مقاولات المملكة تشكو المراجعات الضريبيّة والاحتكار وغياب الشفافية

هسبريس - يوسف لخضر

كشف البحث الوطني حول المقاولات لسنة 2019 عن علاقة غير جيدة تربط النسيج المقاولاتي بالإدارات العمومية، والضريبية منها بصفة خاصة، بسبب تعدد المراجعات الضريبية وتعقيد النظام الجبائي وتشجيعه على الممارسات غير القانونية.

وتفيد معطيات البحث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط بأن التحفظ يطبع الارتسامات حول علاقة المقاولات مع محيطها المؤسساتي؛ فعلى مستوى الجبايات تشتكي المقاولات من المراقبة الضريبية ومن تعدد المراجعات.

وبحسب البحث الذي شمل مئات المقاولات المغربية على صعيد البلاد، والذي أجري ما بين يناير ويوليوز الماضيين، فقد خضعت 34 في المائة من المقاولات الكبرى لمراقبة ضريبية، و73 في المائة لمراجعات ضريبية، خلال السنة الأخيرة.

خلاصات الدراسة أبرزت أن النظام الضريبي يعتبر عائقاً بالنسبة لحوالي 60 في المائة من أرباب المقاولات، وغير مشجع على الاستثمار بالنسبة لـ95 في المائة منهم.

وفي نظر 88 في المائة من المقاولات، فإن النظام الضريبي يشوبه انعدام الثقة تجاه الإدارة الضريبية، كما يشجع على اللجوء إلى ممارسات غير قانونية بالنسبة لـ69 في المائة من المقاولات.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر النظام الضريبي معقداً بالنسبة لأكثر من نصف أرباب المقاولات (51 في المائة)، وترتفع هذه النسبة إلى 63 في المائة بالنسبة لأرباب المقاولات الكبرى.

على مستوى معالجة النزاعات أمام المحاكم، يشتكي 51 في المائة من المقاولين بطء المسطرة، فيما تمثل صعوبة تطبيق المقررات القضائية عائقاً بالنسبة لـ15 في المائة منهم.

أرقام "مندوبية الحليمي" كشفت أن 45 في المائة من أرباب المقاولات يعتبرون أن احتكار بعض المقاولات هو أحد الأسباب الرئيسية التي تحول دون فوزهم بطلبيات عمومية، وتصل هذه النسبة إلى 60 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً.

وصرح لخبراء المندوبية حوالي 56 في المائة من أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة بانعدام الشفافية في طلبات عروض عمومية، بالإضافة إلى ذلك يَعتبر 89 في المائة منهم أن آجال الأداء بعد تسليم الطلبيات العمومية يُشكل عقبة حقيقية أمام تطور المقاولة، ويُهدد هذا العامل أكثر المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بنسبة تصل إلى 90 في المائة، وتعتبره عقبةً رئيسيةً بل أشد خطورة أمام استمرارية نشاطها.

وتواجه المقاولات المغربية عدداً من المشاكل في ما يخص عوامل الإنتاج، بحيث صرح 61 في المائة من أرباب المقاولات، حسب البحث الوطني، بأن كلفة الطاقة تشكل عائقاً أمام التنافسية، إضافة إلى الولوج إلى العقار باعتباره هو الآخر عائقاً بالنسبة لـ47 في المائة من المقاولات.

التحليل المقلق لمناخ الأعمال في تصور المقاولات يكشف أيضاً أن أرباب العمل لديهم آراء سيئة عن علاقتهم بالإدارة العمومية، فثلثا أرباب المقاولات يعتبرون أن تعقد الإجراءات الإدارية يشكل عقبة أمام تطوير نشاطهم. كما تعد جودة الخدمات، وآجال الأداء، والولوج إلى المعلومة، بالنسبة لنصف المقاولات، من الإكراهات التي تعيق تطور نشاطها.

خلاصة التقرير تكشف استياء كبيرا وضعف رضا يسود وسط النسيج المقاولاتي تجاه الخدمات العمومية والإجراءات الإدارية، وهو ما يستوجب إصلاحات عميقة توفر مناخاً ملائماً للأعمال لتشجيع المقاولات على انتهاز الفرص والمساهمة في الاقتصاد الوطني.