العلمي: صناعة السيارات تتصدر صادرات المغرب

هسبريس من الرباط

أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أمس الخميس في مدريد، أن صناعة السيارات، تحت قيادة الملك محمد السادس، أصبحت القطاع المصدر الأول، مضيفا أن المغرب "لن يدخر جهدا لمواصلة التسريع الصناعي للقطاع؛ لأنه طموح وطني".

وأشار الوزير، خلال كلمة له بمناسبة انعقاد مؤتمر حول موضوع "المغرب، قطب تنافسي لصناعة السيارات" نظمته الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وسفارة المغرب بمدريد، بشراكة مع "أوطو روفيستا"، بحضور فاعلين رئيسيين في قطاع السيارات في إسبانيا، إلى أنه تم رفع مستوى القطاع حول الأنظمة الإيكولوجية لرونو وبيجو وتلك الخاصة بالمصنعين الرئيسيين للمعدات من المستوى الأول، وزاد: "نحن نقترب من شركائنا في شبه الجزيرة الإيبيرية لتطوير خارطة طريق مشتركة لتعبئة الاستثمارات ذات الصلة، وكسب الأسواق معا، وتقاسم القيمة المضافة الإضافية المتولدة".

من جانبها، شددت كريمة بنيعيش، سفيرة المغرب بإسبانيا، على أن هذا المؤتمر "هو مؤشر مهم عن الأولوية التي يوليها المغرب لشراكته الإستراتيجية مع إسبانيا بجميع مكوناتها، والتي تقوم على صداقة تحكم علاقة جوار فريدة في المنطقة الأورو- متوسطية، تمليها حقيقة مشتركة تقوم على الحيوية، الاستقرار ودينامية العلاقات التي تجعل من الشراكة حلقة أساسية من أجل ازدهار المنطقة".

وتعد إسبانيا، للسنة السادسة على التوالي، الشريك التجاري الأول للمغرب، من حيث الصادرات والواردات، حيث تجاوزت التدفقات التجارية بين البلدين 12 مليار يورو في عام 2017 والتي من المتوقع وفقا لمكتب الصرف أن تصل الى 24 مليار يورو بحلول عام 2025.