شركة "أوبو" تطرح هاتفا جديد في السوق المغربي

هسبريس من الدار البيضاء

أطلقت شركة "OPPO" هاتفها الجديد "Reno2" بالسوق المغربي، ويتضمن "Reno2" و"Reno2F"، وهما أحدث إصدارات "OPPO" في سلسلة هواتفها الشهيرة "Reno"، ويتمتعان بمجموعة من التقنيات التي تتيح للمستخدم الارتقاء بتجربة التصوير، والحصول على صور شديدة الدقة أثناء الليل حتى في حالة عدم وجود الضوء تقريبا.

ويمكن تحقيق ذلك مع هواتف "Reno 2" باستخدام وضع الظلام الشديد، وتصوير فيديوهات شديدة الثبات من خلال وضع التصوير "Ultra Steady Video".

وتمكن الإمكانيات المتميزة لهاتف "Reno2" المستخدمين من رؤية الأشياء على نحو مختلف، حيث يحتوي على أربع كاميرات خلفية، ويتضمن العديد من المميزات والتقنيات المبتكرة.

وتمت محاذاة كاميرات هاتف "Reno 2" في صف واحد في الوسط، مما يجعل الظهر متناظراً وممتعًا من الناحية الجمالية ليعطي الهاتف مظهراً لامعاً ومتعدد الألوان.

من ناحية أخرى، فإن الكاميرا الرباعية الخلفية محمية بغطاء خلفي مصنوع من زجاج "Gorilla Glass" من الجيل الخامس، مما يوفر حماية قوية وطويلة الأمد.

كما تم تلميع الزجاج للتأكد من غمره بالغطاء الخلفي، ومن ثم لا توجد أي إعاقة بصرية للكاميرات.

وكعادتها، تولي "OPPO" اهتماما كبيرا بالتكنولوجيا المتقدمة في مجال التصوير، وستمكن سلسلة "Reno2" مستخدميها من التخلص من المنظور القديم للتصوير، كما ستفتح آفاقهم لزوايا وإمكانيات جديدة لا تعترف بحدود الزمان أو المكان، مع تصوير الهضاب الواسعة وشوارع المدن المزدحمة، والشواطئ التي تغمرها أشعة الشمس والليالي غير القمرية.

وتتميز كاميرات سلسلة "Reno 2" بخاصية التقريب الرقمي "x20" وزووم هجين "x5"، يجمع بين عدسات التكبير المتعددة التي توفر انتقالًا سلسًا.

هذا يعني أن الصور ستكون واضحة في عدد من السيناريوهات بعيدة المدى، مثل الحفلات الموسيقية والعروض التقديمية والألعاب.

كذلك حرصت "OPPO" على تقديم كل ما هو جديد ومتطور ليناسب جميع المستخدمين، سواء من محبي التصوير، أو هواة الألعاب، أو الذين يتمتعون بروح المغامرة؛ فبغض النظر عن أسلوب حياة المستخدمين، فإن سلسلة "Reno2" تعتبر مثالية للمستخدمين الذين يتبعون نمط حياة مليئاً بالحركة والإثارة.

أما بالنسبة لمحبي الألعاب، قامت "OPPO" بتطوير تكنولوجياتها لتناسبهم كليا، حيث تقوم تقنية "Game Space" بإدارة تطبيقات الألعاب على نحو جماعي، وهذا لمنح المستخدمين تجربة ألعاب خالية من التشتيت ومليئة بالمتعة، حيث يُمكن تحميل الألعاب وتشغيلها من "Game Space" ويمكن كذلك تسجيل اللحظات الرائعة خلال الاستمتاع بالألعاب وإرسالها إلى الأصدقاء في الوقت الحقيقي، وتعمل تلك التقنية على خفض استهلاك الطاقة والكثير من العوامل الأخرى.

إلى جانب أنه عندما يستمتع المستخدمون بالألعاب عن طريق استخدام سماعة، يمكنهم الحصول على تأثيرات صوتية محيطة مثل سماع صوت طلقة البندقية في الجزء الأمامي الأيسر، أو صوت بوق سيارة في الجزء الخلفي الأيمن، مما يُمكن المستخدمين من الاستمتاع بتجربة ألعاب رائعة وغامرة بالمتعة، وذلك بفضل نظام "Dolby Atmos" الصوتي المتميز.