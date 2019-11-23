أخنوش يتسلم وسام قائد الاستحقاق بكوت ديفوار

هسبريس من الرباط

تسلم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة بأبيدجان، وسام قائد الاستحقاق الوطني الفلاحي الإيفواري؛ وهو أعلى تشريف تمنحه الدولة الإيفوارية في المجال الفلاحي، على هامش معرض الفلاحة والموارد الحيوانية، الذي يشارك فيه المغرب للسنة الثالثة على التوالي.

أخنوش وجّه الشكر، في كلمة له بالمناسبة، إلى الرئيس الإيفواري الحسن واتارا على الاهتمام الذي خصه به، ومن خلاله المغرب والقطاع الفلاحي، الذي يحظى بدعم قوي ورعاية من الملك محمد السادس.

كما أشار أخنوش إلى جودة العلاقات القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية الكوت ديفوار على أعلى المستويات، وأهمية المحور الفلاحي في علاقات التعاون بين البلدين.

يذكر أن تسليم هذا الاستحقاق جاء من طرف كوبنان كواسي أدجوماني، وزير الفلاحة والتنمية القروية الإيفواري، بحضور نائب الرئيس الإيفواري دانيال كابلان دونكان.