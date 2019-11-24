أسعار الخضر والمحروقات في ارتفاع عبر المملكة

هسبريس من الرباط

رصدت المندوبية السامية للتخطيط، الهيأة المعنية بالإحصاء في المغرب، ارتفاعاً في أسعار الخضر والمحروقات في شهر أكتوبر المنصرم.

وذكرت المندوبية في مذكرة إخبارية خاصة، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بـ0.3% بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0.4% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0.3%.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2019 على الخصوص أثمان الخضر بـ4.8%، والحليب والجبن والبيض بـ0.5%، والزيوت والذهنيات بـ0.3%.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان السمك وفواكه البحر بحوالي 1.2%، والفواكه بما يناهز 0.7%، واللحوم بـ0.4%. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم، على الخصوص، أثمان المحروقات بحوالي 2.5 في المائة.

وحسب المندوبية، فقد سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال بـ1.3%، وفي كل من مراكش ومكناس بـ0.8%، وفي فاس وصل إلى 0.7%، وفي آسفي بـ0.6%، وفي تطوان وطنجة بـ0.4%، وفي وجدة والعيون بـ0.3 في المائة، بينما سجلت انخفاضات في كل من الحسيمة بـ0.2%، والدار البيضاء بـ0.1%.

وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعاً بـ0.7% خلال شهر أكتوبر 2019، نتيجة تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ0.8% والمواد الغذائية بـ0.6%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.2% بالنسبة للنقل، وارتفاع قدره 2.3% بالنسبة للتعليم.

وتخلص المندوبية إلى القول إن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2019 استقرارًا بالمقارنة مع شهر شتنبر 2019 وارتفاعاً بـ0.9% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2018.