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الرئيسية | مال وأعمال | مقاولات المملكة تشكو المراجعات الضريبيّة والاحتكار وغياب الشفافية

مقاولات المملكة تشكو المراجعات الضريبيّة والاحتكار وغياب الشفافية

مقاولات المملكة تشكو المراجعات الضريبيّة والاحتكار وغياب الشفافية
هسبريس - يوسف لخضر
الخميس 21 نونبر 2019 - 15:00

كشف البحث الوطني حول المقاولات لسنة 2019 عن علاقة غير جيدة تربط النسيج المقاولاتي بالإدارات العمومية، والضريبية منها بصفة خاصة، بسبب تعدد المراجعات الضريبية وتعقيد النظام الجبائي وتشجيعه على الممارسات غير القانونية.

وتفيد معطيات البحث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط بأن التحفظ يطبع الارتسامات حول علاقة المقاولات مع محيطها المؤسساتي؛ فعلى مستوى الجبايات تشتكي المقاولات من المراقبة الضريبية ومن تعدد المراجعات.

وبحسب البحث الذي شمل مئات المقاولات المغربية على صعيد البلاد، والذي أجري ما بين يناير ويوليوز الماضيين، فقد خضعت 34 في المائة من المقاولات الكبرى لمراقبة ضريبية، و73 في المائة لمراجعات ضريبية، خلال السنة الأخيرة.

خلاصات الدراسة أبرزت أن النظام الضريبي يعتبر عائقاً بالنسبة لحوالي 60 في المائة من أرباب المقاولات، وغير مشجع على الاستثمار بالنسبة لـ95 في المائة منهم.

وفي نظر 88 في المائة من المقاولات، فإن النظام الضريبي يشوبه انعدام الثقة تجاه الإدارة الضريبية، كما يشجع على اللجوء إلى ممارسات غير قانونية بالنسبة لـ69 في المائة من المقاولات.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر النظام الضريبي معقداً بالنسبة لأكثر من نصف أرباب المقاولات (51 في المائة)، وترتفع هذه النسبة إلى 63 في المائة بالنسبة لأرباب المقاولات الكبرى.

على مستوى معالجة النزاعات أمام المحاكم، يشتكي 51 في المائة من المقاولين بطء المسطرة، فيما تمثل صعوبة تطبيق المقررات القضائية عائقاً بالنسبة لـ15 في المائة منهم.

أرقام "مندوبية الحليمي" كشفت أن 45 في المائة من أرباب المقاولات يعتبرون أن احتكار بعض المقاولات هو أحد الأسباب الرئيسية التي تحول دون فوزهم بطلبيات عمومية، وتصل هذه النسبة إلى 60 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً.

وصرح لخبراء المندوبية حوالي 56 في المائة من أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة بانعدام الشفافية في طلبات عروض عمومية، بالإضافة إلى ذلك يَعتبر 89 في المائة منهم أن آجال الأداء بعد تسليم الطلبيات العمومية يُشكل عقبة حقيقية أمام تطور المقاولة، ويُهدد هذا العامل أكثر المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بنسبة تصل إلى 90 في المائة، وتعتبره عقبةً رئيسيةً بل أشد خطورة أمام استمرارية نشاطها.

وتواجه المقاولات المغربية عدداً من المشاكل في ما يخص عوامل الإنتاج، بحيث صرح 61 في المائة من أرباب المقاولات، حسب البحث الوطني، بأن كلفة الطاقة تشكل عائقاً أمام التنافسية، إضافة إلى الولوج إلى العقار باعتباره هو الآخر عائقاً بالنسبة لـ47 في المائة من المقاولات.

التحليل المقلق لمناخ الأعمال في تصور المقاولات يكشف أيضاً أن أرباب العمل لديهم آراء سيئة عن علاقتهم بالإدارة العمومية، فثلثا أرباب المقاولات يعتبرون أن تعقد الإجراءات الإدارية يشكل عقبة أمام تطوير نشاطهم. كما تعد جودة الخدمات، وآجال الأداء، والولوج إلى المعلومة، بالنسبة لنصف المقاولات، من الإكراهات التي تعيق تطور نشاطها.

خلاصة التقرير تكشف استياء كبيرا وضعف رضا يسود وسط النسيج المقاولاتي تجاه الخدمات العمومية والإجراءات الإدارية، وهو ما يستوجب إصلاحات عميقة توفر مناخاً ملائماً للأعمال لتشجيع المقاولات على انتهاز الفرص والمساهمة في الاقتصاد الوطني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مواطن الخميس 21 نونبر 2019 - 15:19
هذه التعقيدات هي التي تجعل فرص النهب من طرف بعض المسؤولين سهلة
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13
2 - اسماعيل الأدوزي الخميس 21 نونبر 2019 - 15:24
هذه ليست مقاولات بل شركات تبيض أموال الضرائب
كان معي زميل في العمل وبحكم راتبنا فقد كنا معا خاضعين في ضريبة الأجور لنسبة 38 في المائة
ترك الزميل عمله وانتقل لعمل في القطاع الخاص فصار لا يصرح سوى بجزء قليل من دخله،نقصت ضرائبه كثيرا...لأن أكثر مداخيله في الصندوق الأسود
الآن مع المراجعات أصبح يشتكي
سؤالي:
لماذا لا يشتكي من المراجعه الضريبة كبار رجال الأعمال:قطاع الابناك وستيام وشركة الكهرباء متعهدو الهاتف...؟
يعملون بدون نوار في tva =igr أما المخلوضون فيتهربون ان لم يحاسبهم أحد
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-2
3 - محمد الخميس 21 نونبر 2019 - 15:25
كلشي ولا كيشكي من هاد الضرائب حيث كثرات ولاو غير كيشيرو على الناس خاص الواحد ادخل معاهوم المحاكم الادارية حيث بصح نيت عيقو بمجرد انك دير اي حاجة بسيطة يلسقو ليك ضريبة واخا هاد النظام وهاد المدونة ديالهم موضحاش ويمن تأويل ديالها بطرق متعددة الحاصول الحكومة كتقلب على شي نوع جديد من الضرائب حيث هادشي لكاين ممكفيهمش باش اخلصو لراسهم دوك المعاشات والسفريات والسيارات دولة غارقة فالفساد الله يعفو عليها
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4 - Abouali الخميس 21 نونبر 2019 - 15:30
الكلام في الصميم النظام الضريبي عائق امام الاستثمار وخاصة للمبتدئين هناك من يؤدي الضرائب وهناك من يستفيد دون اداء الضرائب
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12
5 - نور الخميس 21 نونبر 2019 - 15:42
الضريبة في صالح المقاولات الكبرى التي لها امكانيات كبرى من رأسمال وموارد بشرية من مستخدمين ومحامين ومحاسبين شغلهم هو كيف لا تادي الضريبة او القليل منها بل كيف يسترجعون لصالحهم الضريبة على القيمة المظافة والنتيجة هو اغناء هذه المقاولات الكبرى. اما المقاولات الصغرى والمتوسطة فهي غارقة في مشاكل لا تحصى من ديون وضرائب مرتفعة ومنافسة القطاع الغير المهيكل والنصب والاحتيال وانعدام التمويل. كل هذه الاشياء خصوصا الضريبة تعمل على تفقير هذه المقاولات ويضطر اصحابها الى اغلاقها مع المشاكل التي تصاحب هذا الاغلاق مع ادارة الضرائب. نضيف ايضا ان الضريبة والديون تفقر الطبقة الوسطى والفقيرة وتزيد الشحمة على ظهور الاغنياء.
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9
6 - Karim Usa الخميس 21 نونبر 2019 - 15:47
فعلا الإحتكار مصيبة المصائب، وتفويت الصفقات العمومية بدون مناقصة أو مناقصات صورية جعل العديد من المقاولين ورجال الأعمال يفرون بجلدهم، ومنذ سنوات حكى لي صديق كيف فوت المكتب الوطني للكهرباء صفقة دراسة لمكتب أحد المحظوظين ويسمى عليوات وقيمة الصفقة بملايين الدراهم علما أن مكتبه به موظف واحد فقط في حين المكاتب الأخرى لديها جيش من الموظفين.. نفس الشخص المحظوظ ثم تعيينه على رأس مؤسسة مالية وطنية وأتى على ماتبقى بها وتمت إحالته على التحقيق وايداعه السجن لكن بقدرة قادر خرج ولم يعد وفتح مكتبه من جديد وقاضي التحقيق لازال يستدعيه ولم نعلم بقية المسلسل.!!!!
الضرائب هي أداة لتقليم الأظافر،
أجمل بلد بالعالم..... نحن إليك ياوطني.... سعدات لي بقا في البلد.... انا بعداك مشيت للقمر والحرية والمساواة والجميع تحث القانون أي كائن كان
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7 - daoudi الخميس 21 نونبر 2019 - 15:49
Bonjour
Pour moi j ai. Une société qui a seulement trois ans Et je suis dans la vitrification sachant que je paye chaque moi je ne c pas Es que je continue ou non
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