسال كذلك أن تقدم خلال MAPIC علامتها الخاصة بمنتجات الجمال، الناجحة والمغربية 100 في المائة "يان أند وان". ومن خلال رواق خاص سيتم كشف الهوية البصرية الجديدة للعلامة والتصور الجديد لمتاجر شبكتها المستقبلية.

بهذه المشاركة في MAPIC 2019، تدشن أكسال انطلاقة تسويق الفضاءات التجارية للمولين الجديدين في الرباط ومراكش، والتي تم إلى حد الآن حجز 40 في المائة منها من طرف علامات تجارية مرموقة، يقول البلاغ.

وتكرس أكسال من خلال هذه المشاركة التزامها الراسخ بأن تكون واجهة دولية متألقة لمغرب الغد.