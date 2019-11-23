حركة النقل الجوي تسجل ارتفاعا بمطارات المملكة

هسبريس - و.م.ع

أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مختلف مطارات المملكة خلال شهر أكتوبر المنصرم سجل ارتفاعا بنسبة 9.75 في المائة.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن مطار محمد الخامس الدولي سجل أعلى نسبة استقبال بتسجيله 844 ألفا و631 مسافرا، وهو ما يمثل نحو39.34 في المائة من العدد الإجمالي للمسافرين الذين عبروا مختلف مطارات المملكة في أكتوبر الماضي، مقابل 803 ألفا و748 مسافرا خلال الفترة نفسها من العام 2018.

أما فيما يخص حركة نقل المسافرين بمطار مراكش المنارة فقد ارتفعت بنسبة 17.41 بالمائة، باستقباله ل 596 ألف و741 مسافرا، في الوقت الذي سجل فيه مطار طنجة ابن بطوطة ارتفاعا بنسبة 22.81 في المائة باستقباله ما مجموعه 115 ألفا و 154 مسافرا.

وفي ما يخص حركة النقل الداخلي، أبرز المكتب أنها سجلت ارتفاعا مدعما بنسبة 18.98 في المائة، حيث بلغ عدد الركاب الخاص بالرحلات الداخلية ما مجموعه 272 ألفا و 399 مسافر.

وبخصوص حركة النقل الدولي للركاب، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 8.53 في المائة، مسجلة مليونا و879 ألف و963 مسافرا.

ومن جهة ثانية، ذكر المكتب أن حركة الطائرات بلغت خلال أكتوبر الماضي 17 آلفا و801 حركة، مسجلة ارتفاعا وصلت نسبته إلى35 ر9 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2018. استحوذ فيها مطار محمد الخامس على حصة 42.44 في المائة، ومطار مراكش المنارة على 22.71 في المائة، ومطار أكادير المسيرة على 7.08 في المائة.

وعرفت حركة عبور الطائرات التجارية للمجال الجوي المغربي خلال شهر أكتـوبر 2019 انخفاضا بنسبة 5ر6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.