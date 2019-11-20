آلية "المثمر" المتنقلة تحط الرحال في إقليم وزان

هسبريس من الرباط

أعلنت مجموعة OCP عن انطلاقة مرحلة جديدة من آليتها المتنقلة "المثمر" المخصصة للفلاحين بإقليم وزان، والتي تندرج في إطار الجولة الجديدة التي انطلقت في 10 شتنبر الأخير، والتي ستقوم بالإضافة إلى الآلية المتنقلة للمثمر، بمواكبة الحملة الفلاحية 2019-2020 من خلال العديد من المبادرات المهمة في 28 إقليما من أجل تقديم دعم متنوع للفلاحين في جميع مراحل المسار التقني للزراعات.

وستستهدف نسخة 2019-2020، وفق بلاغ للمجموعة، توصلت به هسبريس، من الآلية المتنقلة للمثمر ثلاثة أنواع من الزراعات الكبرى، وهي: الحبوب والقطاني، والأشجار المثمرة، والخضروات، بالإضافة إلى زراعات جديدة كالنخيل وأشجار التفاح والتين والفول السوداني.

وستزور الآلية 28 إقليما، أي ما يقارب 180 منطقة ذات إمكانات مهمة عبر تراب المملكة من أجل استهداف ما لا يقل عن عشرة آلاف فلاح. كما أنه من المتوقع زيارة أقاليم جديدة وتوسيع نطاق الزراعات، إضافة إلى إجراء عشرة آلاف تحليل للتربة.

وفي هذا الإطار، ستعبئ مجموعة OCP المئات من المهندسين الزراعيين للمجموعة في مختلف المراحل والعديد من الخبراء، لتنشيط أكثر من 80 جلسة للأسئلة والأجوبة لتقديم الإرشادات الفلاحية.

وخلال هذه السنة، ستواكب فرق المثمر أكثر من أربعة آلاف منصة تطبيقية مقابل ألفيْ منصة تطبيقية في الموسم الفلاحي 2018-2019.

ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين الفلاحين من رفع مردودية وجودة المحاصيل، بفضل التدبير الجيد للمسارات التقنية للزراعات وتبني النهج العلمي المرتكز على التغذية المتوازنة، بالإضافة إلى تدعيم القدرات وتبادل المعلومات مع إدماج مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية وخاصة النساء القرويات والشباب.

ومن أجل استفادة أكبر عدد ممكن من الفلاحين وتفاعلهم مع خبراء المثمر، سيتم تقديم بث مباشر على قناة "يوتيوب" الخاصة بآلية المثمر، حيث يمكن للفلاحين الذين لم يتمكنوا من حضور جلسات الأسئلة والأجوبة "سولونا نجاوبوكم" من متابعة هذه الفقرة بشكل مباشر أو مشاهدة التسجيل بعد ذلك على "يوتيوب".

تتميز هذه النسخة الجديدة كذلك بإطلاق الآلية المرنة "المثمر للأسواق والمواسم"، التي تمكن من التواصل مع الفلاحين في الأسواق والمواسم في مختلف أقاليم المملكة. وتمكن هذه الآلية الجديدة من مواكبة الفلاحين قبل انطلاق الدورة الزراعية، من خلال تحديد احتياجاتهم ودعمهم في اختيار المدخلات والممارسات الفلاحية التي يرغبون في تبنيها للرفع من مردوديتهم مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

ومن خلال هذه الآلية، يمكن للفلاحين أيضا التواصل مع المهندسين الزراعيين للمثمر من أجل الاستفادة من البرنامج والدعم المستمر للفرق المتواجدة على أرض الميدان، ومن المتوقع في إطار هذه الآلية الجديدة للقرب زيارة أكثر من ستمائة سوق وموسم.

وستعرف النسخة الجديدة تقديم ‬@tmar‬، تطبيق الهواتف الجديد للإرشادات الفلاحية المتوفر مجانا رهن إشارة الفلاحين، حيث تشمل الآلية جلسات تقوم بتنشيطها الفرق التقنية للمثمر من أجل تسهيل استخدام الفلاحين لهذه الأداة الرقمية المجانية.

للإشارة، فـإن تطبيق ‬@tmar‬ هو باقة من خدمات الإرشاد الفلاحي التي توفر الدعم التقني للفلاحين لتمكينهم من اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، وتشمل خدمات تواكب كل فلاح في مختلف المسارات: الفلاحية، التقنية والعملياتية، اختيار المدخلات والقرارات المالية. سيكون التطبيق متوفرا بالمجان ابتداء من بداية أكتوبر.

وقد شمل برنامج المثمر، الذي جرى إطلاقه في شتنبر 2018، في نسخته الأولى ثلاث مراحل: الحبوب والقطاني، والخضروات، وأشجار الزيتون، حيث قامت الآلية بجولة في جهات المغرب للتواصل مع الفلاحين، ومكنت من استهداف ما لا يقل عن 160 منطقة في حوالي 28 إقليما عبر تراب المملكة، حيث في المجموع، استفاد أكثر من عشرة آلاف فلاح؛ منهم حوالي ألف امرأة، من دعم ومواكبة هذه الآلية.

ومكن "المثمر"، كذلك، من متابعة ما لا يقل عن ألفيْ منصة تطبيقية؛ منها ألف منصة خاصة بالحبوب والقطاني، وسبعمائة خاصة بأشجار الزيتون، وثلاثمائة خاصة بزراعة الخضروات.

وبفضل تعبئة العشرات من الخبراء وكذا الفاعلين في إنتاج وتوزيع الأسمدة التابعين لمجموعة OCP، تم تنظيم أكثر من عشرة آلاف جلسة لتقديم النصائح الجماعية والفردية من طرف الخبراء الموجودين في عين المكان.

ويتم تنفيذ برنامج "المثمر" في إطار نهج تشاركي مع مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي، ممثلين في كل من وزارة الفلاحة الصيد البحري التنمية القروية والمياه والغابات والائتلاف العلمي الوطني والفاعلين المحليين ومصنعي وموزعي وبائعي الأسمدة.

ويستند برنامج "المثمر"، الذي يرتكز على الفلاح باعتباره عاملا للتغيير، على نهج علمي يشكل رافعة أساسية لتحقيق زراعة مثمرة ومستدامة.