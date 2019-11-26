"مؤتمر بوزنيقة" يرسم خارطة طريق قطاع المخابز

أيوب صدور

تنفيذا لقرار مجلسها الفدرالي، وتحت شعار "قطاع المخابز.. تمثيلية حقيقية وحلول عملية"، تعقد الفيدرالية المغربية لجمعيات المخابز والحلويات العصرية والتقليدية مؤتمرا استثنائيا يومي 26 و27 نونبر الجاري بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة بمدينة بوزنيقة.

ويأتي هذا المؤتمر، بحسب المنظمين، في إطار تفعيل مبادئ الدستور المتعلقة بالجهوية الموسعة، وتكريس عمل التمثيليات المهنية والدور المحوري الذي تلعبه كقوة اقتراحية، ومد جسور التواصل بين الفاعلين في القطاع، وبناء الثقة مع الجهات الوصية لإعطاء الانطلاقة الفعلية لورش الدراسة الاستراتيجية الخاصة بالقطاع وبلورة الرؤية الاستراتيجية للفدرالية.

ويهدف المؤتمر، يقول بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى تقويم وضعية القطاع، بدءا من الحكامة وتوحيد كلمة المهنيين وإعادة هيكلة الفدرالية بما يضمن تمثيلية جميع جهات المملكة، مرورا باقتراح الحلول الموضوعية لمشاكل القطاع، واستشرافًا لمستقبل مشرق ينبعث فيه قطاع المخابز والحلويات ليؤدي دوره المحوري في التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وسيعرف المؤتمر انتخاب قيادة وطنية جديدة، والمصادقة على مجموعة من المقررات التي ستشكل خارطة طريق لاستنهاض الفعل النضالي والوحدوي داخل الإطار الفدرالي الذي يعد الممثل الشرعي لقطاع المخابز، من أجل تحقيق المطالب المشروعة للمهنيين والتصدي للهجوم على المكتسبات ورد الاعتبار للقطاع.

ويراهن الملتقى على السمو بالقطاع إلى أعلى المراتب وجعله رافعة للاقتصاد الوطني وأهم القطاعات الجاذبة للاستثمار فيه، كما يهدف إلى هيكلة الفدرالية في إطار جامع ومحتضن لجميع مهنيي قطاع لمخابز والحلويات والإشراف على تأطيرهم وتوجيههم.

ويروم الملتقى المذكور كذلك المساهمة في تطوير القطاع بشراكة مع الحكومة والقطاعات الوصية وباقي الفاعلين، في إطار مقاربة ديمقراطية تشاركية تهدف إلى المساهمة في تنمية الأوراش الكبرى ذات الأولوية في توجهات الحكومية، وعلى رأسها قطاع المخابز والحلويات، وتنمية وتطوير وضعية المستثمرين فيه والعاملين به، انسجاما مع روح الدستور، وتماشيا مع مشاريع وأوراش التنمية وتطوير المقاولات ذات الأولوية.