مكتب الفوسفاط يحصد ميدالية ذهبية في فرساي

هسبريس من الرباط

فازت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، للسنة الثانية على التوالي، بالميدالية الذهبية الصادرة عن الجمعية الدولية لصناعة الأسمدة IFA نظير تحقيقها لمعايير الصناعة المسؤولة.

وجرى تسليم الميدالية من قبل رئيس الجمعية مصطفى التراب إلى حنان مرشيد، النائبة الأولى لرئيس منصة الاستدامة في المجموعة المغربية، أمس الأربعاء على هامش المؤتمر الإستراتيجي للجمعية بمدينة فرساي بفرنسا، الذي جرى تنظيمه ما بين 18 و20 نونبر الجاري وشارك فيه 200 مدير في صناعة الفوسفاط والأسمدة.

وتعترف هذه الجائزة بالتزام المجموعة بمعايير عليا على مستوى السلامة، وتنضاف إلى الميدالية التي حازت المجموعة العام الماضي نظير الجهود التي تبذلها لصالح البيئة، وهي تعترف مجدداً بريادة OCP في مجال التنمية المستدامة.

وقال بلاغ لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، اليوم الخميس، إن المكتب بذل جهوداً لاحترام أحسن معايير السلامة المعتمدة على الاستباق، إضافة إلى الوقاية من المخاطر والتعبئة المستمرة لجميع المتعاونين.

وقالت المجموعة إن مشروعها المشترك مع شركةDupont ، لمخصص للسلامة والصحة في العمل والبيئة، جعلها تتوفر على برنامج متميز للسلامة معنون "صفر حادث".

وقد نشرت المجموعة 18 معياراً للسلامة والصحة المهنية والبيئة في جميع وحداتها الصناعية وتشمل المتعاونين الخارجيين والمقاولين في إطار المناولة، وتشجع على معالجة الحوادث والوقاية منها يومياً، وصولاً إلى اعتمادها لمعايير خاصة لاختيار وجودة التجهيزات المتعلقة بالحماية الفردية للعاملين.

وقالت المجموعة المغربية، الرائدة في صناعة الفوسفاط والأسمدة، إن هذا الورش الكبير للتحول هو ثقافي بالدرجة الأولى ومدعوم من قبل المسؤولين على المكتب ويقوم على نظام حكامة قوي يشمل تكوينات وإجراءات تعتمد على مؤشرات ميدانية إضافة إلى الحسابات والتحسين المستمر.

وأورد بلاغ OCP أنه نتيجة لهذا الورش فإن معدل تكرار حوادث الشغل داخل الوحدات الصناعية، بما فيها متعاونو المجموعة والمقاولات المناولة، انخفض بنسبة 60 في المائة في السنوات الخمس الأخيرة؛ وهو معدل يتجاوز بشكل كبير الأداء الدولي، وفقاً لإدارة السلامة والصحة المهنية (Occupationnal Safety and Health Administration).