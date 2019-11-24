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الرئيسية | مال وأعمال | جمعية تدعو إلى إنصاف "الخزنة" المكلفين بالأداء

جمعية تدعو إلى إنصاف "الخزنة" المكلفين بالأداء

جمعية تدعو إلى إنصاف "الخزنة" المكلفين بالأداء
هسبريس من الرباط
الأحد 24 نونبر 2019 - 09:55

جرى خلال الجمع العام للجمعية المغربية للخزنة المكلفين بالأداء والوكلاء المحاسبين تجديد الثقة بالإجماع في المكتب السابق لولاية جديدة.

عملية المصادقة خلال الجمع العام، الذي انعقد بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط، جاءت بعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما بالإجماع. كما عرف الموعد تكريم الخزنة المكلفين بالأداء والوكلاء المحاسبين الذين أحيلوا على التقاعد.

وقد أجمع الحاضرون في هذا اللقاء على "وجوب إنصاف الخزنة المكلفين بالأداء والوكلاء المحاسبين التابعين لمديرية المنشآت العامة والخوصصة، عبر تثمين مجهوداتهم في ظل الظرفية الاقتصادية للبلاد حاليا، والدور الذي ستلعبه هذه الفئة، كحلقة أساسية في إنجاح الأوراش التي انخرطت فيها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بهدف المحافظة على المال العام من جهة، وإنجاح دور المؤسسات العمومية في اقلاع النسيج الاقتصادي الوطني".

كما عرف هذا الجمع حضور رؤساء بعض الجمعيات، كجمعية مراقبي الدولة ومندوبي الحكومة التابعين لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وجمعية متصرفي المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، والجمعية الوطنية للوكلاء المفوضين لدى قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي.

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