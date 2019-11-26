24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:07
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أعراض وأسباب الإنفلونزا
- الحكومة تدرس مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال
- "دار الصنعة" بمدينة تطوان .. مسيرة قرن في صيانة "حِرَف زمان"
- حادثة سير تودي بحياة شخص في "أولاد النمة"
- محاولة سرقة شرطي توقع بشاب في قبضة الأمن
"مجمّع الفوسفاط" يُطلق تطبيقا مجانياً لإرشاد الفلاحين بالعالم القروي (5.00)
"أوان إشهار السيوف" .. أسرار مؤامرة إيرانية للهجوم على السعودية (5.00)
محامِ: واقعة "باب دارنا" أكبر عملية نصب في تاريخ العقار بالمغرب (5.00)
- مداخلة برلماني بالأمازيغية تُثير جدلاً.. والمالكي يُطالب بالترجمة - (89)
- مرشح جزائري لانتخابات الرئاسة ينادي بحوار لحلّ المشاكل مع المغرب - (67)
- القضاء يدين "الكناوي" بسنة حبساً ويعوّض إدارة الأمن بدرهم رمزي - (60)
- محامِ: واقعة "باب دارنا" أكبر عملية نصب في تاريخ العقار بالمغرب - (55)
- الحكومة ترفع شعار "تغليب المصلحة العليا" أمام تداعيات "المادة 9" - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"مؤتمر بوزنيقة" يرسم خارطة طريق قطاع المخابز
تنفيذا لقرار مجلسها الفدرالي، وتحت شعار "قطاع المخابز.. تمثيلية حقيقية وحلول عملية"، تعقد الفيدرالية المغربية لجمعيات المخابز والحلويات العصرية والتقليدية مؤتمرا استثنائيا يومي 26 و27 نونبر الجاري بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة بمدينة بوزنيقة.
ويأتي هذا المؤتمر، بحسب المنظمين، في إطار تفعيل مبادئ الدستور المتعلقة بالجهوية الموسعة، وتكريس عمل التمثيليات المهنية والدور المحوري الذي تلعبه كقوة اقتراحية، ومد جسور التواصل بين الفاعلين في القطاع، وبناء الثقة مع الجهات الوصية لإعطاء الانطلاقة الفعلية لورش الدراسة الاستراتيجية الخاصة بالقطاع وبلورة الرؤية الاستراتيجية للفدرالية.
ويهدف المؤتمر، يقول بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى تقويم وضعية القطاع، بدءا من الحكامة وتوحيد كلمة المهنيين وإعادة هيكلة الفدرالية بما يضمن تمثيلية جميع جهات المملكة، مرورا باقتراح الحلول الموضوعية لمشاكل القطاع، واستشرافًا لمستقبل مشرق ينبعث فيه قطاع المخابز والحلويات ليؤدي دوره المحوري في التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وسيعرف المؤتمر انتخاب قيادة وطنية جديدة، والمصادقة على مجموعة من المقررات التي ستشكل خارطة طريق لاستنهاض الفعل النضالي والوحدوي داخل الإطار الفدرالي الذي يعد الممثل الشرعي لقطاع المخابز، من أجل تحقيق المطالب المشروعة للمهنيين والتصدي للهجوم على المكتسبات ورد الاعتبار للقطاع.
ويراهن الملتقى على السمو بالقطاع إلى أعلى المراتب وجعله رافعة للاقتصاد الوطني وأهم القطاعات الجاذبة للاستثمار فيه، كما يهدف إلى هيكلة الفدرالية في إطار جامع ومحتضن لجميع مهنيي قطاع لمخابز والحلويات والإشراف على تأطيرهم وتوجيههم.
ويروم الملتقى المذكور كذلك المساهمة في تطوير القطاع بشراكة مع الحكومة والقطاعات الوصية وباقي الفاعلين، في إطار مقاربة ديمقراطية تشاركية تهدف إلى المساهمة في تنمية الأوراش الكبرى ذات الأولوية في توجهات الحكومية، وعلى رأسها قطاع المخابز والحلويات، وتنمية وتطوير وضعية المستثمرين فيه والعاملين به، انسجاما مع روح الدستور، وتماشيا مع مشاريع وأوراش التنمية وتطوير المقاولات ذات الأولوية.