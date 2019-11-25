"مجمّع الفوسفاط" يُطلق تطبيقا مجانياً لإرشاد الفلاحين بالعالم القروي ‬

هسبريس - مصطفى شاكري

سعياً منها إلى توفير المعلومة للفلاح المغربي وتوسيع نطاق مبادرات القرب لفائدة مختلف الفلاحين في مختلف ربوع المملكة، أعلنت مجموعة OCP إطلاق تطبيق مجاني يحمل تسمية @tmar، عبارة عن باقة من خدمات المواكبة في مختلف الجوانب الزراعية والتقنية والعملية، فضلا عن توفير البيانات المناخية وتوصيات التسميد واختيار المدخلات والقرارات المالية بالنسبة للفلاح.

التوضيحات الرسمية الصادرة من لدن المُشرفين على تطبيق الهواتف الذي أعْطِيت انطلاقته الأولية خلال اللقاء الذي عقدته مجموعة OCP مع وسائل الإعلام الوطنية، صباح الإثنين بمدينة الدار البيضاء، تشير إلى أن التطبيق المُتاح للتحميل مجانا يسعى إلى "توفير المعلومات العلمية للجميع، إلى جانب تيسير اتخاذ القرارات المتعلقة بالأنشطة الفلاحية، خاصة في الجوانب التقنية والزراعية والاقتصادية".

التطبيق مُتوفر للتحميل على منصتي "جوجل بلاي ستور" و"آب سْتور"، بحيث يغطي العديد من المحاصيل الأكثر انتشارا بالمملكة، من قبيل الحبوب والقطاني والأشجار المثمرة والخضراوات؛ كما يتوفر على مركز للاتصال، ناهيك عن صفحة "المُثمر" على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التي تظل رهن إشارة الفلاحين لتمكين المستخدمين من الإلمام بمختلف الخدمات الرقمية في كل أنحاء العالم القروي.

في هذا الصدد، تقول فتيحة الشرادي، نائبة رئيس السوق المحلية والتنمية الفلاحية بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، إن "المجموعة تعلن، اليوم، انطلاقة التطبيق المجاني الجديد @tmar الذي يهدف إلى مواكبة وإرشاد الفلاحين أينما كانوا خلال ظرف زمني مناسب"، مشيرة إلى أن "مجموعة OCP تُسخر الوسائل التكنولوجية والرقمية لمواكبة أكبر عدد من الفلاحين ببلادنا، خصوصا الصغار".

وتضيف الشرادي، في تصريح أدلت به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التطبيق جرى تطويره بتعاون مع مجموعة من الشركاء والفاعلين، على رأسهم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فضلا عن الشركاء التقنيين، وكذلك الشركاء العلميين المتمثلين في المعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA)، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة (IAV)، والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس (ENA) وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير (UM6P)".

وتوضح المسؤولة عينها أن "التطبيق المجاني سيتم تطويره بناء على التفاعلات مع الفلاحين"، مؤكدة أنه "تطبيق من وإلى الفلاح، بحيث عقدت سلسلة لقاءات تشاورية وجلسات متنوعة مع الفلاحين في مختلف أنحاء المملكة على امتداد مراحل تطويره بخصوص العديد من النقاط، منها الخدمات الأولية والزراعات المستهدفة وتجربة الاستعمال، وغيرها".

يشار إلى أن التطبيق طُوّر من قبل فريق عمل مغربي، بناء على الخبرات التقنية الوطنية للمهندسين الزراعيين ومهندسي المعلوميات والاتصالات، وكذلك مصممي التطبيقات، ويقدم 6 خدمات تشغيلية، هي "التتبع الحقلي"، وهي خدمة توفر للفلاح أدوات للمساعدة من أجل تتبع الحقل طيلة المسار التقني للزراعة، ثم خدمة "Mon NPK" التي تساعد الفلاح على اختيار أسمدة NPK".

كما يتشكل التطبيق من خدمة "محاكاة الربحية" التي تمكن الفلاح من تبني نهج اقتصادي يؤكد على نجاعة العمليات وربحيتها قبل التنفيذ، إلى جانب خدمة "الطقس" التي يتلقى الفلاح بواسطتها البيانات والتوقعات الجوية لمنطقته بشكل دقيق؛ ناهيك عن خدمة "معلومات الأسواق" التي تقدم المعلومات حول الأسعار العالمية للمنتجات الفلاحية التي تحظى باهتمام الفلاحين والنظام الإيكولوجي، ثم خدمة "دكتور النباتات" التي تساعد الفلاح على اقتراح وسائل العلاج الملائمة التي تخص "النباتات المريضة".