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الرئيسية | مال وأعمال | محامِ: واقعة "باب دارنا" أكبر عملية نصب في تاريخ العقار بالمغرب

محامِ: واقعة "باب دارنا" أكبر عملية نصب في تاريخ العقار بالمغرب

محامِ: واقعة "باب دارنا" أكبر عملية نصب في تاريخ العقار بالمغرب
هسبريس - محمد لديب
الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:10

فيما يستعد عشرات المغاربة المقيمين في بريطانيا وفرنسا وأمريكا الشمالية للانضمام إلى لائحة المشتكين الثمانمائة ضد رئيس مجموعة "باب دارنا"، المعتقل في سجن عكاشة بالدار البيضاء على خلفية تسويقه لمشاريع عقارية وهمية، قال مراد الجوطي، نائب رئيس نادي المحامين بالدار البيضاء، إن هذه الواقعة تشكل في حقيقة الأمر أكبر عملية نصب يشهدها القطاع العقاري بالمغرب الحديث.

وأضاف الجوطي في تصريح لهسبريس: "لقد تجاوز عدد الضحايا إلى الوقت الحالي 800 شخص، وهناك ضحايا آخرون يعتزمون وضع شكايات إضافية بمجرد دخولهم إلى المغرب قادمين من بلدان المهجر".

ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس من مصادر قضائية، فإن رئيس مجموعة "باب دارنا"، محمد الوردي، عجز عن تقديم إجابات مقنعة للسيل الكبير من الأسئلة التي طرحت عليه أثناء المواجهة التي جرت بينه وبين الضحايا أمام النيابة العامة.

ولم يستطع الوردي تبرير إقدام الشركة على تسويق شقق وفلل سكنية وبقع أرضية وتسلم مبالغ مالية كبيرة، تقدر بملايير السنتيمات، من الضحايا، في الوقت الذي لا يتوفر على ملكية الأراضي والعقارات التي يروج أنها ستحتضن مشاريع سكنية فاخرة بأسعار تقل بكثير عن معدل أسعار سوق العقار بالدار البيضاء ومراكش وبوزنيقة.

وأمام هذا الوضع، أمر وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء بتطبيق تدابير الاعتقال الاحتياطي في حق محمد الوردي، رئيس شركة "باب دارنا"، ونقله إلى سجن عكاشة بعين السبع، بعد إحالته ملف ضحاياه على قاضي التحقيق.

وقرر وكيل الملك، محمد أنيس، متابعة الوردي في حالة اعتقال، بعدما وجهت إليه تهم ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وارتكاب جرائم مالية يعاقب عليها القانون المغربي.

وكشفت التحقيقات الأولية عن امتلاك الوردي أربع شركات ومجموعات قابضة، تتمركز بمدينة الدار البيضاء، ضمنها مجموعة "رأسمال أنفيست"، التي يبلغ رأسمالها 7.1 ملايين درهم، وعن وجود أطر عليا ضمن الضحايا، منهم 20 من الربابنة العاملين في مجال الطيران المدني، وأطر بوزارة العدل، ومستثمرون وأصحاب مقاولات صغيرة، ومهاجرون مغاربة بأوروبا وأمريكا الشمالية.

وتم توقيف صاحب شركة "باب دارنا"، بعد الشروع في التحقيق في عمليات نصب كبرى تعرض لها مجموعة كبيرة من المواطنين من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية التي تقوم بتسويق مشاريع عقارية "وهمية" بأسعار جد مغرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - رحيم الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:19
هذا النصاب لم يفعل هذا وحده يجب محاسبت كل اللذين ساهموا في النصب على المواطنين بدون تمييز ....
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62
2 - مواطن غيور الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:27
هذه نتيجة الخوصصة وفتح المجال على مصراعيه للشركات الوهمية بدأنا نجني الثمار واكبر دليل معمل لاسمير حان الوقت لاعادة النظر في ان تعود الدولة للاخذ بزمام الأمور
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20
3 - ibrahim الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:28
من المفروض عدم السماح للشركات العقارية بيع عقارات مازلت في الورق
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53
4 - Brahim الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:29
من قديم و النصب موجود لما بدأ بيع شقق السكن الإجتماعي التي تساوي قيمتها 10 ملايين سنتيم ب 25 إلى 30 مليون سنتيم.
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41
5 - الحبيب الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:30
السلام عليكم
رغم إلقاء القبض عليه ورغم وضعه بالسجن المحلي او سموه كما تريدون فهذا الرجل لن يستطيع رد الأموال التي سرقها من الناس
لان العفاريت الكبار يستفيدون من نصائح اصحاب المعرفة والمتخصصين في القانون
الرجل سيضع كل شركاته تحت liquidation judiciaire وسيخرج من الورطة بسلام وسيمر امام الزبناء ولا احد سيحرك ساكنًا
لان المغاربة مغرورون ومهووسون بشراء المنازل والافتخار بها وترى بعضهم يقول لك جاري فلان وفلان وفلان
إذن هنيئًا لهذا اللص الكبير
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35
6 - مغربي الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:32
السلام
كنت مرة دهبت مع صديقي الى مقر الشركة الكاءن قرب ملعب محمد الخامس لان صديقي يشتغل مقاول و كان مدين له.من العاشرة صباحا حتى 4 زولا ننتظر الشيك و رجعنا بخفي حنين.اما مقر الشركة فهو فيلا من الطراز الرفيع تهدىء نفسك مع بهو الاستقبال غاية في الجمال و يستقبلونك بقارورة ماء معدني مصنوعة في خصيصا للشركة على شكل كاس رايبي عليه لوغو الشركة.
و في الاخير نجده نصاب و دلك بمساعدة التلفزة عبى وصلة اشهارية من اداء فنان مغمور نبت كالفطر و اصبح يوزع الدراجات على وزن "بيكالتي ".
لا نطالب بالسجن و اقصى العقوبات نطالب بارجاع الاموال الى اصحابها و دوو الحقوق و تحصيل ضراءب الدولة و القروض البنكية و من بعد محاكمته بالسجن و باقصى الاحكام .
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34
7 - الله المستعان الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:32
ما اخفى اعظم ....يجب اصلاح القضاء لن نتقدم خطوة والقضاء كارثي اين اجهزة الرقابة اين الاحهزة التنفدية والتشريعة ... اذا عرف السبب بطل العجب الان هناك مادة 9 ديروا شي مادة 11 باش تكون الامور و ضحة
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17
8 - dokalli الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:33
كيف يعقل 800 شخص ضحية وشكاو لشرطة و القضاء ومادرو والو. حتى دبا يعني القضاء متورط في هاد لقضية بصراحة القضاء فاسد ومرتشي
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31
9 - مغربي الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:33
أتساءل دائما ما هو دور الأمن والمباحث والمخابرات في حماية المواطنين من النصب واحتيال؟
صرحتا أستغرب لمادا يتفرجون في مافيات العقار.
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20
10 - الوسن الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:34
خلاصة القول هو كيفية استرداد الضحايا لرزقهم هدا إن لم يكن قام بتهريبها مؤكد ام السجن فلن يجبر الضرر الكبير لضحايا من جهة يبدو أنه مستعد للسجن لامد طويل ومطلب الضحايا استرداد أموالهم المهربة .
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7
11 - عبد الحق الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:34
أكبر عملية نصب في تاريخ العقار

في الواقع الدولة هي المسؤولة الأولى و الأخيرة

نعلم جيدا أن السيد متمكن أكثر مما يتوقع أي إنسان

إشهار في القناة الثانية
في بعض الصحف.......
هناك من سيقول الطمع طاعون أو الطماع يقضي عليه الكداب أو شيء من هذا القبيل
حسنا أين هي الدولة أين المراقبة أين وأين و أين وأين
المهم و المفيد هل سيتم تعويض المتضررين و إسترجاع أموالهم هادا هو المفيد
سنجنه ولو 20 سنة مثلا لا تفيد المتضررين
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8
12 - المرابط الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:35
الأسعار المغرية هي دائما وسيلة الإيقاع بضحايا النصب. مع الأسف، في المغرب يصعب التأكد من المعلومات الكاذبة التي يقدمها النصابون في مجال العقار... بعض الدول تتيح سجلات عمومية عبر الإنترنت لمعرفة ملاك كل عقار وكل البقع الأرضية في منطقة ما...
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7
13 - غير دايز من هنا الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:36
المهاجرين داكشي لي كتستاهلوا، الأغلبية فيكم كارين في شقق HLM في بلدان المهجر، او جايين تشروا في المغرب. كان الأولى الشراء في بلد الإقامة، حارمين ولادكم او حارمين راسكم باش تسماو انه عندكم سكن في المغرب.
اشنو هاد العقلية، يجب على المهاجرين عدم الشراء في المغرب، تهلاو في روسكم او في ولادكم او قروهم، مابقا ماعندكم ديرو في المغرب، راه ولادكم او ولادهم غادين انساو المغرب في السنوات القادمة.
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24
14 - تك فريد الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:38
هذه ضربة قاضية وعقاب من الله لكل من يفكر يشري قبر (بارطما) في المغرب...في رايي اللي عنده شي ريال يستثمرو في مشروع صغير ولو في كروسة كاوكاو والزريعة.
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4
15 - hmida la feraille الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:40
اللهم انا هذا لمنكر. لو صعدت الى المريخ سوف تشم رائحة المنكر و الفساد الكريهة على بعد هذه المسافه من المغرب. بلاد سوف يعاقبها الله بحكامها الطغاة الذين عاتوا في المغرب فسادا ولم يراعوا للأمانة و الفقير. عقار اغلى من مدينه ميامي الامريكيه غير ان الفرق ميامي نظيفه و المغرب وسخ. مافيات تنصب ليلا ونهارا. واصحاب النفود يسرقون اراضي بدرهم للمتر مربع و يبيعونه باثمان خياليه. ايها المغربي ان لك الحق في السكن و خاصه في 100 متر كاري مجانا. المغرب ليس ملكا لشخص واحد. عاش الشعب
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17
16 - escroquerie الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:41
اشهار الشركة داز في التلفزة والجرائد يعني انها شركة معترف بها ,23 مليار سنتيم اخذها الوردي كنصف ثمن عن villas رغم انه لايتوفر حتى على الارض ,هل كان اذكى?ام ضحاياه اغبى? لم افهم استعماله للهاتف بعد اعتقاله
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11
17 - مناهض الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:42
هذا نصب واحتيال لم يسبق له مثيل في التاريخ، أستغرب كيف تنشأ هذه المجموعات النصابة في المدن الكبرى بدون علم الإدارات الحكومية وتحتال على الناس لمدة طويلة دون أن يشعروا بها هذا غباء، مايجعل الناس لايثقون في أي شئ فمن الواجب على حكوماتنا ان تقضي على مثل هذه الحالات وأن تنزل عقابا شديدا على مثل هذه المجموعات النصابة
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5
18 - Aryaz الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:43
" وجود أطر عليا ضمن الضحايا، منهم 20 من الربابنة العاملين في مجال الطيران المدني، وأطر بوزارة العدل "
تبقى الضحية ضحية مهما كانت مكانتها الاجتماعية، سواء طيارا أو قاضيا او مياوما. والأضرار تكون أكثر لاصحاب المداخيل الضعيفة. مع الاسف الشديد ان شكاية الضعيف لا تجد آذانا صاغية لا عند وسائل الاعلام ولا السلطات.
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9
19 - مهاجر الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:45
اش من عقوبة أعطي الفلوس ولله ميبق حتي نهار
في السجن المغرب أصبح أضحوكة العالم في مجال النصب والاحتيال في كلي شيء وتخرويض وتسمسير في المحاكم دولة بدون حسب ولا رقيب
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5
20 - Hamid الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:45
الدولة المغربية هي لي خصها تعوض هاد الناس وخاصها تسد هاد الثغرة القانونية فأقرب وقت ممكن راه مايمكنش تشري عقار وتعطي رزقك بلا حتى شي ضمانة راه هادشي ماكيدخلش لراس وكانعود نأكد على مسؤولية الدولة المغربية.
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4
21 - اكلو اموال الناس بالباطل الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:46
الحل الوحيد هو يرجع للناس اموالهم بدون شروط مع السجن الطويل ليكون عبرة لمن لايعتبر
فَإِنَّ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ مُحَرَّمٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، قَالَ تَعَالَى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} البقرة

وَلَا يَأْكُلُ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ دُونَ وَجْهٍ مِنَ الْحَقِّ، كَالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ، وَالْغَصْبِ، وَالسَّرِقَةِ، وَالْغِشِّ، وَالتَّغْرِيرِ، وَالرِّبَا وَنَحْوِ ذَلِكَ

فَلَا يَسْتَحِلَّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ إِلَّا لِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِي شَرَعَهَا اللهُ؛ كَالْمِيرَاثِ وَالْهِبَةِ، وَالْعَقْدِ الصَّحِيحِ الْمُبِيحِ لِلْمِلْكِ، وَلَا يُنَازِعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فِي الْمَالِ وَهُوَ مُبْطِلٌ، وَيَرْفَعُ إِلَى الْحَاكِمِ أَوْ الْقَاضِي لِيَحْكُمَ لَهُ، وَيَنْتَزِعَ مِنْ أَخِيهِ مَا لَهُ بِشَهَادَةٍ بَاطِلَةٍ، أَوْ بَيِّنَةٍ كَاذِبَةٍ، أَوْ رِشْوَةٍ خَبِيثَةٍ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ
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3
22 - حروف الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:47
من المنطقي أن يأخذ أكبر عقوبة في تاريخ العقوبات التي ينص عليها هذا المجال.
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3
23 - Aziz.Manchester الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:47
آن الأوان و على الدولة أن تتحمل مسؤليتها تجاه مواطنيها المنصوب عليهم قمة العبث أن يتركوا يواجهون مصيرهم لوحدهم فالضحايا بالمئات ،متجيش الدولة ودير ليهم بحال ضحايا النجاة هادو اللي شراو راه شراو فالمغرب ماشي فالمريخ وخا شراو على الورق هادا مينفيش أن الدولة مسؤولة باش تبين أنها هازة الهم لولادها وترد لهم حقهم وهاداك الوردي خاصو المؤبد تا يتعفن فالحبس و الفلوس دعباد الله يتبرع بهم فالأخرة إلى داهم معاه.
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4
24 - بالقعيدة الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:47
هذا ملف كبير يجب الذهاب إلى أبعد مدى في التحقيق و التدقيق مهما علا شان المتورطين فيها لأن القضية فيها مذخرات الأسر لسنين طويلة حرام يجي واحد يتبرع بيهم هاكاك فابور و كأن البلاد سايبة
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0
25 - اسمس الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:50
ما يقضي على الطماع غير الكذاب استغرب كيف يقوم مغاربة المهجر من شراء عقارات بالمغرب بعد الكوراث التي عياشنها من ظلم و تلفيق تهم و نصب و عقود مزورة- استثمار الاموال خارج المغرب يعود بارباح كبيرة فلماذا ادفع بمالي الى بلد لا ينصف المتضرر ابدا و عليكم الان ان تتبعو حبل القضاء الطويل و ربما لن ينتهي الملف بعمر ابناءكم و احفادكم
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0
26 - عباس فريد الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:51
لولا التواطؤ لما تجرأ مثل هؤلاء خرق القانون والنصب وهو يعلم ان المحاكمة ستطول كالعادة والأحكام قد لا تطبق ويمكن ان يتمتع بالسراح إلى ما لا نهاية هكذا الحال عليه في الملفات الكبرى التي تكون الملايير موضوع المحاكمة .
اكيد هناك تخريجة وسيناريو لان مثل هذا الشخص لا يمكن ان يكون وحده بل هناك مساعدة من داخل اجهزة الدولة كالعادة
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0
27 - younessrayane الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:52
الناس كتسمع الرخا كتلاح، قالك الطماع كيقضي عله الكداب .
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28 - brahim Deauville en france الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:54
من المسؤول عن هاد التسيب، ما دور الدولة في مراقبة المشاريع الوهمية علانيتا في الاشهار بااداعة و والتلفزة . لا من قريب ولا من حسيب. نسأل الله حسن الخاتمة او صافي
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29 - مول السؤال الاثنين 25 نونبر 2019 - 20:00
المشكل إن تبت عليه النصب بكم سيحكم .ما هي المدة التي سيحكم عليه إن تبت أنه نصاب.
ربما هو مستعد لذلك ويقول تمضي تلك المدة ربما تكون قصيرة ويخرج ليستغل الاموال التي جناها من العملية
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30 - موهموه الاثنين 25 نونبر 2019 - 20:06
لم تكن الشرطة أو تعلم عن شخص نصب على أزيد من 800 شخص، أنشأ شركة وهمية، حرك مبالغ طائلة من الأموال، أسس لعقارات غير موجودة، اشترى مساحات إعلانية على التلفاز، لكن يشفع لجهاز الأمن أنه علم بسرعة بالغة بالتي أجهضت في مؤسسة خاصة، و بكل ضحايا بوعشرين، و بفيديو مغني الراب الذي انتقد النظام.
أتمنى أن تبذل الأجهزة القضائية المغربية جهدا أكبر في حماية المواطنين من النصب، على غرار ما تبدله من مجهودات جبارة في حماية المواطنين من أصحاب الإجهاض و الاتجار بالبشر و سب رجال الأمن على الفايسبوك.
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31 - hassa الاثنين 25 نونبر 2019 - 20:06
اين هي الوزارة المسؤولة من الذي يقع
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32 - Adraoui med الاثنين 25 نونبر 2019 - 20:07
أمثال هذا النصاب كثر و من يدعمهم أكثر، للأسف أصبحت هذه الطرق توازي فخاخ الوداديات التي نصبت على الشريط الساحلي للمنصورية في تحد سافر للقانون و للتعليمات السامية . متى سيتم استئصال هذه المافيات التي تعيت فسادا ، علما بأن شكايات من داخل و خارج الوطن قدمت ضدهم !!!!!
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33 - روخو الاثنين 25 نونبر 2019 - 20:11
فين هما أصحاب إشهارة تلفزية فنانين ليكان عندهم حتها في هدا تمثيل الخصي
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1
34 - السرقة بثمن الكرى. الاثنين 25 نونبر 2019 - 20:12
الدولة من ساعد هذا النصاب على فعله الإجرامي. أولا بتخادل مؤسساتها النائمة الشاطرة في مراقبة المواطن الكادح في أي حركة يقوم بها في سكنه البائس . تانيا تسخير منابرها الإعلامية الممولة من جيوب المواطنين للترويج لمنتوج غير موجود في الواقع . وفي تواطئ مفضوح ومرفوض.
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35 - amine الاثنين 25 نونبر 2019 - 20:19
هذا تصاب معلم خصوصا أنه قام بالنصب على موظفين كبار يعني على أناس مسؤولين على الوضع المتردي للشعب المغربي. أتساءل كيف لموظف أن يوفر ثمن هذا السكن كاش في حين أن الموظفين العاديين يخنقون أنفسهم بقروض لمدة 20 سنة من أجل سكن متواضع. هذا يدل أن هؤولاء المنصوب عليهم ينصبون هم كذلك على الميزانيات العمومية و هذا الشخص النصاب معلم و برافو عليه ضرب و عرف فين يضرب
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36 - الطاهري كوتون الاثنين 25 نونبر 2019 - 20:19
هناك عدد كبير من المنعشين مصاصي الدماء شركة عقارية مقرها بالعيون عن طريق التدليس للربح و النصبعلى الغلباء نصبت عني ورفعت دعوى أمام القضاء واعترفوا بأن الأموال هي النوار رغم أنها في الأداء الموثق اقفل مكتبه وهرب
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37 - حميد الاثنين 25 نونبر 2019 - 20:21
تفعيل وثيقة مرخصة من طرف المحافضة المياه والغابات الحبوس الاملاك المخزنية المحكمة الدرك الامن العمالة البلديةواخيرا العدول او الموثق هده الوثيقة تعطي الثقة لشاري .وتفادي النصب على الزبناء
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38 - مافيات متعددة الاثنين 25 نونبر 2019 - 20:24
المسؤلون فاسدون فهم هم مافيا العقار وهم مروجوا المخدرات وهم النصابون والمحتالون بالقانون وهم من يملك زامام الأمور ويمثلون على المواطن المغفل ...
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39 - boullayali driss الاثنين 25 نونبر 2019 - 20:33
تخيلوا اقامات في مدينة المحمدية خالية بكاملها وتجد مكتب البيع فيه فتاتين وضحكتهم الاستهزائية كلشي مبيوع و يبيعون الاقتصادي على أنه راقي ويطلبون نوار بدون تفكير يتكلمون كأنك من عالم أخر وكذلك يأتي من عددا غير محدود من الشقق ليبيعها بضعف التمن كأننا في دولة تعمها الفوضى ناهيك عن الرامي والغش في البناء وعدم التسليم في الوقت وادا لجات للقضاء تجده فوق القانون ربما يغير اسم الشركة ويعلن افلاس القديمة وتجد نفسك تقاضي السراب وكم من ضحايا
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40 - marwan الاثنين 25 نونبر 2019 - 20:39
عملية نصب متعمدة و مخطط من طرف لوبي العقار لإعادة رفع أسعار العقار و الخروج من الأزمة العقارية
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