"أكسال" تطلق "موروكو مول" في الرباط ومراكش

هسبريس من الرباط

أعلنت "مجموعة أكسال" (AKSAL) عن إطلاق مشروعين جديدين في مجال "المولات" التجارية الضخمة، "موروكو مول الرباط" و"موروكو مول مراكش".

وكشفت المجموعة عن عرض المجسمات الضخمة (XXL) لمشروعيها الطليعيين أمام أنظار 8500 مشارك، بينهم 2000 تاجر ومستثمر من مختلف أنحاء المعمور، في دورة 2019 للمعرض الدولي للعقار التجاري (MAPIC)، الذي نظم في الفترة ما بين 12 و15 نونبر 2019 بمدينة "كان" الفرنسية.

وقد خصصت المجموعة رواقا خاصا ذا تصميم في قمة الابتكار، يعكس الروح الطليعية التي تطبع إنجازات المجموعة، لتقديم المشروعين الجديدين.

ويعكس المشروعان الاستثنائيان، وفق بلاغ للمجموعة توصلت به هسبريس، طموحها الواضح المتمثل في سعيها إلى خلق فضاءات جديدة للتجارة تتولد عنها تجارب تسوق فريدة، حيث تجسد الوجهتان الجديدتان حرص "أكسال" وتشبثها بالابتكار والتكنولوجيا في جميع تصوراتها للفضاءات المستقبلية للتسوق والعيش.

وتدشن "أكسال" انطلاقة تسويق الفضاءات التجارية لـ"المولين" الجديدين في الرباط ومراكش، التي تم إلى حد الآن حجز 40 في المائة منها من طرف علامات تجارية مرموقة.

كما تعتزم المجموعة المغربية تقديم علامتها الخاصة بمنتجات الجمال، الناجحة والمغربية 100 في المائة، "يان أند وان" خلال "MAPIC". ومن خلال رواق خاص، سيتم كشف الهوية البصرية الجديدة للعلامة والتصور الجديد لمتاجر شبكتها المستقبلية.

وتشارك مجوعة "أكسال" الرائدة في تجارة منتجات التجميل والموضة والسلع الفاخرة والمولات التجارية في إفريقيا، في دورة 2019 للمعرض الدولي للعقار التجاري (MAPIC)، خلال الفترة ما بين 12 و15 نونبر 2019 بمدينة "كان" الفرنسية.

ويعد "MAPIC" المعرض المرجعي الخاص بالعقار التجاري في العالم. كما يعتبر المنصة الأولى في العالم للتمويل الإيجاري "leasing"، إذ يستقطب ممثلي 2000 علامة تجارية و2200 من مالكي فضاءات التسوق عبر العالم، ويتيح للعلامات المشاركة فرصة الولوج إلى أفضل المواقع التجارية ونسج أفضل الشراكات الدولية من أجل النمو والتوسع والنفاذ إلى الأسواق الاستراتيجية.

ويستضيف المعرض كبار أصحاب مشاريع العقار التجاري وسط المدن، والمراكز التجارية ومناطق التعشير. كما يوفر إمكانية اللقاء وربط الاتصال بمجموعة منتقاة من الشركاء المحليين الاستراتيجيين الذين يندر اجتماعهم في مكان واحد.

وتكرس "أكسال" من خلال هذه المشاركة التزامها الراسخ بأن تكون واجهة دولية متألقة لمغرب الغد.