24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:28
|07:56
|13:17
|16:04
|18:28
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "مالية 2020" تحظى بمصادقة أغلبية مجلس النواب
- رصيف الصحافة: شبح "المينانجيت" يحوم فوق رؤوس أطفال المملكة
- الجزائر تكتسح زامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا
- "مجموعة الفوسفاط" تطلق مرحلة جديدة من "المثمر"
- محامية إلى وزير سابق: تَذكر "ثكلى بوعشرين" فوق "أريكة العار"
السعدية بوطالب .. ناشطة جمعوية تنير ليالي المدمنين والمتشردين (5.00)
- وزارة الثقافة تلغي حفلات "الراب" .. وعبيابة يتوعد "خارقي القانون" - (95)
- تجاهل أمزازي رفع سن "مباريات التعاقد" إلى 50 سنة يُغضب العثماني - (76)
- 900 ألف أجير بالمغرب يستفيدون من إعفاء الضريبة على الدخل - (48)
- أسير مغربي سابق يروي تفاصيل التعذيب في جحيم مخيمات تندوف - (44)
- الحكومة تتهرب من الجواب على فضيحة تلوث مياه "سيدي حرازم" - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"مجموعة الفوسفاط" تطلق مرحلة جديدة من "المثمر"
أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) انطلاقَ مرحلة جديدة من آليتها المتنقلة "المثمر" المخصصة للفلاحين، وذلك بإقليم تاونات.
وتندرج هذه المرحلة، وفق بلاغ للمجموعة، في إطار الجولة الجديدة التي انطلقت في 10 شتنبر الأخير، "والتي ستقوم بالإضافة إلى الآلية المتنقلة للمثمر، بمواكبة الحملة الفلاحية 2019-2020 من خلال العديد من المبادرات الهامة في 28 إقليما من أجل تقديم دعم متنوع للفلاحين في جميع مراحل المسار التقني للزراعات".
ووفق المصدر ذاته، فإن نسخة 2019-2020 تستهدف ثلاثة أنواع من الزراعات الكبرى، هي الحبوب والقطاني، الأشجار المثمرة والخضروات، بالإضافة إلى زراعات جديدة كالنخيل، أشجار التفاح، التين، الفول السوداني …
كما ستزور الآلية 28 إقليما، أي ما يقارب 180 منطقة ذات إمكانيات هامة عبر تراب المملكة، من أجل استهداف ما لا يقل عن 10.000 فلاح. كما أنه من المتوقع زيارة أقاليم جديدة وتوسيع نطاق الزراعات، إضافة إلى إجراء 10.000 تحليل للتربة، "وسيتم في هذا الإطار تعبئة المئات من المهندسين الزراعيين لمجموعة OCP في مختلف المراحل والعديد من الخبراء لتنشيط أكثر من 80 جلسة للأسئلة والأجوبة لتقديم الإرشادات الفلاحية"، يورد المصدر عينه.
وستواكب فرق المثمر، خلال هذه السنة، أكثر من 4000 منصة تطبيقية، مقابل 2000 منصة تطبيقية في الموسم الفلاحي 2018-2019، "ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين الفلاحين من رفع مردودية وجودة المحاصيل بفضل التدبير الجيد للمسارات التقنية للزراعات وتبني النهج العلمي المرتكز على التغذية المتوازنة، بالإضافة إلى تدعيم القدرات وتبادل المعلومات مع إدماج مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة النساء القرويات والشباب".
كما سيتم تقديم بث مباشر على قناة "يوتيوب" الخاصة بآلية المثمر، مما سيمكن الفلاحين الذين لم يتمكنوا من حضور جلسات الأسئلة والأجوبة "سولونا نجاوبوكم" من متابعة هذه الفقرة بشكل مباشر أو مشاهدة التسجيل بعد ذلك على "يوتيوب".
تتميز هذه النسخة الجديدة كذلك، وفق المصدر ذاته دائما، بإطلاق الآلية المرنة "المثمر للأسواق والمواسم"، التي تمكن من التواصل مع الفلاحين في الأسواق والمواسم في مختلف أقاليم المملكة، كما تعرف تواجد الحلول الرقمية على غرار "@tmar"، وهو تطبيق الهواتف الجديد للإرشادات الفلاحية المتوفر مجانا رهن إشارة الفلاحين.
حري بالذكر أن تنفيذ برنامج "المثمر" يتم في إطار نهج تشاركي مع مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي، خاصة وزارة الفلاحة، الصيد البحري، التنمية القروية والمياه والغابات، الائتلاف العلمي الوطني، الفاعلين المحليين، وكذا مصنعي موزعي وبائعي الأسمدة.