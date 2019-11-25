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كُتّاب وآراء
محامِ: واقعة "باب دارنا" أكبر عملية نصب في تاريخ العقار بالمغرب
فيما يستعد عشرات المغاربة المقيمين في بريطانيا وفرنسا وأمريكا الشمالية للانضمام إلى لائحة المشتكين الثمانمائة ضد رئيس مجموعة "باب دارنا"، المعتقل في سجن عكاشة بالدار البيضاء على خلفية تسويقه لمشاريع عقارية وهمية، قال مراد الجوطي، نائب رئيس نادي المحامين بالدار البيضاء، إن هذه الواقعة تشكل في حقيقة الأمر أكبر عملية نصب يشهدها القطاع العقاري بالمغرب الحديث.
وأضاف الجوطي في تصريح لهسبريس: "لقد تجاوز عدد الضحايا إلى الوقت الحالي 800 شخص، وهناك ضحايا آخرون يعتزمون وضع شكايات إضافية بمجرد دخولهم إلى المغرب قادمين من بلدان المهجر".
ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس من مصادر قضائية، فإن رئيس مجموعة "باب دارنا"، محمد الوردي، عجز عن تقديم إجابات مقنعة للسيل الكبير من الأسئلة التي طرحت عليه أثناء المواجهة التي جرت بينه وبين الضحايا أمام النيابة العامة.
ولم يستطع الوردي تبرير إقدام الشركة على تسويق شقق وفلل سكنية وبقع أرضية وتسلم مبالغ مالية كبيرة، تقدر بملايير السنتيمات، من الضحايا، في الوقت الذي لا يتوفر على ملكية الأراضي والعقارات التي يروج أنها ستحتضن مشاريع سكنية فاخرة بأسعار تقل بكثير عن معدل أسعار سوق العقار بالدار البيضاء ومراكش وبوزنيقة.
وأمام هذا الوضع، أمر وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء بتطبيق تدابير الاعتقال الاحتياطي في حق محمد الوردي، رئيس شركة "باب دارنا"، ونقله إلى سجن عكاشة بعين السبع، بعد إحالته ملف ضحاياه على قاضي التحقيق.
وقرر وكيل الملك، محمد أنيس، متابعة الوردي في حالة اعتقال، بعدما وجهت إليه تهم ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وارتكاب جرائم مالية يعاقب عليها القانون المغربي.
وكشفت التحقيقات الأولية عن امتلاك الوردي أربع شركات ومجموعات قابضة، تتمركز بمدينة الدار البيضاء، ضمنها مجموعة "رأسمال أنفيست"، التي يبلغ رأسمالها 7.1 ملايين درهم، وعن وجود أطر عليا ضمن الضحايا، منهم 20 من الربابنة العاملين في مجال الطيران المدني، وأطر بوزارة العدل، ومستثمرون وأصحاب مقاولات صغيرة، ومهاجرون مغاربة بأوروبا وأمريكا الشمالية.
وتم توقيف صاحب شركة "باب دارنا"، بعد الشروع في التحقيق في عمليات نصب كبرى تعرض لها مجموعة كبيرة من المواطنين من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية التي تقوم بتسويق مشاريع عقارية "وهمية" بأسعار جد مغرية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
رغم إلقاء القبض عليه ورغم وضعه بالسجن المحلي او سموه كما تريدون فهذا الرجل لن يستطيع رد الأموال التي سرقها من الناس
لان العفاريت الكبار يستفيدون من نصائح اصحاب المعرفة والمتخصصين في القانون
الرجل سيضع كل شركاته تحت liquidation judiciaire وسيخرج من الورطة بسلام وسيمر امام الزبناء ولا احد سيحرك ساكنًا
لان المغاربة مغرورون ومهووسون بشراء المنازل والافتخار بها وترى بعضهم يقول لك جاري فلان وفلان وفلان
إذن هنيئًا لهذا اللص الكبير
كنت مرة دهبت مع صديقي الى مقر الشركة الكاءن قرب ملعب محمد الخامس لان صديقي يشتغل مقاول و كان مدين له.من العاشرة صباحا حتى 4 زولا ننتظر الشيك و رجعنا بخفي حنين.اما مقر الشركة فهو فيلا من الطراز الرفيع تهدىء نفسك مع بهو الاستقبال غاية في الجمال و يستقبلونك بقارورة ماء معدني مصنوعة في خصيصا للشركة على شكل كاس رايبي عليه لوغو الشركة.
و في الاخير نجده نصاب و دلك بمساعدة التلفزة عبى وصلة اشهارية من اداء فنان مغمور نبت كالفطر و اصبح يوزع الدراجات على وزن "بيكالتي ".
لا نطالب بالسجن و اقصى العقوبات نطالب بارجاع الاموال الى اصحابها و دوو الحقوق و تحصيل ضراءب الدولة و القروض البنكية و من بعد محاكمته بالسجن و باقصى الاحكام .
صرحتا أستغرب لمادا يتفرجون في مافيات العقار.
في الواقع الدولة هي المسؤولة الأولى و الأخيرة
نعلم جيدا أن السيد متمكن أكثر مما يتوقع أي إنسان
إشهار في القناة الثانية
في بعض الصحف.......
هناك من سيقول الطمع طاعون أو الطماع يقضي عليه الكداب أو شيء من هذا القبيل
حسنا أين هي الدولة أين المراقبة أين وأين و أين وأين
المهم و المفيد هل سيتم تعويض المتضررين و إسترجاع أموالهم هادا هو المفيد
سنجنه ولو 20 سنة مثلا لا تفيد المتضررين
اشنو هاد العقلية، يجب على المهاجرين عدم الشراء في المغرب، تهلاو في روسكم او في ولادكم او قروهم، مابقا ماعندكم ديرو في المغرب، راه ولادكم او ولادهم غادين انساو المغرب في السنوات القادمة.
تبقى الضحية ضحية مهما كانت مكانتها الاجتماعية، سواء طيارا أو قاضيا او مياوما. والأضرار تكون أكثر لاصحاب المداخيل الضعيفة. مع الاسف الشديد ان شكاية الضعيف لا تجد آذانا صاغية لا عند وسائل الاعلام ولا السلطات.
في السجن المغرب أصبح أضحوكة العالم في مجال النصب والاحتيال في كلي شيء وتخرويض وتسمسير في المحاكم دولة بدون حسب ولا رقيب
فَإِنَّ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ مُحَرَّمٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، قَالَ تَعَالَى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} البقرة
وَلَا يَأْكُلُ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ دُونَ وَجْهٍ مِنَ الْحَقِّ، كَالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ، وَالْغَصْبِ، وَالسَّرِقَةِ، وَالْغِشِّ، وَالتَّغْرِيرِ، وَالرِّبَا وَنَحْوِ ذَلِكَ
فَلَا يَسْتَحِلَّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ إِلَّا لِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِي شَرَعَهَا اللهُ؛ كَالْمِيرَاثِ وَالْهِبَةِ، وَالْعَقْدِ الصَّحِيحِ الْمُبِيحِ لِلْمِلْكِ، وَلَا يُنَازِعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فِي الْمَالِ وَهُوَ مُبْطِلٌ، وَيَرْفَعُ إِلَى الْحَاكِمِ أَوْ الْقَاضِي لِيَحْكُمَ لَهُ، وَيَنْتَزِعَ مِنْ أَخِيهِ مَا لَهُ بِشَهَادَةٍ بَاطِلَةٍ، أَوْ بَيِّنَةٍ كَاذِبَةٍ، أَوْ رِشْوَةٍ خَبِيثَةٍ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ
اكيد هناك تخريجة وسيناريو لان مثل هذا الشخص لا يمكن ان يكون وحده بل هناك مساعدة من داخل اجهزة الدولة كالعادة
ربما هو مستعد لذلك ويقول تمضي تلك المدة ربما تكون قصيرة ويخرج ليستغل الاموال التي جناها من العملية
أتمنى أن تبذل الأجهزة القضائية المغربية جهدا أكبر في حماية المواطنين من النصب، على غرار ما تبدله من مجهودات جبارة في حماية المواطنين من أصحاب الإجهاض و الاتجار بالبشر و سب رجال الأمن على الفايسبوك.