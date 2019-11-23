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الرئيسية | مال وأعمال | حركة النقل الجوي تسجل ارتفاعا بمطارات المملكة

حركة النقل الجوي تسجل ارتفاعا بمطارات المملكة

حركة النقل الجوي تسجل ارتفاعا بمطارات المملكة
هسبريس - و.م.ع
السبت 23 نونبر 2019 - 07:35

أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مختلف مطارات المملكة خلال شهر أكتوبر المنصرم سجل ارتفاعا بنسبة 9.75 في المائة.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن مطار محمد الخامس الدولي سجل أعلى نسبة استقبال بتسجيله 844 ألفا و631 مسافرا، وهو ما يمثل نحو39.34 في المائة من العدد الإجمالي للمسافرين الذين عبروا مختلف مطارات المملكة في أكتوبر الماضي، مقابل 803 ألفا و748 مسافرا خلال الفترة نفسها من العام 2018.

أما فيما يخص حركة نقل المسافرين بمطار مراكش المنارة فقد ارتفعت بنسبة 17.41 بالمائة، باستقباله ل 596 ألف و741 مسافرا، في الوقت الذي سجل فيه مطار طنجة ابن بطوطة ارتفاعا بنسبة 22.81 في المائة باستقباله ما مجموعه 115 ألفا و 154 مسافرا.

وفي ما يخص حركة النقل الداخلي، أبرز المكتب أنها سجلت ارتفاعا مدعما بنسبة 18.98 في المائة، حيث بلغ عدد الركاب الخاص بالرحلات الداخلية ما مجموعه 272 ألفا و 399 مسافر.

وبخصوص حركة النقل الدولي للركاب، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 8.53 في المائة، مسجلة مليونا و879 ألف و963 مسافرا.

ومن جهة ثانية، ذكر المكتب أن حركة الطائرات بلغت خلال أكتوبر الماضي 17 آلفا و801 حركة، مسجلة ارتفاعا وصلت نسبته إلى35 ر9 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2018. استحوذ فيها مطار محمد الخامس على حصة 42.44 في المائة، ومطار مراكش المنارة على 22.71 في المائة، ومطار أكادير المسيرة على 7.08 في المائة.

وعرفت حركة عبور الطائرات التجارية للمجال الجوي المغربي خلال شهر أكتـوبر 2019 انخفاضا بنسبة 5ر6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - رشيد - Mega airport Morocco السبت 23 نونبر 2019 - 08:30
برأيي مطار محمد الخامس اصبح قديما وباليا. ومن اجل الاكثار في الحركية الجوية في المغرب و عبر المغرب وجب على الحكومة التفكير في إنشاء مطار عظيم. يكون اكبر مطار في إفريقيا والبحر الأبيظ المتوسط.حان الوقت لارساء البوصلة لتكون ما بين 40.000 و 80.000 مسافر في السنة.
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2 - talb ali السبت 23 نونبر 2019 - 09:58
الله ايبارك ولكن عندما نقارن مطارات الغرب مع المغرب اعني لاشيء كألمانتا مثلا في مطارات برلين وفرانكفورت وباريز ولندن ومطارات اسبانيا وايطاليا كل دقيقتين تنزل الطاءرة وفي نفس الوقت تطلع طائرة طول النهار بدون توقف من الساعة السادسة صباحا الى منتصف الليل . وفي مطار اكادير المسيرة للأسف طائرتين او اربعة في اليوم لاأحد يعرف من هو سبب افلاس عاصمة سوس
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