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الرئيسية | مال وأعمال | أخنوش يتسلم وسام قائد الاستحقاق بكوت ديفوار

أخنوش يتسلم وسام قائد الاستحقاق بكوت ديفوار

أخنوش يتسلم وسام قائد الاستحقاق بكوت ديفوار
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 نونبر 2019 - 23:05

تسلم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة بأبيدجان، وسام قائد الاستحقاق الوطني الفلاحي الإيفواري؛ وهو أعلى تشريف تمنحه الدولة الإيفوارية في المجال الفلاحي، على هامش معرض الفلاحة والموارد الحيوانية، الذي يشارك فيه المغرب للسنة الثالثة على التوالي.

أخنوش وجّه الشكر، في كلمة له بالمناسبة، إلى الرئيس الإيفواري الحسن واتارا على الاهتمام الذي خصه به، ومن خلاله المغرب والقطاع الفلاحي، الذي يحظى بدعم قوي ورعاية من الملك محمد السادس.

كما أشار أخنوش إلى جودة العلاقات القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية الكوت ديفوار على أعلى المستويات، وأهمية المحور الفلاحي في علاقات التعاون بين البلدين.

يذكر أن تسليم هذا الاستحقاق جاء من طرف كوبنان كواسي أدجوماني، وزير الفلاحة والتنمية القروية الإيفواري، بحضور نائب الرئيس الإيفواري دانيال كابلان دونكان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ياسمين السبت 23 نونبر 2019 - 00:01
نجاحات الوزير في تدبير هذا القطاع الحيوي متواصلة في إشارة على أنه قادر على تطوير أي قطاع في المملكة
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2 - عصام السبت 23 نونبر 2019 - 00:04
عزيز أخنوش يستحق هذا الوسام لانه يعمل بجد و اجتهاد
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3 - فكيكي السبت 23 نونبر 2019 - 00:04
يستاهل هذا الوسام وزير الفلاحة والصيد البحري على اجتهاده وابتكاراته في مجالات الفلاحة والصيد البحري وهذا الوسام تشريف للمغرب واعتراف من دولة افريقية ذات وزن كبير بالقارة الإفريقية لما يقدمه المغرب من دعم وتعاون وتأطير للأفارقة في المجال الفلاحي.فهنيئا لعزيز أخنوش على هذا المكسب.
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4 - عزيز بن عبد الله السبت 23 نونبر 2019 - 00:05
لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة .
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5 - khadija karimi السبت 23 نونبر 2019 - 00:10
عزيز اخنوش يستحق وهده شهادة من قلب الدولة الافوارية تحية خالصة لسيد الوزير على تشريف المفرب احسن تشريف
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