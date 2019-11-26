شركة "هواوي" تطرح الهاتف الجديد "Y9s" بالمغرب

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت "مجموعة هواوي المغرب لأجهزة المستهلك" عن طرح هاتفها الجديد "Y9s" الذي يتوفر على مجموعة من الإمكانيات والمزايا التي لم يرها المستخدم إلا في فئة الهواتف العليا، مثل كاميرا سيلفي "Auto Selfie Pop-up Camera" وشاشة عرضة كاملة "Urtla FullView".

ويأتي "HUAWEI Y9 S" مع ذاكرة 6 "جيغابايت" وبسعة تخزين 128 "جيغابايت"، مما يسمح بتشغيل التطبيقات والألعاب كثيفة الموارد بسلاسة.

ويعتمد الهاتف على معالج "Kirin 710F" للحفاظ على أداء سريع وسلس، كما زودت هواوي هاتفها الجديد بتقنية بصمة الأصبع في زر فتح وغلق الهاتف، بالإضافة إلى تزويده ببطارية عالية الكثافة بقدر "4000 ميلي أمبير"، توفر للمستخدمين أطول فترة ممكنة من الاستخدام.

ويعتبر "HUAWEI Y9 S" أحد هواتف سلسلة "Y" الشبابية التي تتمتع بإمكانيات كبيرة، وبسعر تنافسي يتناسب مع فئة عريض من المستخدمين الشباب.

ويحتوي "HUAWEI Y9 S" على نظام كاميرا ثلاثية تدعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتأتي بكاميرا رئيسية بدقة "48 ميجا بكسل" وكاميرا بدقة "8 ميجا بكسل" ذات زاوية التصوير العريضة جدًا وكاميرا بدقة "2 ميجا بكسل" لتطبيق تأثيرات عمق الصور.

وتمتاز الكاميرا بخاصية التعرف على المشاهد المحيطة المدعّمة بالذكاء الاصطناعي لما يصل إلى 22 مشهدا مختلفا، بالإضافة إلى وضع التصوير الليلي (Night Mode) للحصول على لقطات مثالية في الإضاءة المنخفضة.

كما سيتمكن المستخدمون من تسجيل مقاطع الفيديو بطيئة الحركة باستخدام خَيَار "Slow-motion Super"، الذي يسجل 480 إطاراً في الثانية.

وتم تزويد "HUAWEI Y9 S" بكاميرا سيلفي "Auto Selfie Pop-up Camera" مدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة "16 ميجا بكسل"، تنبثق تلقائياً عند تصوير السيلفي، كما تتمتع بقدرة التعرف على المشاهد المحيطة لـ 8 فئات، حيث تتميز الكاميرا الأمامية بخصائص إضافية لتمنح المستخدمين صورة السيلفي المثالية وتشمل وضع التصوير الليلي (Night Mode).